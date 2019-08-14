Схему опубликовал дизайнер Александр Дериванов. «Это мой проект для департамента капитального строительства РЖД, — пояснил он Zelenograd.ru. — В основном, схема предполагалась для внутреннего использования, чтобы начальство визуально понимало, где какие стройки идут. Но схему также используют для презентаций и стендов другие департаменты. Официальная пассажирская схема, насколько я знаю, появится позже, и это будет не моя работа, и не РЖД».

Схема висела на платформе «Инновационный центр» (Сколково) в день её открытия, пишут в форуме «Наш транспорт». На схеме выделены белые и серые зоны. Пользователи форума предположили, что это московские и подмосковные зоны оплаты проезда, но нет. «Это просто границы Москвы и области, элемент оформления без дополнительных смыслов», пояснил Zelenograd.ru Дериванов.

Линию МЦД-3 Зеленоград — Раменское планируют запустить в 2022 году. Об идее увести конечные маршруты электричек от вокзалов, из центра Москвы, руководство РЖД заговорило четыре года назад. Проект Московских центральных диаметров подразумевает сквозное железнодорожное сообщение через центр, связывающее радиальные пригородные направления и интегрированное в метро и МЦК.

РЖД остается основным куратором этого проекта, потому что это железная дорога, но в нем участвуют еще несколько ведомств, а также исполнительная власть. Перевозчиком на двух первых центральных диаметрах — Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском — будет Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), «дочка» РЖД, обслуживающая сейчас все московские пригородные железнодорожные направления, кроме Ленинградского. ЦППК отвечает за перевозку пассажиров, РЖД составляет график движения — так же, как это происходит с пригородными поездами. Кто будет оператором МЦД-3 на Ленинградском направлении, пока неизвестно (то есть, возможно, это будет не МТППК).

За связь МЦД с метро и наземным транспортом в Москве отвечают метрополитен и столичный департамент транспорта. На официальной схеме первых двух диаметров пока отражена их связь с метро, но не с пригородными электричками. За прилегающую к МЦД территорию в пределах Москвы отвечают московские власти в лице департамента капитального ремонта. В области — соответственно, подмосковные власти.

Основной интригой запуска МЦД остаётся стоимость проезда. Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов обещал, что тарифная сетка МЦД будет опубликована к 5 августа, но этого не произошло. Задержка вызвана тем, что для утверждения тарифов нужны соответствующие постановления правительств Москвы и Московской области. Скорее всего, тарифы определят к концу августа, сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта.