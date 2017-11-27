Новая платформа Ленинградского направления будет недалеко от метро «Ховрино» — конечной станции Замоскворецкой линии метро. «Пересадка» с платформы на станцию метро будет уличной. Таким образом добраться на электричке до ближайшей к Зеленограду станции метро можно будет быстрей.
Железнодорожную станцию Ховрино-2 построят между станциями Левобережная и Ховрино Октябрьской железной дороги в районе путепровода Библиотечного проезда. По замыслу московских властей, она войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Ховрино».
Сейчас Ховрино-2 на этапе начала проектирования, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году», — цитирует Хуснуллина «Москва 24». Заммэра отметил, что станция будет интегрирована «в единый узел, но связь будет пешая по земле». Вместе с тем, пассажирам пригородных электричек обещают спокойную и комфортную пересадку на метро.
Транспортно-пересадочный узел, в составе которого будет пешеходный мост между Западным Дегунино и Ховрино, проектирует город, а проектом станции Ховрино-2 занимается РЖД. ТПУ подразумевает также строительство гостиницы, жилья, магазинов парковок и крупного автовокзала.
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