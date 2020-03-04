Проблема и причина

Основная проблема в том, что из-за отсутствия в это время обычных электричек нельзя уехать из Зеленограда до станции Петровско-Разумовская — где можно пересесть на метро.

Ехать для пересадки на метро на «Ласточке-экспресс» (в 8:28) придется до Ленинградского вокзала — это дорого. А на Петровско-Разумовской экспресс не останавливается из-за отсутствия платформы возле 3 и 4 путей. Островную платформу обещают построить в рамках проекта транспортно-пересадочного узла примерно в 2022—2023 годах.

Назначить дополнительный поезд в это время нельзя: через Крюково идут поезда дальнего следования (из Петрозаводска и Хельсинки) по крайним путям, где ездят обычные электрички и «Ласточки-комфорт». Электрички вынуждены им уступать — именно поэтому и образуется такое «окно».

Изменить расписание тоже: приоритет в движении на железной дороге у высокоскоростных поездов, затем пропускают все остальные поезда дальнего следования и последними — пригородные поезда.

Ущемленное положение пригородных электричек прописано в правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. На Ленинградском направлении приоритет, прежде всего, у «Сапсанов», которые ездят в основном по средним третьему и четвертому путям.