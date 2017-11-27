Железнодорожную станцию Ховрино-2 построят между станциями Левобережная и Ховрино Октябрьской железной дороги в районе путепровода Библиотечного проезда. По замыслу московских властей, она войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Ховрино».

Сейчас Ховрино-2 на этапе начала проектирования, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году», — цитирует Хуснуллина «Москва 24». Заммэра отметил, что станция будет интегрирована «в единый узел, но связь будет пешая по земле». Вместе с тем, пассажирам пригородных электричек обещают спокойную и комфортную пересадку на метро.

Транспортно-пересадочный узел, в составе которого будет пешеходный мост между Западным Дегунино и Ховрино, проектирует город, а проектом станции Ховрино-2 занимается РЖД. ТПУ подразумевает также строительство гостиницы, жилья, магазинов парковок и крупного автовокзала.