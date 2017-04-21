Два турникета поставят при входе в подземный переход №1 — более узкий — со стороны «старого» и «нового» города. Еще два — на островных платформах 2 и 3 возле перехода №2, более широкого, расположенного ближе к рынку. Еще один — у платформы №4, крайней со стороны «старого» города, при выходе из перехода №1. На береговых (крайних) платформах закроют по два лестничных входа, оставят только центральные. Турникеты заработают не раньше весны 2018 года, но подготовка к их установке начнется в этом году.
После установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3, рассказали Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход.
Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.
На береговых платформах 1 и 4 (со стороны Привокзальной и Крюковской площадей) останется по одному входу с улицы (в центре платформы), крайние лестничные сходы закроют. У лестниц, ведущих к тоннелю №1, турникетов не будет. Для входа и выхода с береговых платформ сделают пандус для удобства маломобильных пешеходов.
Большинство пассажиров поездов использует переход, расположенный ближе к Москве (то есть, узкий), пояснили решение о закрытии одного тоннеля в МТППК. Если оставить в нём пешеходов-транзитников и поставить турникеты прямо на островных тоннелях для спуска, это сделает проход людей небезопасным. При составлении проекта установки турникетов на станции Крюково проводились исследования пассажиропотока, заверили в МТППК, но эти данные являются коммерческой тайной.
Во время монтажа турникетов подземные переходы закрывать не будут, а ввод в эксплуатацию турникетов в Крюково планируется во втором квартале 2018 года.
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Куда смотрят надзорные органы? Пожарники в том числе. А пассажиры или входя или выходят, третьего не дано...
Куда же смотрят и чего ждут местные власти? Это же город делят на части, создавая барьеры.
Обоими переходами каждый день масса народа.Теперь для перехода из одной части города в другую оставляют только один переход,как это было до 90х годов,когда по сути "нового города" не было + поток пассажиров с электричек туда же в него .
Тут ,были слова "братская могила",так вот этот переход будет нечто подобным.И не забудем о попрошайках,торгашах и подобной шелупони,никуда они не денутся и никакой полицией их не сгонишь
Ходят контролеры - штраф 50 евро, купить у них билет невозможно. этих переходах итак давки и люди с колясками или инвалиды не могут спуститься.
Теперь о сокральном - проекторы - дебилы феерические - с крайними платформами проблем с турникетами нет - так загоняйте собаки на крайние - а по средним у вас ласты с контролерами ездят - НАФИГА ТАМ ТУРНИКЕТЫ???????
Alexey Evstifeev прав - контролеры в поезд рулят! Просто представьте себе сколько бабла уже угрохано (и будет еще угрохано) на проектирование, монтаж, обслуживание, охрану, стройку павильонов, электричество, дежурных - и все это почти на каждой станции!!!
А ведь я помню Ленинградский вокзал без турникетов. И это было прекрасно.
Надо протестовать.
Представляю , какое "удовольствие" , если надо просто перейти на ту сторону , - ну пошёл в этот "транзитный тоннель " , а в этот момент Крюковская электричка из Москвы пришла ... Просто страшно. В час пик при такой схеме насмерть задавить могут.
Платформа МЦК :
Да я не люблю власть (не патриот по их мнению) и иду чтобы испоганить жизнь префектуре, управе, жилищникам и прочим чинушам.
В этом и есть ключевая проблема! Вот она и приближается как следствие"перегиба на местах". А этими местом оказалась пл.Алабушево, где года три назад построили помпезный, неуместный переход.
надо всегда помнить...
Воистину лишь бы приткнуть свои турникеты, о людях вообще не думают.
Что за жесть происходит в городе?
Не то чтобы я против турникетов, хотя да против, поскольку это глупая мера, но дело не в этом, пусть ставят, но зачем же ещё больше уродовать Крюково?
И, кстати, почему у нас проектируют/изменяют/оптимизируют те б люди, которые ни разу в жизни не пользовались и не будут пользоваться тем, над чем "работают"?
Вот вы СМИ, вы журналисты. Защищайте жителей города, ежели по призванию журналисты
Отредактировано: 24-04-2017, 18:21
Теперь какой-то долбозвон - решает закрыть один из 2 переходов - рисует мультяшные картинки и хочет что-то возводить на платформах (его дело) и на Крюковской площади (дело города). При этом закрываются боковые крайние входы на крайние платформы и создается толчея у среднего выхода (4 платформа), все выходы с островных платформ идут в ЕДИНСТВЕННЫЙ ОСТАВШИЙСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕХОД!!! (У нас похоже будет единственный в стране платный переход через ЖД!)))
Далее назначенный префект и кодла депутатов, по ошибке выбранных согражданами несколько лет назад тихо молчат в тряпочку, хотя их придумали, чтобы они представляли интересы сограждан - у них проблем нет (ну это понятно они же в общественном транспорте не ездят). Напоминаю - в сентябре выборы! И старые депутаты - очевидно - не умеют и не хотят работать!
Вопрос: С какого момента у меня, как у жителя города, возникает обязанность куда-либо обращаться и что-то предпринимать для предотвращения этого безобразия???? Почему я должен тратить свое время на борьбу с очевидными ущемление прав жителя города??? Почему молчат власти??? Кто разрешил РЖД стоить что-то на крюковской площади??? (Летнее кафе предпринимателю запретили а павильоны с турникетами можно?)
И почему смешно ждать результатов от депутатов и администрации - они что без пенделя работать не умеют??? Давайте поддадим!
Я не против турникетов - пусть у каждого РЖдешника будет по шубохранилищу - я против ограничения прав жителя города на перемещение из одной части города в другую!
Давайте набросаем заявление - и либо соберем подписи - либо каждый отправит заявление в префектуру, депутатам и в интернет-приемную путина (работает иногда) - этому тоже переизбираться. Затем встречу с Префектом (глаза откроем). Затем если не возымеет - соберем митинг. Ну а потом перекрывать РЖД - у нас только так понимают! Я других путей не вижу - если есть предложения - давайте думать, мы коненечно вкатались и держимся - но делать это становится все труднее!
Новость показалась первоапрельской шуткой, глупой и некрасивой.
Однако, проходит время, и оказывается, что планы почти реальны.
Господа, в этом сумасшедшем проекте вторичны турникеты, глубоко третичны оборзевшие зайцы и свиньи. Речь идет об ужасающем преступном попрании всех норм безопасности. Малейший прецедент - и толпа сомнет себя в подобном игольном ушке! Учитывая масштабы Зеленограда, давка будет похлеще Ходынской пирушки.
Городская администрация, еще есть шанс избежать горя, очнитесь!
Если они принадлежат Октябрьской железной дороге, - установка турникетов, какбЭ в законе и сразу возникает вопрос: почему уже столько времени власти не озадачились комфортом своих жителей и не построили удобный переход для смычки старого и нового районов и превентивно вынуждают их пользоваться тем убогим, что "бог послал" в лице транспортников.
Если городу, - городские власти имеют полное право послать руководство железки построить новые, под их шкурные интересы.