3
Станцию Алабушево включили в проект МЦД. Почему это правильно и важно для Зеленограда 28.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Для третьего московского центрального диаметра Зеленоград — Раменское (МЦД-3) решили сделать конечной не станцию Крюково, а платформу Алабушево. Это позволит разгрузить Крюково и обеспечит удобным транспортом несколько тысяч работников площадки «Алабушево» зеленоградской особой экономической зоны.

МЦД-3 сейчас проектируется, и раньше Алабушево в контексте МЦД не упоминалось. Но теперь департамент транспорта включил Алабушево в проект и начал называть конечной станцией на МЦД-3. «Сейчас такие данные, но они могут поменяться», — прокомментировали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.

Если станцию включат в маршрут МЦД, Алабушево войдёт в пригородную тарифную зону, как и Зеленоград (Крюково). Это подразумевает проезд по карте «Тройка» — дешевле, чем на обычной электричке. Для Зеленограда это хорошо — Алабушево сможет оттянуть часть пассажиров от Крюково. С введением МЦД поток пассажиров возрастёт, как уверяют власти, — туда пересядут с других видов транспорта.

Читайте также
Стала известна стоимость проездных на МЦД. Сколько можно будет сэкономить при поездках из Зеленограда

Рядом с платформой Алабушево есть все условия для создания удобного транспортно-пересадочного узла: большая парковка, автобусная станция. Кроме того, рядом появится тоннель под железной дорогой из 14-го микрорайона в «старый город».

Читайте также
Когда построят тоннель в Алабушево?

Сейчас транспортная инфраструктура вокруг Алабушево загружена мало, но в будущем это может измениться. В Алабушево находится площадка Особой экономической зоны технополиса «Москва». До конца года планируется открыть там новые производства, а окончательно заполнить — до конца 2023-го, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Источник «Зеленоград.ру» в технополисе «Москва» сообщил, что уже сейчас все участки на площадке «Алабушево» заняты, а к 2022 году, когда запустят МЦД, ожидается, что там будет работать около 5200 человек.

Проблема только в отсутствии путей: из Москвы до Крюково их четыре, а дальше — всего два. Когда строили четвертый главный путь Москва — Крюково, планировали тянуть его до Алабушево, но тема заглохла — видимо, из-за отсутствия финансирования. В действующей пока Генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла в планах до 2025 года значится третий главный путь Алабушево — Клин.

Читайте также
Новый железнодорожный путь все-таки дойдет до Алабушево (что обещал девять лет назад нынешний вице-премьер Хуснуллин)
Собираетесь ли вы пересаживаться на электричку, когда проезд станет дешевле?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 89 человек
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
С одной стороны Алабущего отсосёт транзитных пассажиров подмосквья, с другой стороны это приведёт к тому что в Крюково будут приходить заполненные электрички. Можно конечно это решить частичным стартом электричек от Крюково, а от Алабушего с увеличенным интервалом, что бы в промежутках шли Крюковские.

Ну и было бы неплохо бы каким-то невообразимым образом убедить чиновников, что Зеленоград это МОСКВА, а НЕ ПРИГОРОД Московской области и требует не переименования станции, а полноценного причисления к району Москвы с выстраиванием тарифа ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ МЦД до Зеленограда, а дальше Зеленограда при необходимости уже пригород (например, то же Алабушево - аналогично Подольску после ОСТАФЬЕВО), дальний пригород (например, Солнечногорск).

Тем более это необходимо и справедливо, когда ОСТАФЬЕВО находится на том же расстоянии от вокзала (35-38 км), что и Зеленоград, в результате выходит что на одно и тоже растояние ехать, а Зеленоградский АО, который давно в Москве не обладает такими же правами на льготный проезд по тарифу ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА как относительно недавно новоприсоединённый район ОСТАФЬЕВО на том же расстоянии (35-38 км), а заявленные тарифы для ЗеленоградскогоАО как за пригород.
Торопов
3 часа назад
С этим 4 путем несколько лет сопли пускали о "светлом будущем". А в итоге, из-за раннего утреннего нечётного сапсана, который появился в утренний пик, с 8 до 9 утра ничего и не изменилось, как минимум. 4 путь между Ленвокзалом и Останкино был построен вообще без всякого учета МЦД, маршруты строго в пригородные тупики Ленвокзала, значит теперь опять всё нахрен переделывать-перестраивать, опять эти массовые отмены, сбои, и прочие траблы... обсуждать сейчас деление на тарифные зоны вообще смысла нет, столько воды ещё утечёт...

Отредактировано: 28-01-2020, 17:18
Андрей Артющенко
2 часа назад
Странная радость по поводу мцд3. Чтобы попасть в пределы ттк теперь надо будет выходить до Рижской и то если перенесут движение к Ржевской, а если нет, то до Останкино и набиваться на серую , оранжевую и салатовую ветки , которые к пересадочным станциям прихожят уже набитыми. Не будет пересадки на все поезда 3 вокзалов, на наземный транспорт и пешей доступности похорошевшей Москвы. Время в пути только увеличиться за счет строительства 2 станций. Радость, что подешевеет и в Выхино поедем все?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мосгордума предложила не ждать федеральный закон и запретить продажу аналогов снюса в столице. Почему это важно Истории
Станцию Алабушево включили в проект МЦД. Почему это правильно и важно для Зеленограда Новости
«Пятерочку» в 20 микрорайоне закрыли за отсутствие водопровода и канализации. Воду брали из скважины, а выливали в выгребную яму Новости
Лекция Станислава Дробышевского «Истории из жизни древних людей» Афиша
Автобус «Зеленопарка» врезался в столб у ТЦ «Панфиловский». Видео Новости
Выставка «Все маски мира»: в Клину до конца февраля Афиша
На станции Крюково поставили сенсорные информационные стойки. Посмотрите видео, как они работают Новости
На месте смертельного ДТП на улице Каменка включили светофор и изменили схему движения. Многие водители и пешеходы не замечают «красного» сигнала Новости
Сильный пожар произошел в жилом доме в 11-м микрорайоне. Горящую мебель выбрасывали в окно (видео) Новости
Истории про Середниково — глава 2: чем окрестности усадьбы вдохновили Лермонтова и что он видел из своего окна Истории
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
Шахматную секцию клуба «Заря» перенесли в маленькое помещение: там тесно, душно и небезопасно Истории
Территорию тепловой станции на Восточной зоне расширят. Это нужно для её безопасности и защиты от террористов Новости
Останки расчлененного мужчины нашли в мусорном контейнере. Полиция просит помочь в опознании и в розыске преступников Новости
Число эвакуаций зеленоградского суда из-за угроз минирования удвоилось. В январе его эвакуировали восемь раз Новости
Что сделать вместо катка на бульваре в 16-м микрорайоне летом: оставить место для прогулок или что-нибудь поставить? Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру