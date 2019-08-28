Граница центральной, судя по зонированию первых двух МЦД, проходит примерно по МКАД. Как пройдёт граница зоны для «зеленоградской» МЦД, пока непонятно. Главный вопрос — попадёт ли в центральную зону станция Левобережная, которая находится сразу за МКАД. Это можно понять по зонированию двух других МЦД.

Например, для МЦД-1 последние станции центральной зоны находятся в пределах МКАД, а для МЦД-2 последняя станция центральной зоны — Волоколамская. Она сейчас строится и находится сразу за МКАД. С другой стороны, хоть Волоколамская и за МКАДом, но с неё есть пересадка на одноименную станцию метро. Если перенести эту логику на МЦД из Зеленограда, то можно предположить, что центральная зона закончится на Ховрино.

Граница следующей зоны — пригородной — проходит в пределах конечных станций МЦД. То есть для Зеленограда это Крюково.

Разовый проезд в пределах станций МЦД будет стоить 38 рублей для центральной зоны, 45 — для пригородной. При оплате проезда картой «Тройка» пересадка на метро, МЦК и другую линию МЦД бесплатная в течение 90 минут. Эти цены на проезд касаются только тарифа «Кошелек» — когда на «Тройку» кладется определенная сумма, с неё списываются деньги за разовый проезд. Бумажные «единые» билеты на МЦД не действуют. Предусмотрена бесконтактная оплата проезда банковскими картами с функциями PayPass и PayWave и смартфонами с NFC, но разовый проезд в этом случае будет стоить 42 рубля.

Дальняя зона — это проезд по МЦД с пригородных станций, не входящих в состав МЦД. Здесь разовый проезд будет складываться из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей за пригород. В дальней зоне нет бесплатной пересадки на другие виды транспорта. Применительно к зеленоградской МЦД можно предположить, что по рейсам МЦД будут ходить электрички из Клина или Твери. Тогда проезд на них до Крюково попадает в дальнюю тарифную зону МЦД.