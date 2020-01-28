Для третьего московского центрального диаметра Зеленоград — Раменское (МЦД-3) решили сделать конечной не станцию Крюково, а платформу Алабушево. Это позволит разгрузить Крюково и обеспечит удобным транспортом несколько тысяч работников площадки «Алабушево» зеленоградской особой экономической зоны.
МЦД-3 сейчас проектируется, и раньше Алабушево в контексте МЦД не упоминалось. Но теперь департамент транспорта включил Алабушево в проект и начал называть конечной станцией на МЦД-3. «Сейчас такие данные, но они могут поменяться», — прокомментировали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.
Если станцию включат в маршрут МЦД, Алабушево войдёт в пригородную тарифную зону, как и Зеленоград (Крюково). Это подразумевает проезд по карте «Тройка» — дешевле, чем на обычной электричке. Для Зеленограда это хорошо — Алабушево сможет оттянуть часть пассажиров от Крюково. С введением МЦД поток пассажиров возрастёт, как уверяют власти, — туда пересядут с других видов транспорта.
Рядом с платформой Алабушево есть все условия для создания удобного транспортно-пересадочного узла: большая парковка, автобусная станция. Кроме того, рядом появится тоннель под железной дорогой из 14-го микрорайона в «старый город».
Сейчас транспортная инфраструктура вокруг Алабушево загружена мало, но в будущем это может измениться. В Алабушево находится площадка Особой экономической зоны технополиса «Москва». До конца года планируется открыть там новые производства, а окончательно заполнить — до конца 2023-го, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Источник «Зеленоград.ру» в технополисе «Москва» сообщил, что уже сейчас все участки на площадке «Алабушево» заняты, а к 2022 году, когда запустят МЦД, ожидается, что там будет работать около 5200 человек.
Проблема только в отсутствии путей: из Москвы до Крюково их четыре, а дальше — всего два. Когда строили четвертый главный путь Москва — Крюково, планировали тянуть его до Алабушево, но тема заглохла — видимо, из-за отсутствия финансирования. В действующей пока Генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла в планах до 2025 года значится третий главный путь Алабушево — Клин.
Ну и было бы неплохо бы каким-то невообразимым образом убедить чиновников, что Зеленоград это МОСКВА, а НЕ ПРИГОРОД Московской области и требует не переименования станции, а полноценного причисления к району Москвы с выстраиванием тарифа ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ МЦД до Зеленограда, а дальше Зеленограда при необходимости уже пригород (например, то же Алабушево - аналогично Подольску после ОСТАФЬЕВО), дальний пригород (например, Солнечногорск).
Тем более это необходимо и справедливо, когда ОСТАФЬЕВО находится на том же расстоянии от вокзала (35-38 км), что и Зеленоград, в результате выходит что на одно и тоже растояние ехать, а Зеленоградский АО, который давно в Москве не обладает такими же правами на льготный проезд по тарифу ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА как относительно недавно новоприсоединённый район ОСТАФЬЕВО на том же расстоянии (35-38 км), а заявленные тарифы для ЗеленоградскогоАО как за пригород.
Отредактировано: 28-01-2020, 17:18