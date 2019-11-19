Подмосковные власти утвердили типы и стоимость абонементов пригородной зоны Московских центральных диаметров. Выяснили, сколько можно будет сэкономить с учетом бесплатной пересадки с МЦД на метро, МЦК и наземный городской транспорт.
Пока известны цены на «длинные» проездные первых диаметров — МЦД-1 «Одинцово—Лобня» и МЦД-2 «Нахабино—Подольск», — и можно прикинуть, сколько будет стоить проезд на МЦД-3 «Зеленоград (Крюково)—Раменское». Зеленоград хоть и округ Москвы, но с большой вероятностью попадёт в областную «пригородную» зону МЦД.
Возьмём для сравнения поездку Крюково—Петровско-Разумовское: здесь много пассажиров пересаживается на метро, а поезда МЦД не пойдут до Ленинградского вокзала — после Рижской они уйдут на Казанское направление. Возьмём для сравнения стоимость проезда в обычных (6000-х) электричках, поскольку именно их в перспективе заменят поезда МЦД, а нынешние «Ласточки-экспрессы» продолжат ходить как экспрессы с остановками в Сходне и Химках.
Абонемент МЦД на 30 дней — 2570 рублей. В эту стоимость включены бесплатные пересадки на метро, МЦК или городской наземный транспорт (в течение всего периода). Стоимость месячного железнодорожного абонемента «по рабочим дням» на электрички — 2262 рубля. Прибавим стоимость месячного безлимитного проездного «единый» (метро, МЦК, ТАТ) — 2170 рублей. Итого пассажир тратит 4432 рубля в месяц на проезд в электричке + метро. Экономия 58%.
Абонемент МЦД на 90 дней — 6940 рублей. Абонемент на электрички на тот же период по рабочим дням — 3393 рубля. Прибавляем к нему стоимость безлимитного «единого» на тот же период — 5430 рублей. Итого 8823 рубля в месяц на проезд электричка + метро. Экономия 21%.
Абонемент МЦД на 365 дней — 24 450 рублей. Абонемент на электрички на тот же период по рабочим дням — 13 572 рубля. Плюс годовой «единый» — 19 500 рублей, итого 33 072 рубля. Экономия примерно 26%.
Власти утвердили также абонемент для МЦД в пригороде на сутки — 285 рублей. Но смысла в нём мало: если взять стандартный путь пассажира «электричка туда-обратно плюс метро туда-обратно», экономии не получается. Абонемент на трое суток стоит 545 рублей.
Разовая поездка по тарифу «Кошелёк» (когда на «Тройку» кладется определенная сумма, с неё списываются деньги за разовый проезд) из пригородной зоны — 45 рублей. Цена включает одну бесплатную пересадку на метро и МЦК в течение 90 минут. А при пересадке с МЦД на автобус, трамвай или троллейбус «Мосгортранса» в течение того же времени спишется сумма разовой поездки в городском транспорте — 38 рублей.
Можно будет оплачивать проезд на МЦД и банковскими картами с функциями PayPass и PayWave и смартфонами с NFC, но разовый проезд из пригородной зоны будет стоить 49 рублей (в сумму включена бесплатная пересадка на метро без лимита времени).
Оплатить проезд на МЦД можно будет также действующими билетами на пригородные электрички, но в этом случае пересадка на метро и МЦК бесплатной не будет.
Чтобы оплатить проезд на МЦД картой «Тройка», её необходимо активировать в кассах или билетных автоматах в метро, сообщает департамент транспорта. Когда запустят обновление карт, пока не сообщается. Запуск первого «диаметра» (МЦД-1) планируется до конца ноября.
Если тарифы и принципы зонирования первых двух МЦД перенесут и на третий диаметр Зеленоград — Раменское, то поездка точно станет дешевле. Вышеприведенные расчеты касаются участка Крюково — Петровско-Разумовское, но тарифы из зоны «пригород» касаются всего маршрута МЦД-3. Это 43 станции: все существующие до Рижской, включая перспективные Новые Химки, Ховрино-2 и Калибровскую, далее все существующие на Казанском направлении от Николаевки до Раменского, включая строящиеся. Открытие МЦД-3 планируется в конце 2021 — начале 2022 года.
Первые МЦД поделили на три зоны по длине маршрута — «центральная», «пригородная» и «дальняя». Дальняя — это проезд в Москву от пригородных станций, не входящих в состав МЦД. Здесь разовый проезд будет складываться из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей за пригород. Абонементов на МЦД для этой зоны нет, только оплата «Тройкой» по тарифу «Кошелёк». В дальней зоне нет бесплатной пересадки на другие виды транспорта. Применительно к зеленоградскому МЦД можно предположить, что по рейсам МЦД пойдут электрички из Клина или Твери. Тогда проезд на них до Крюково попадает в дальнюю тарифную зону МЦД.