После установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3, рассказали Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход.

Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.



На береговых платформах 1 и 4 (со стороны Привокзальной и Крюковской площадей) останется по одному входу с улицы (в центре платформы), крайние лестничные сходы закроют. У лестниц, ведущих к тоннелю №1, турникетов не будет. Для входа и выхода с береговых платформ сделают пандус для удобства маломобильных пешеходов.



Большинство пассажиров поездов использует переход, расположенный ближе к Москве (то есть, узкий), пояснили решение о закрытии одного тоннеля в МТППК. Если оставить в нём пешеходов-транзитников и поставить турникеты прямо на островных тоннелях для спуска, это сделает проход людей небезопасным. При составлении проекта установки турникетов на станции Крюково проводились исследования пассажиропотока, заверили в МТППК, но эти данные являются коммерческой тайной.

Во время монтажа турникетов подземные переходы закрывать не будут, а ввод в эксплуатацию турникетов в Крюково планируется во втором квартале 2018 года.