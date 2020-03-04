По будням с 8:19 до 8:43 на станции Крюково нет электричек, идущих со всеми остановками до Москвы. Для часа пик 24 минуты — это большой перерыв. При этом после запуска Московского центрального диаметра из Зеленограда (МЦД-3) обещали интервал 5-6 минут. Рассказываем, почему такой большой перерыв сейчас о можно ли его уменьшить.
Основная проблема в том, что из-за отсутствия в это время обычных электричек нельзя уехать из Зеленограда до станции Петровско-Разумовская — где можно пересесть на метро.
Ехать для пересадки на метро на «Ласточке-экспресс» (в 8:28) придется до Ленинградского вокзала — это дорого. А на Петровско-Разумовской экспресс не останавливается из-за отсутствия платформы возле 3 и 4 путей. Островную платформу обещают построить в рамках проекта транспортно-пересадочного узла примерно в 2022—2023 годах.
Назначить дополнительный поезд в это время нельзя: через Крюково идут поезда дальнего следования (из Петрозаводска и Хельсинки) по крайним путям, где ездят обычные электрички и «Ласточки-комфорт». Электрички вынуждены им уступать — именно поэтому и образуется такое «окно».
Изменить расписание тоже: приоритет в движении на железной дороге у высокоскоростных поездов, затем пропускают все остальные поезда дальнего следования и последними — пригородные поезда.
Ущемленное положение пригородных электричек прописано в правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. На Ленинградском направлении приоритет, прежде всего, у «Сапсанов», которые ездят в основном по средним третьему и четвертому путям.
Тактовое движение электричек от Зеленограда до центра Москвы обещали еще пять лет назад, при запуске скорых «Ласточек», а теперь — после запуска Московского центрального диаметра из Зеленограда (МЦД-3).
Но «Ласточки-экспрессы» после запуска МЦД-3, по планам, будут ходить как сейчас — до Ленинградского вокзала и по средним скоростным путям. А обычные электрички станут электричками МЦД и так же поедут со всеми остановками по тем же крайним путям, но поворачивая после станции Рижская на Казанское пригодное направление.
Количество поездов дальнего следования, следующих через Крюково, РЖД уменьшать пока не планирует. Тем более, не уменьшат число «Сапсанов» — наоборот, увеличат.
О строительстве дополнительных путей от Крюково до Москвы для МЦД не объявлялось. Недавно в руководстве РЖД заявили, что рассматривают возможность расширения Октябрьской железной дороги с четырех до шести путей именно для МЦД-3 — но на неопределенном «въезде в Москву». Строительство нового пути до Крюково займёт несколько лет. Если даже начнут прямо сейчас, то по опыту строительства четвертого пути, вряд ли успеют раньше, чем запустят МЦД-3.
Ещё один вариант наладить обещанное тактовое движение электричек на Ленинградском направлении — это строительство двух путей под высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва—Петербург. Туда уходят поезда дальнего следования, а четыре пути от Крюково до Москвы освобождаются для пригорода.
Этот проект возродили, но сроки его реализации сейчас неизвестны, как и строительство дополнительных путей существующей железной дороге. В РЖД говорят, что на проектирование и строительство ВСМ может уйти лет семь. А МЦД-3 планируют пустить в 2021—2022 годах.
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