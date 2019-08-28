Власти определились со стоимостью проезда для первых линий Московских центральных диаметров (МЦД) — нового «наземного метро», соединяющего со столицей некоторые подмосковные города, в том числе Зеленоград. Движение по первым двум диаметрам (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) обещают открыть уже в этом году. МЦД из Зеленограда запустят через 2-3 года, но система тарифов скорее всего будет единой для всей сети МЦД, поэтому уже сейчас можно примерно посчитать, насколько выгоден для зеленоградцев этот вид транспорта.
Давнее предложение увязать стоимость проезда на метро с длиной маршрута воплотилось на МЦД. Здесь будут действовать три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя».
Граница центральной, судя по зонированию первых двух МЦД, проходит примерно по МКАД. Как пройдёт граница зоны для «зеленоградской» МЦД, пока непонятно. Главный вопрос — попадёт ли в центральную зону станция Левобережная, которая находится сразу за МКАД. Это можно понять по зонированию двух других МЦД.
Например, для МЦД-1 последние станции центральной зоны находятся в пределах МКАД, а для МЦД-2 последняя станция центральной зоны — Волоколамская. Она сейчас строится и находится сразу за МКАД. С другой стороны, хоть Волоколамская и за МКАДом, но с неё есть пересадка на одноименную станцию метро. Если перенести эту логику на МЦД из Зеленограда, то можно предположить, что центральная зона закончится на Ховрино.
Граница следующей зоны — пригородной — проходит в пределах конечных станций МЦД. То есть для Зеленограда это Крюково.
Разовый проезд в пределах станций МЦД будет стоить 38 рублей для центральной зоны, 45 — для пригородной. При оплате проезда картой «Тройка» пересадка на метро, МЦК и другую линию МЦД бесплатная в течение 90 минут. Эти цены на проезд касаются только тарифа «Кошелек» — когда на «Тройку» кладется определенная сумма, с неё списываются деньги за разовый проезд. Бумажные «единые» билеты на МЦД не действуют. Предусмотрена бесконтактная оплата проезда банковскими картами с функциями PayPass и PayWave и смартфонами с NFC, но разовый проезд в этом случае будет стоить 42 рубля.
Дальняя зона — это проезд по МЦД с пригородных станций, не входящих в состав МЦД. Здесь разовый проезд будет складываться из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей за пригород. В дальней зоне нет бесплатной пересадки на другие виды транспорта. Применительно к зеленоградской МЦД можно предположить, что по рейсам МЦД будут ходить электрички из Клина или Твери. Тогда проезд на них до Крюково попадает в дальнюю тарифную зону МЦД.
Упомянутая стоимость проезда касается только тарифа «Кошелек» — когда на «Тройку» кладется определенная сумма, с неё списываются деньги за разовый проезд. В центральной тарифной зоне будут действовать и все билеты метрополитена, которые записываются на карту «Тройка» — на 60 поездок, одни сутки, трое суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней. Как будут происходить расчеты по абонементам при проезде из пригородной зоны в центральную, пока непонятно, потому что в пригороде будут действовать другие абонементы — сейчас они согласовываются с подмосковными властями. Зеленоград, видимо, попадёт в пригородную зону, как сейчас конечные станции первых МЦД.
Пока губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что с запуском МЦД траты на транспорт для подмосковных жителей снизятся в 3,5 раза. «Это можно сказать, транспортная мини-революция, — заявил Воробьев. — Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 — на электричку и 38 — на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. В год экономия составит до 50 тысяч рублей».
Если тарифы и принципы зонирование первых двух МЦД перенесут и на третий диаметр Зеленоград — Раменское, то поезка точно станет дешевле. Например, сейчас разовый билет стоит 115 рублей, а будет 45 и это ещё без учета бесплатной пересадки на метро, которая нужна большинству пассажиров электричек. Даже по наиболее выгодным сейчас абонементам на электричку стоимость поездки оказывается выше, чем разовая поездка на МЦД. Например, месячный проездной по рабочим дням Крюково — Москва стоит 2895 рублей, то есть примерно 66 рублей за поездку против 45 рублей за МЦД (плюс бесплатная пересадка на метро).
Другое дело, что со снижением стоимости проезда может снизиться и скорость. Ведь поезда МЦД будут идти со всеми остановками. С другой стороны, поезда МЦД могут оказаться быстрей за счет сквозного движения через город и большого количества удобных пересадок. Уже сейчас, несмотря на все вопросы к МЦД-3, более 30 процентов участников опроса сказали, что планируют пользоваться МЦД вместо 400-х автобусов и метро из-за удобных пересадок.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.