Первые Московские центральные диаметры — от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска — планируют запустить в ноябре. Для них спроектированы и собраны поезда «Иволга» второй серии. В них много USB-розеток, торговые автоматы и столики между креслами. Возможно, такой поезд будет ходить и от Зеленограда.

Новый поезд собран на Тверском вагоностроительном заводе и практически полностью состоит из отечественных комплектующих. По данным завода, составность «Иволги» второй серии варьируется от 5 до 12 вагонов. Дверные проемы, расширенные с привычных 1 метра 25 см до 1 метра 40 см, что повышает скорость входа-выхода пассажиров в среднем на 15%.