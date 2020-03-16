Одновременно с объявлением о сроках запуска мэрия отмечает преимущества МЦД перед существующим пригородным движением. Во-первых, оплата картой «Тройка» и по более дешёвым, чем существующие в пригородном сообщении, тарифам. Во-вторых, интервалы 5-6 минут в часы пик (электрички сейчас с такими интервалами в часы пик и ходят).

Как обычно, в рекламе «диаметров» не обходится без странных подсчетов. Говоря об экономии времени, мэрия считает так: «Время поездки по третьему диаметру от первой станции Ипподром (Раменское) до конечной станции Алабушево (Зеленоград) составит один час 55 минут. Сейчас этот путь на общественном транспорте занимает около четырех часов 30 минут — придется ехать на автобусе и метро и совершить не менее трех пересадок». Зачем ехать из Зеленограда в Раменское на автобусе и метро, непонятно, потому что можно доехать на двух электричках, перейдя с Ленинградского вокзала на Казанский. И займет это не больше двух с половиной часов, а если ехать от Крюково на «Ласточке», то и поменьше.