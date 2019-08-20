Первые Московские центральные диаметры — от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска — планируют запустить в ноябре. Для них спроектированы и собраны поезда «Иволга» второй серии. В них много USB-розеток, торговые автоматы и столики между креслами. Возможно, такой поезд будет ходить и от Зеленограда.
Новый поезд собран на Тверском вагоностроительном заводе и практически полностью состоит из отечественных комплектующих. По данным завода, составность «Иволги» второй серии варьируется от 5 до 12 вагонов. Дверные проемы, расширенные с привычных 1 метра 25 см до 1 метра 40 см, что повышает скорость входа-выхода пассажиров в среднем на 15%.
«Иволги» похожи на «Ласточки» — в поездах нет тамбуров, в вагонах широкие двери, мягкие кресла, туалеты. Но сиденья расположены иначе — большинство лицом к лицу. В новой версии поезда появились столики между сиденьями, USB-зарядки в каждом кресле и «прислонные сиденья» возле каждой двери (это мягкие выступы — не для сидения, а для опоры).
В поездах семь вагонов, в которых может поместиться до 2 267 человек. При этом сидячих мест — около 400. Пространство салона можно трансформировать, то есть, добавлять сидячие места. Для сравнения — в десятивагонных поездах «Ласточка», курсирующих на московско-тверском направлении, максимальная вместимость от 1285 до 2500 человек — в зависимости от того, сдвоенный это состав или «целиковый». Сидячих мест в «экспрессах» — 772, в «комфортах» — 832. В обычных 12-ти вагонных электричках ЭТ2М 1808 мест, из них 1268 сидячих.
Есть места для багажа, велокрепления, увеличено количество поручней для стоящих пассажиров. В вагонах установлены информационные экраны, как в новых поездах метро, — там будут транслировать новости, сведения об изменениях в работе транспорта, справочную информацию. В «Иволгах 2.0» предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов, сообщает департамент транспорта. Также в вагонах есть система обеззараживания воздуха и постоянный мониторинг наличия углекислого газа внутри состава.
При создании новой версии поезда «Иволга» учтены пожелания пассажиров, отмечается в сообщении — это касается зарядок для гаджетов, столиков, прислонных сидений. В 2020 году «Иволги» обеих серий будут ходить в смешанном режиме с обычными электричками — 50 на 50, а к 2021 году планируется полностью обновить парк поездов на первых двух диаметрах.
Линию МЦД-3 Зеленоград — Раменское планируют запустить в 2022 году. Какие поезда пойдут по этой линии, пока неизвестно. Также под вопросом перевозчик на этом маршруте. Неизвестна пока и стоимость проезда.
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