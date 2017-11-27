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Зелёную ветку метро «совершенно точно» не будут продлевать в Химки и Зеленоград. Московские власти объясняют, почему 27.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Столичные власти не планируют продлевать Замоскворецкую линию метро дальше станции «Ховрино». Они считают, что жителям Зеленограда и Подмосковья уже достаточно удобно добираться до метро на электричках.

«Мы сейчас совершенно точно за станцию метро „Ховрино“ уже никуда не пойдем, — цитирует агентство „Москва“ заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. — Я напоминаю, что мы запустили скоростной участок от Зеленограда до Москвы, так что жители Зеленограда и жители Подмосковья могут добираться до города на электричках дальше с возможностью пересадки на станции „Ховрино“, либо на последующих станциях».

К тому же, жителей подмосковных городов на этом направлении будет обслуживать один из диаметральных радиусов железных дорог, напоминает столичный Стройкомплекс.

По словам заммэра, строительство станции «Ховрино» завершено на 97%, она готовится к открытию. «Ховрино» станет конечной станцией «зеленой» ветки. Она находится на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской.

Станция метро «Ховрино»: об открытии, «мозгах» станции и оборотных тупиках
СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ STROI.MOS.RU/youtube.com

К лету 2018 года рядом со станцией «Ховрино» откроется международный вокзал, куда будут прибывать городские, междугородние и международные автобусы. К этому времени туда обещают перенаправить и автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией «Речной вокзал» через трассу М-11. «Ховрино» станет конечной станцией этого маршрута, а 400-й «поостановочный» продолжит ездить по Ленинградскому шоссе до «Речного вокзала». Сейчас 400-й «экспресс» не ездит по Дыбенко — после трассы М-11 и развязки он поворачивает в другую сторону, на Зеленоградскую улицу, а потом проезжает почти всю Фестивальную.

На зеленой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино» также строится станция «Беломорская» — её планируют открыть в 2019 году.

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Обсуждение
Дарья Ибрагимова
Вчера, 15:46
Эти граждане обсуждают вопрос так, будто жители Зеленограда ездят в столицу прогуляться раз в неделю, а вовсе не с позиций людей, которые ездят каждый день на работу, или учебу. Время, потраченное на дорогу безусловно имеет значение, но куда важнее цена вопроса! Члены моей семьи в совокупности тратят на ежедневные поездки в Москву около 30000 в месяц! Ласточка - дорогое удовольствие, но чтобы успеть на работу, приходится платить. плюс метро, плюс автобусы, - вот и набегает в день по 500 на каждого. Электрички часто отменяют, и у них перерывы бывают по два часа. На машине - вообще разоришься, с парковками по 60-200 рублей в час. А было бы метро - это один билет, даже с пересадками, пусть даже дольше, чем на Ласточке, но ползарплаты не нужно было бы тратить. И да, мы не собираемся переезжать в Москву, потому что половина семьи работает здесь, мы коренные зеленоградцы и нам нравится наш город. Только работу здесь найти трудно, вот и ездим, вынужденно.
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