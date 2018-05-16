Деревянные конструкции разделяют поток людей надвое. Одновременно с их появлением из перехода исчезли торговцы и попрошайки. В «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» пояснили, что это плановый ремонт, не связанный с установкой турникетов. Полностью перекрывать проход не планируется, скорее всего, будут временные ограничения — перекроют одну часть тоннеля по длине, оставив узкий проход.

Старый подземный переход ремонтировали в 2014 году.

По проекту, после установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.