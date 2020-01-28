Для третьего московского центрального диаметра Зеленоград — Раменское (МЦД-3) решили сделать конечной не станцию Крюково, а платформу Алабушево. Это позволит разгрузить Крюково и обеспечит удобным транспортом несколько тысяч работников площадки «Алабушево» зеленоградской особой экономической зоны.

МЦД-3 сейчас проектируется, и раньше Алабушево в контексте МЦД не упоминалось. Но теперь департамент транспорта включил Алабушево в проект и начал называть конечной станцией на МЦД-3. «Сейчас такие данные, но они могут поменяться», — прокомментировали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.

Если станцию включат в маршрут МЦД, Алабушево войдёт в пригородную тарифную зону, как и Зеленоград (Крюково). Это подразумевает проезд по карте «Тройка» — дешевле, чем на обычной электричке. Для Зеленограда это хорошо — Алабушево сможет оттянуть часть пассажиров от Крюково. С введением МЦД поток пассажиров возрастёт, как уверяют власти, — туда пересядут с других видов транспорта.