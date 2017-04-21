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Как изменится станция Крюково после установки турникетов. Понятная схема 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Два турникета поставят при входе в подземный переход №1 — более узкий — со стороны «старого» и «нового» города. Еще два — на островных платформах 2 и 3 возле перехода №2, более широкого, расположенного ближе к рынку. Еще один — у платформы №4, крайней со стороны «старого» города, при выходе из перехода №1. На береговых (крайних) платформах закроют по два лестничных входа, оставят только центральные. Турникеты заработают не раньше весны 2018 года, но подготовка к их установке начнется в этом году.

Стрелки показывают направление прохода через турникеты для пассажиров с билетами
Схема: Варвара Морозова / Zelenograd.ru

После установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3, рассказали Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход.

Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.

На береговых платформах 1 и 4 (со стороны Привокзальной и Крюковской площадей) останется по одному входу с улицы (в центре платформы), крайние лестничные сходы закроют. У лестниц, ведущих к тоннелю №1, турникетов не будет. Для входа и выхода с береговых платформ сделают пандус для удобства маломобильных пешеходов.

Большинство пассажиров поездов использует переход, расположенный ближе к Москве (то есть, узкий), пояснили решение о закрытии одного тоннеля в МТППК. Если оставить в нём пешеходов-транзитников и поставить турникеты прямо на островных тоннелях для спуска, это сделает проход людей небезопасным. При составлении проекта установки турникетов на станции Крюково проводились исследования пассажиропотока, заверили в МТППК, но эти данные являются коммерческой тайной.

Во время монтажа турникетов подземные переходы закрывать не будут, а ввод в эксплуатацию турникетов в Крюково планируется во втором квартале 2018 года.

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Обсуждение
Kill Digit
21 апреля
ЭТО КАТАСТРОФА, как для города, так и для пассажиров.

Куда смотрят надзорные органы? Пожарники в том числе. А пассажиры или входя или выходят, третьего не дано...

Куда же смотрят и чего ждут местные власти? Это же город делят на части, создавая барьеры.
Местные 2.0
21 апреля
Добавить бы на самом деле еще переход... Ближе к Мскв, около ТЦ - Арбатский... По идее вообще в сквере,а сквер перенести.
ольга Исаева
21 апреля
вместо турникетов лучше бы переход через железную дорогу через верх сделали, места достаточно. И лифт, как на надземных пешеходных переходах установили - женщинам с колясками и пожилым людям проще было бы переходить, а так деньги потратить на создание еще больших неудобств - это как мы любим, все о нашем благе пекутся!
Алена Шалимова
21 апреля
а сквер перенести
там братская могила
Торопов
21 апреля
Вот где красные кресты - пусть ставят дополнительные турникетные линии. Иначе там будет массовая давка, особенно в пик, проблем огребут - мало не покажется.
SineD 2005
21 апреля
Сквер перенести, сделать надземник как на МЦК, с турникетами, эскалаторами и кассами, залом ожидания.
Торопов
21 апреля
сделать надземник как на МЦК,
Как небоскрёб в Лихоборах? Не, спасибо, не надо, на эскалаторы их жаба задушит.
Igor K____
21 апреля
Понятная схема
Ну да, развели по понятиям!Какой полоумный это придумал?Предлагаю данное приравнять к теракту .
Обоими переходами каждый день масса народа.Теперь для перехода из одной части города в другую оставляют только один переход,как это было до 90х годов,когда по сути "нового города" не было + поток пассажиров с электричек туда же в него .
Тут ,были слова "братская могила",так вот этот переход будет нечто подобным.И не забудем о попрошайках,торгашах и подобной шелупони,никуда они не денутся и никакой полицией их не сгонишь
Alexey Evstifeev
21 апреля
А зачем нужны турникеты? Это придумал какой-то идиот с мышлением из прошлого века.
Ходят контролеры - штраф 50 евро, купить у них билет невозможно. этих переходах итак давки и люди с колясками или инвалиды не могут спуститься.
Max Petrov
21 апреля
Бред сивых кобыл! Переходы и так битком - а теперь на выход и вход вообще ад будет! Нам нужен 3ий переход уже - а они один отобрать хотят! А если я пешеход и никуда не езжу на поезде - почему я страдать должен??? Мне эти турникеты нафиг не уперлись. Хотите турникеты в переходе? - копайте себе переход (если город разрешит)- и ставьте в него турникеты. ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НЕДОПУСТИМО ЗАКРЫТИЕ ХОТЯ-БЫ ОДНОГО ПЕРЕХОДА!!!
Теперь о сокральном - проекторы - дебилы феерические - с крайними платформами проблем с турникетами нет - так загоняйте собаки на крайние - а по средним у вас ласты с контролерами ездят - НАФИГА ТАМ ТУРНИКЕТЫ???????
Alexey Evstifeev прав - контролеры в поезд рулят! Просто представьте себе сколько бабла уже угрохано (и будет еще угрохано) на проектирование, монтаж, обслуживание, охрану, стройку павильонов, электричество, дежурных - и все это почти на каждой станции!!!

А ведь я помню Ленинградский вокзал без турникетов. И это было прекрасно.

Надо протестовать.
Фрези Грант
21 апреля
Как протестовать, если нас, жителей никто не слышит? А власти города вообще устранились от всех проблем, которые нужно решать. Связано ли это с рынком, с эстакадами из старого города в новые районы, с выделенками для автобусов, а теперь еще и один переход отнимают.
Ляляка Московская
22 апреля
Жуть. Всё в духе удушения города.Не забудьте принять во внимание бешенную застройку жильём с квартирами на продажу.

Представляю , какое "удовольствие" , если надо просто перейти на ту сторону , - ну пошёл в этот "транзитный тоннель " , а в этот момент Крюковская электричка из Москвы пришла ... Просто страшно. В час пик при такой схеме насмерть задавить могут.
Iren Sokolowa
22 апреля
А при этом платформы собираются сделать нормальной высоты,чтобы как все это время,не прыгать с электрички на платформу,или не пытаться поднять или спустить вдвоём на электричку мобильных граждан, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями?
Ляляка Московская
22 апреля
А при этом платформы собираются сделать нормальной высоты
О ремонте платформ ничего не сказано. Видимо , не пустить безбилетников , - более " насущная " проблема.

Платформа МЦК :

Alexey Evstifeev
22 апреля
10 сентября буду балотироваться в Крюково. Не от того что мне это так надо, но меня эти дебилы достали - ЖКХ, дороги, реконструкция теперь и турникеты.
Да я не люблю власть (не патриот по их мнению) и иду чтобы испоганить жизнь префектуре, управе, жилищникам и прочим чинушам.
Барри
22 апреля
Это просто п****ц. Представляю как вся вечерняя собака из москвы пытается выйти через два турникета...
Борис Хромов
24 апреля
Цитата:Представляю как вся вечерняя собака из москвы пытается выйти через два турникета...
В этом и есть ключевая проблема! Вот она и приближается как следствие"перегиба на местах". А этими местом оказалась пл.Алабушево, где года три назад построили помпезный, неуместный переход.
Мама Счастливая
24 апреля
Они Вас заразят своим чинушеством! Не ходите.
vmp vmp
24 апреля
Они Вас заразят своим чинушеством! Не ходите.
Идите. Заражение происходит не сразу, что-нибудь полезное для зеленоградцев успеете сделать. Вот даже Антонович несколько лет продержался.
Alexey Evstifeev
24 апреля
Есть древняя сказка китайская "Убить дракона" https://youtu.be/Xdw5oa1T83o
надо всегда помнить...
maria
24 апреля
Катастрофа то, что в новом переходе опасные ступеньки и мало поручней. Я там не хожу вообще ни в какое время года, там убиться может абсолютно здоровый человек с гимнастической подготовкой, как я. Не то что пенсионер. Я там просто боюсь ходить. Не говоря о том, что этот переход на отшибе, чтобы пройти от остановки до остановки, используя его, транзитёрам придётся дважды пересечь площадь по её длине.

Воистину лишь бы приткнуть свои турникеты, о людях вообще не думают.
Даниил Высоков
24 апреля
Что за схема? Как попасть на 1 платформу, если лестницы перекроют? Например, у туалета которая лестница, по ней всегда очень много людей поднимается.
Что за жесть происходит в городе?
Не то чтобы я против турникетов, хотя да против, поскольку это глупая мера, но дело не в этом, пусть ставят, но зачем же ещё больше уродовать Крюково?

И, кстати, почему у нас проектируют/изменяют/оптимизируют те б люди, которые ни разу в жизни не пользовались и не будут пользоваться тем, над чем "работают"?

Вот вы СМИ, вы журналисты. Защищайте жителей города, ежели по призванию журналисты
kh Craft
24 апреля
При составлении проекта установки турникетов на станции Крюково проводились исследования пассажиропотока, заверили в МТППК, но эти данные являются коммерческой тайной.
Интересно, каких конкурентов они боятся, и какая коммерческая тайна может быть на социальном объекте. Все должно быть максимально прозрачно и понятно.
Евгений Евгений
24 апреля
Турникеты велено поставить суперпупермодными молодыми энергичными менеджерьём ;) Но эти люди никогда не будут пользоваться этими турникетами и собаками в частности. Я даже представить не могу, как всем всем наверху доп...ды до людей (уже давно впрочем). Реконструировать ничего не надо ;-) Переходы, лестницы, в них зимой переломаться можно но за то будут модные турникеты с новейшими системами оплаты. Возрадуйтесь! Наверно тоже пафосно откроют и расскажут типа "ну вот Москва стала еще ближе и удобнее" ;)

Отредактировано: 24-04-2017, 18:21
Александр Эрлих
24 апреля
Вот вы СМИ, вы журналисты. Защищайте жителей города, ежели по призванию журналисты
Даниил, а что вы сами сделали для защиты своих прав, кроме комментария в этой теме? Обратились к своему депутату, в городскую администрацию? Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, чтобы понять в чем работа СМИ, а в чем ваша работа: https://www.youtube.com/watch?v=Y2e2P_P_liw
Даниил Высоков
Вчера, 09:22
Обратились к своему депутату, в городскую администрацию?
Не смешите.
Александр Эрлих
Вчера, 09:57
Не смешите.
Ну вы почему-то хотите, чтобы ваши права кто-то защищал, ничего не делая для этого самостоятельно. Смешно ждать результат.
Max Petrov
Вчера, 11:05
Ну вы почему-то хотите, чтобы ваши права кто-то защищал, ничего не делая для этого самостоятельно. Смешно ждать результат.
Давайте разбираться: есть 2 перехода под железной дорогой - единственный путь из старого города в новый (слева упомянутый бестолковый переход в Алабушево справа старый мост и аварийный переход в Малино). По путям носятся высокоскоростные поезда ласточка и Сапсан, которые сбивают пачками людей, не пользующихся подземными переходами.
Теперь какой-то долбозвон - решает закрыть один из 2 переходов - рисует мультяшные картинки и хочет что-то возводить на платформах (его дело) и на Крюковской площади (дело города). При этом закрываются боковые крайние входы на крайние платформы и создается толчея у среднего выхода (4 платформа), все выходы с островных платформ идут в ЕДИНСТВЕННЫЙ ОСТАВШИЙСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕХОД!!! (У нас похоже будет единственный в стране платный переход через ЖД!)))
Далее назначенный префект и кодла депутатов, по ошибке выбранных согражданами несколько лет назад тихо молчат в тряпочку, хотя их придумали, чтобы они представляли интересы сограждан - у них проблем нет (ну это понятно они же в общественном транспорте не ездят). Напоминаю - в сентябре выборы! И старые депутаты - очевидно - не умеют и не хотят работать!
Вопрос: С какого момента у меня, как у жителя города, возникает обязанность куда-либо обращаться и что-то предпринимать для предотвращения этого безобразия???? Почему я должен тратить свое время на борьбу с очевидными ущемление прав жителя города??? Почему молчат власти??? Кто разрешил РЖД стоить что-то на крюковской площади??? (Летнее кафе предпринимателю запретили а павильоны с турникетами можно?)
И почему смешно ждать результатов от депутатов и администрации - они что без пенделя работать не умеют??? Давайте поддадим!
Я не против турникетов - пусть у каждого РЖдешника будет по шубохранилищу - я против ограничения прав жителя города на перемещение из одной части города в другую!
Давайте набросаем заявление - и либо соберем подписи - либо каждый отправит заявление в префектуру, депутатам и в интернет-приемную путина (работает иногда) - этому тоже переизбираться. Затем встречу с Префектом (глаза откроем). Затем если не возымеет - соберем митинг. Ну а потом перекрывать РЖД - у нас только так понимают! Я других путей не вижу - если есть предложения - давайте думать, мы коненечно вкатались и держимся - но делать это становится все труднее!
Торопов
Вчера, 12:09
какая коммерческая тайна может быть на социальном объекте.
Не факт, что истинные данные про пассажиропоток вообще имеются. Отсюда и вбросы про "коммерческую тайну", для подчёркивания собственной важности и создания видимости деятельности.
нейман ольга
Вчера, 12:12
Оставить для сообщения двух половин почти полмиллионного города, разделенного железной дорогой, единственную гнилую дыру диаметром 5 метров...
Новость показалась первоапрельской шуткой, глупой и некрасивой.
Однако, проходит время, и оказывается, что планы почти реальны.



Господа, в этом сумасшедшем проекте вторичны турникеты, глубоко третичны оборзевшие зайцы и свиньи. Речь идет об ужасающем преступном попрании всех норм безопасности. Малейший прецедент - и толпа сомнет себя в подобном игольном ушке! Учитывая масштабы Зеленограда, давка будет похлеще Ходынской пирушки.
нейман ольга
Вчера, 12:27
Есть ключевые пункты всех трагедий. Наверное, можно сидеть на заседаниях и безбедно депутатствовать годами, можно заморочить пенсионеров-голосовальщиков на предвыборной кампании, едва подкрасив старые стены все того же пресловутого перехода. Но мера терпения дала уже почти очевидную трещину.


Городская администрация, еще есть шанс избежать горя, очнитесь!

Валерия """
Вчера, 18:11
Всё зависит от того, на балансе какого ведомства или городского хозяйства находятся эти переходы.

Если они принадлежат Октябрьской железной дороге, - установка турникетов, какбЭ в законе и сразу возникает вопрос: почему уже столько времени власти не озадачились комфортом своих жителей и не построили удобный переход для смычки старого и нового районов и превентивно вынуждают их пользоваться тем убогим, что "бог послал" в лице транспортников.

Если городу, - городские власти имеют полное право послать руководство железки построить новые, под их шкурные интересы.
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