Несмотря на обещания скорого запуска МЦД-1, власти еще не обнародовали четкого тарифного плана. В конце прошлого года Минтранс выпустил приказ, позволяющий использовать «Тройку» на МЦД, а также оплачивать проезд бесконтактным способом: банковской картой, гаджетами с технологией NFC, электронными билетами и QR-кодом. «Подобная практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда фактическая стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки», — прокомментировала документ мэрия.

МЦД-3 Зеленоград—Раменское — это планируемый маршрут с 43 остановками, связывающий Ленинградское и Казанское пригородные направления. Судя по паспорту проекта, переход на Казанское направление будет после станции Рижская.

Приведенные тарифы для МЦД вызывают много вопросов. Сколько будет стоить, например, проезд от Крюково до Петровско-Разумовской — 45+38=83 рубля (если платить «Тройкой» по тарифу «Кошелек»)? А сколько от Крюково до Раменского, учитывая московскую зону на Казанском направлении до Косино (а от Косино до Раменского — подмосковная): 45+38+45=128 рублей. Что такое скидка в 50% при пересадке на метро и МЦК — это половина суммы проезда по московской или подмосковной зоне? Что такое абонемент МЦД? И так далее.

Тарифная сетка на МЦД будет опубликована в ближайший месяц, пообещал 5 июля на Московском урбанфоруме руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. «Стоимость проезда на МЦД не будет существенно отличаться от стоимости проезда на другом транспорте», — цитирует Ликсутова «Москва 24». Что значит «существенно», не уточняется.

«Решения по тарифам, которые будут действовать на Московских центральных диаметрах, утверждаются публичными нормативными актами Москвы и Московской области. На данный момент вопрос находится на этапе согласования. Новые тарифы будут успешно вписаны в существующую билетную систему. Наша задача сделать так, чтобы новые тарифы были привлекательными для пассажиров и мотивировали их пользоваться новым видом транспорта. В течение месяца тарифы для проезда на МЦД будут официально опубликованы», — пояснили в пресс-службе Департамента транспорта.

Власти обещают, что интервалы движения поездов на МЦД не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Но как это реализуют на участке Москва — Крюково, где пропускные способности исчерпаны, без строительства новых путей, непонятно. По словам руководителя Дептранса, в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными, что позволит разделить электрички и поезда МЦД. Но до Крюково уже и так четыре железнодорожных пути. Будут ли строить новые пути от Крюково для МЦД, неизвестно, но если новый маршрут запустят в 2021—2022 годах, поезда МЦД точно будут ходить по одним путям с электричками. В каком объёме останутся обычные электрички МТППК после ввода МЦД? Как они будут делить рельсы? Всё это непонятно и власти не торопятся рассказывать детали проекта.

Но если даже не получится сделать для МЦД такое же ритмичное и частое движение, как в метро, кажется, что стоимость проезда для зеленоградцев будет ниже, чем сейчас, особенно с учетом бесплатной пересадки с МЦД на метро.