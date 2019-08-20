Паспорт Ленинградско-Казанской «линии наземного метро» или МЦД-3 появился на официальном сайте Московских центральных диаметров. Пассажирам обещают сократить время в пути и часто пускать поезда, но при детальном разборе оказывается, что по скорости проезда МЦД будет не быстрей сегодняшних электричек.
Сообщается, что МЦД будет работать как метро — с 5:30 до 1:00, а поезда в часы пик будут курсировать каждые 5-6 минут. Это не меняет сегодняшнюю ситуацию — сейчас в часы пик электрички Москва — Крюково примерно так и ходят. Как организуют тактовое движение электричек и поездов МЦД без строительства новых путей при исчерпанной пропускной способности имеющихся — пока неизвестно.
На схеме Зеленоград — Раменское 43 остановки, весь путь от начальной до конечной станции, как утверждается, занимает 1 час 40 минут. Из них 14 остановок — с пересадкой на пригородные станции, метро и МЦК. Пересадки на метро и МЦК на участке Ленинградского направления — на станциях Ховрино-2 (строится, открытие планируется в 2021 году), НАТИ, Петровско-Разумовское, Останкино, Рижская.
На Рижской планируется пересадка на одноименную станцию метро Калужско-Рижской линии и строящуюся станцию метро Ржевская Большой кольцевой линии (открытие планируется в 2022 году). На схеме также обозначены перспективные станции: Новые Химки (вероятно, проектируемые Химки-2), Калибровская, Николаевка, Митьково. На Ленинградский вокзал поезда МЦД не идут и уходят на Казанское направление после Рижской.
Связь с электричками на схеме пока не показана, но Zelenograd.ru уже писал об этом по материалам неофициальной схемы, сделанной для РЖД.
Рекламируя новый вид транспорта, власти обещают сократить время в пути «до 50 процентов». Такая формулировке не даёт представления, насколько же быстрей зеленоградцы смогут добираться до Москвы с помощью МЦД.
Результат появления МЦД — появление альтернативных маршрутов благодаря новым пересадкам. В качестве примера для Зеленограда приводится поездка «на стадион»: от Крюково до «Динамо» за 43 минут. Что это за маршрут и как получилась это время, непонятно.
Сейчас Яндекс строит два оптимальных маршрут от Зеленограда до «Динамо». Первый на электричке до Левобережной, затем на автобусах до «Ховрино» и на метро до «Динамо». Второй маршрут — на 400-м экспрессе до того же «Ховрино». Оба маршрута займут, по данным Яндекса, около 67 минут. За счёт чего же МЦД даст выигрыш в 24 минут?
Получить такую скорость на участке от Крюково до Левобережной невозможно — сейчас электричка проезжает его в среднем за 26 минут. Вряд ли поезд МЦД долетит за шесть минут, тем более он идет со всеми остановками.
Значит речь идёт о том, чтобы доехать на МЦД до новой пригородной платформы Ховрино-2 и оттуда пересесть на метро. Сейчас «Ласточка-комфорт» со всеми остановками идет до Ховрино около 30 минут. Ехать до метро «Ховрино» до «Динамо» — около 18 минут. Платформа Ховрино-2 будет ближе к Зеленограду, но это не даст такого выигрыша во времени. За счет чего поезда на МЦД по тем же рельсам с теми же ограничениями в расписании поедут быстрей «Ласточек», непонятно. Более того, при расчете этой цифры скорее всего не учитывалась реальность — время на пересадку и ожидание.
Зеленоградцы уже сталкивались с таким жонглированием цифрами. Это похоже на заявления мэра Собянина о том, что запуск «Ласточек» позволил сократить время в пути от Зеленограда до Москвы с 50 до 25 минут. Так и есть, но только доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала.
Остается без ответа и главный вопрос — стоимость проезда. Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов обещал, что тарифная сетка МЦД будет опубликована к 5 августа, но этого не произошло. Задержка вызвана тем, что для утверждения тарифов нужны соответствующие постановления правительств Москвы и Московской области. Скорее всего, тарифы определят к концу августа, сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта.
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