1 комментарий
EMEX. Автозапчасти вовремя.
В переходе на станции Крюково начали ремонт. С турникетами это не связано 16.05.2018 ZELENOGRAD.RU

В переходе №1 (более узком) появились деревянные балки, разделяющие поток пешеходов, и объявление об ограничении прохода в связи с ремонтом.

фото: Zelenograd.ru

Деревянные конструкции разделяют поток людей надвое. Одновременно с их появлением из перехода исчезли торговцы и попрошайки. В «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» пояснили, что это плановый ремонт, не связанный с установкой турникетов. Полностью перекрывать проход не планируется, скорее всего, будут временные ограничения — перекроют одну часть тоннеля по длине, оставив узкий проход.

Старый подземный переход ремонтировали в 2014 году.

По проекту, после установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.

Схема платформы с турникетами. Стрелки показывают направление прохода через турникеты для пассажиров с билетами
Схема: Варвара Морозова / Zelenograd.ru
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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Да просто потолок падает метровыми фрагментами глубиной до 15-20 см (как минимум одно такое место вскрылось), вот и потребовалось закрыть на косметику. Самое опасное, что вместо ремонта опять наляпают штукатурки, что бы не видно было что тебя в этом тоннеле может запросто завалить потолком...
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