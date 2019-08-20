Сейчас Яндекс строит два оптимальных маршрут от Зеленограда до «Динамо». Первый на электричке до Левобережной, затем на автобусах до «Ховрино» и на метро до «Динамо». Второй маршрут — на 400-м экспрессе до того же «Ховрино». Оба маршрута займут, по данным Яндекса, около 67 минут. За счёт чего же МЦД даст выигрыш в 24 минут?

Получить такую скорость на участке от Крюково до Левобережной невозможно — сейчас электричка проезжает его в среднем за 26 минут. Вряд ли поезд МЦД долетит за шесть минут, тем более он идет со всеми остановками.

Значит речь идёт о том, чтобы доехать на МЦД до новой пригородной платформы Ховрино-2 и оттуда пересесть на метро. Сейчас «Ласточка-комфорт» со всеми остановками идет до Ховрино около 30 минут. Ехать до метро «Ховрино» до «Динамо» — около 18 минут. Платформа Ховрино-2 будет ближе к Зеленограду, но это не даст такого выигрыша во времени. За счет чего поезда на МЦД по тем же рельсам с теми же ограничениями в расписании поедут быстрей «Ласточек», непонятно. Более того, при расчете этой цифры скорее всего не учитывалась реальность — время на пересадку и ожидание.

Зеленоградцы уже сталкивались с таким жонглированием цифрами. Это похоже на заявления мэра Собянина о том, что запуск «Ласточек» позволил сократить время в пути от Зеленограда до Москвы с 50 до 25 минут. Так и есть, но только доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала.