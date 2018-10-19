Московские власти заявили о новом сроке открытие новой железнодорожной платформы Ленинградского направления с рабочим названием Ховрино-2 — 2021 год вместо планировавшегося 2019-го. Раньше проблемы объясняли сложными грунтами, теперь — нужными для строительства перерывами движения поездов.

Платформа Ховрино-2 проектируется на участке между станциями Левобережная и Ховрино. Она должна войти в состав транспортно-пересадочного узла Ховрино (ТПУ), который строится рядом с одноименной станцией метро. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проектно-сметная документация строительства новой платформы будет готова в феврале 2019 года.

«Дальше срок строительства будет зависеть от того, какие технологические окна железная дорога даст, потому что это действующая, очень напряженная железнодорожная линия, — сказал Хуснуллин. — Вот если они дадут окна побольше и почаще, тогда она будет построена быстрее. Если их будет поменьше, то медленнее. В течение трех лет эта станция Ховрино-2 с нормальной связкой с метро, с транспортно-пересадочным узлом будет построена».



Транспортную часть ТПУ у метро Ховрино обещают построить до конца этого года. Здесь будет конечная остановка автобуса 400 «экспресс» — сейчас она промежуточная при движении из Зеленограда к метро «Речной вокзал» и обратно. Строится и надземный пешеходный переход над железной дорогой, для связи районов Ховрино и Западное Дегунино. По проекту, от него будут сделаны сходы на будущую платформу Ховрино-2. На этой станции запроектированы две боковые платформы, рассказал Zelenograd.ru источник в РЖД. То есть, здесь будут останавливаться обычные электрички и «Ласточки», ездящие по рейсам обычных, но не скорые «Ласточки"-экспрессы.



ТПУ подразумевает также строительство гостиницы, жилья, магазинов. Это уже второй этап проекта, завершить который планируется в 2022 году.