«Мы сейчас совершенно точно за станцию метро „Ховрино“ уже никуда не пойдем, — цитирует агентство „Москва“ заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. — Я напоминаю, что мы запустили скоростной участок от Зеленограда до Москвы, так что жители Зеленограда и жители Подмосковья могут добираться до города на электричках дальше с возможностью пересадки на станции „Ховрино“, либо на последующих станциях».

К тому же, жителей подмосковных городов на этом направлении будет обслуживать один из диаметральных радиусов железных дорог, напоминает столичный Стройкомплекс.

По словам заммэра, строительство станции «Ховрино» завершено на 97%, она готовится к открытию. «Ховрино» станет конечной станцией «зеленой» ветки. Она находится на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской.