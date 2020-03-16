Противоречивые ответы на вопрос «когда откроется МЦД-3» давали власти в конце прошлого года, но допускали, что это может произойти в 2021 году. Но теперь правительство Москвы сообщило, что «открытие МЦД-3 запланировано на конец 2022 года».
Раньше самым оптимистичным в своих прогнозах было министерство транспорта Московской области: начало 2022 года. Собянин называл 2021—2022 годы, но эти сроки надо было «выверить у РЖД». А вот в РЖД были более осторожны в прогнозах, говоря, что МЦД-3 запустят «не позже конца 2024 года».
Одновременно с объявлением о сроках запуска мэрия отмечает преимущества МЦД перед существующим пригородным движением. Во-первых, оплата картой «Тройка» и по более дешёвым, чем существующие в пригородном сообщении, тарифам. Во-вторых, интервалы 5-6 минут в часы пик (электрички сейчас с такими интервалами в часы пик и ходят).
Как обычно, в рекламе «диаметров» не обходится без странных подсчетов. Говоря об экономии времени, мэрия считает так: «Время поездки по третьему диаметру от первой станции Ипподром (Раменское) до конечной станции Алабушево (Зеленоград) составит один час 55 минут. Сейчас этот путь на общественном транспорте занимает около четырех часов 30 минут — придется ехать на автобусе и метро и совершить не менее трех пересадок». Зачем ехать из Зеленограда в Раменское на автобусе и метро, непонятно, потому что можно доехать на двух электричках, перейдя с Ленинградского вокзала на Казанский. И займет это не больше двух с половиной часов, а если ехать от Крюково на «Ласточке», то и поменьше.
Кроме того, власти ожидают, что жители Московской области (почему-то упоминаются только они) с вводом третьего диаметра предпочтут электрички автомобилю. А значит, разгрузится Ленинградское шоссе.
Еще одно преимущество МЦД — развитие транспортно-пересадочных узлов, а значит, пересадок на метро, МЦК и другие пригородные железнодорожные направления, существующие или перспективные МЦД. Мэрия называет две точки, касающиеся Москвы, — станции Рижская и Петровско-Разумовская. На Рижской «закладывается возможность» пересадки на существующий Курско-Рижский МЦД (Курское и Рижское пригородные направления), будущий Киевско-Горьковский, станцию метро «Рижская» Калужского-Рижской линии и одноименную Большой кольцевой линии. На Петровско-Разумовской перенесут пригородную платформу ближе к метро и будущей одноименной остановке Савеловского направления.
Кроме того, планируется строительство новых станций — это Новые Химки, Ховрино-2, Калибровская, Николаевка, Митьково. МЦД предполагает строительство нормальных пересадок с пригородных станций на метро. На Ленинградском направлении существующие и перспективные пересадочные станции — это Ховрино-2 (строится), НАТИ, Петровско-Разумовское (платформу должны передвинуть ближе к метро), Останкино, Рижская (сделают пересадку на существующую станцию метро «Рижская» и будущую «Рижскую» (или «Ржевскую») Большой кольцевой линии). На пересечении Митьковской ветки с Русаковской улицей планируется построить остановку Митьково и сделать пересадку на метро «Сокольники». Следующей после Рижской пересадочной станцией будет Электрозаводская — переход на одноименную станцию метро.
Проект МЦД предполагает также строительство парковок возле станций по пути следования, новых переходов на станциях и ремонт платформ.
Алабушево включили в проект МЦД-3 недавно, до того шла речь о конечной станции Крюково (Зеленоград). «Сейчас такие данные, но они могут поменяться», — лаконично прокомментировали появление Алабушево в департаменте транспорта. Для Зеленограда это хорошо: позволит разгрузить станцию Крюково и обеспечит удобным транспортом несколько тысяч работников площадки «Алабушево» зеленоградской Особой экономической зоны.