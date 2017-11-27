Столичные власти не планируют продлевать Замоскворецкую линию метро дальше станции «Ховрино». Они считают, что жителям Зеленограда и Подмосковья уже достаточно удобно добираться до метро на электричках.
«Мы сейчас совершенно точно за станцию метро „Ховрино“ уже никуда не пойдем, — цитирует агентство „Москва“ заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. — Я напоминаю, что мы запустили скоростной участок от Зеленограда до Москвы, так что жители Зеленограда и жители Подмосковья могут добираться до города на электричках дальше с возможностью пересадки на станции „Ховрино“, либо на последующих станциях».
К тому же, жителей подмосковных городов на этом направлении будет обслуживать один из диаметральных радиусов железных дорог, напоминает столичный Стройкомплекс.
По словам заммэра, строительство станции «Ховрино» завершено на 97%, она готовится к открытию. «Ховрино» станет конечной станцией «зеленой» ветки. Она находится на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской.
К лету 2018 года рядом со станцией «Ховрино» откроется международный вокзал, куда будут прибывать городские, междугородние и международные автобусы. К этому времени туда обещают перенаправить и автобус 400 «экспресс», связывающий Зеленоград со станцией «Речной вокзал» через трассу М-11. «Ховрино» станет конечной станцией этого маршрута, а 400-й «поостановочный» продолжит ездить по Ленинградскому шоссе до «Речного вокзала». Сейчас 400-й «экспресс» не ездит по Дыбенко — после трассы М-11 и развязки он поворачивает в другую сторону, на Зеленоградскую улицу, а потом проезжает почти всю Фестивальную.
На зеленой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино» также строится станция «Беломорская» — её планируют открыть в 2019 году.
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