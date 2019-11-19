Оплатить проезд на МЦД можно будет также действующими билетами на пригородные электрички, но в этом случае пересадка на метро и МЦК бесплатной не будет.

Чтобы оплатить проезд на МЦД картой «Тройка», её необходимо активировать в кассах или билетных автоматах в метро, сообщает департамент транспорта. Когда запустят обновление карт, пока не сообщается. Запуск первого «диаметра» (МЦД-1) планируется до конца ноября.

Если тарифы и принципы зонирования первых двух МЦД перенесут и на третий диаметр Зеленоград — Раменское, то поездка точно станет дешевле. Вышеприведенные расчеты касаются участка Крюково — Петровско-Разумовское, но тарифы из зоны «пригород» касаются всего маршрута МЦД-3. Это 43 станции: все существующие до Рижской, включая перспективные Новые Химки, Ховрино-2 и Калибровскую, далее все существующие на Казанском направлении от Николаевки до Раменского, включая строящиеся. Открытие МЦД-3 планируется в конце 2021 — начале 2022 года.

Первые МЦД поделили на три зоны по длине маршрута — «центральная», «пригородная» и «дальняя». Дальняя — это проезд в Москву от пригородных станций, не входящих в состав МЦД. Здесь разовый проезд будет складываться из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей за пригород. Абонементов на МЦД для этой зоны нет, только оплата «Тройкой» по тарифу «Кошелёк». В дальней зоне нет бесплатной пересадки на другие виды транспорта. Применительно к зеленоградскому МЦД можно предположить, что по рейсам МЦД пойдут электрички из Клина или Твери. Тогда проезд на них до Крюково попадает в дальнюю тарифную зону МЦД.