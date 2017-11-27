3 комментария
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Новую платформу Ховрино-2 обещают построить через два года. Здесь будет пересадка на метро 27.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Новая платформа Ленинградского направления будет недалеко от метро «Ховрино» — конечной станции Замоскворецкой линии метро. «Пересадка» с платформы на станцию метро будет уличной. Таким образом добраться на электричке до ближайшей к Зеленограду станции метро можно будет быстрей.

Вариант станции Ховрино-2, предложенный проектировщиками. Изображен электропоезд серии ЭР с круглой кабиной — такие не ходят на московско-тверском участке ОЖД.
фото: Москомархитектура/metronews.ru

Железнодорожную станцию Ховрино-2 построят между станциями Левобережная и Ховрино Октябрьской железной дороги в районе путепровода Библиотечного проезда. По замыслу московских властей, она войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Ховрино».

Сейчас Ховрино-2 на этапе начала проектирования, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году», — цитирует Хуснуллина «Москва 24». Заммэра отметил, что станция будет интегрирована «в единый узел, но связь будет пешая по земле». Вместе с тем, пассажирам пригородных электричек обещают спокойную и комфортную пересадку на метро.

Транспортно-пересадочный узел, в составе которого будет пешеходный мост между Западным Дегунино и Ховрино, проектирует город, а проектом станции Ховрино-2 занимается РЖД. ТПУ подразумевает также строительство гостиницы, жилья, магазинов парковок и крупного автовокзала.

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Обсуждение
Ляляка Московская
2 часа назад
Да уж... На Речной поезда метро будут приходить уже переполненными . Тем , кто ездит на 400 - м , очень " классно " будет.
Андрей Googmen
1 час назад
Просто интересно. А Левобережную отменят? Или поезда будут останавливаться на всех трёх станциях? Об этом не говорят.
Александр Эрлих
39 минут назад
На Речной поезда метро будут приходить уже переполненными . Тем , кто ездит на 400 - м , очень " классно " будет.
400Э будет также ходить до Ховрино. Но не сразу.
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