Префектура объяснила, почему дополнительными автобусами нельзя решить проблему с ожиданием 400-го «экспресс» Зеленоград—метро «Ховрино» и измерила время ожидания. Мы тоже предлагаем начать контроль времени ожидания 400-х.
«Есть некий резерв [автобусов], но он уже скоро закончится, — сказал в эфире радио „Зеленоград сегодня“ курирующий транспортные вопросы зампрефекта Дмитрий Морозов. — Когда одновременно два автобуса подаются под посадку, другим надо где-то размещаться, очереди из автобусов уже негде отстаиваться. Теоретически можно добавить ещё несколько автобусов, и это делается: в часы пик у „Океана“ и в Ховрино дежурят сотрудники автокомбината и оперативно принимают решения, если нужен резерв. Но это условно помогает».
Морозов отметил, что жалоб [в префектуру] на работу 400-го «экспресса» стало значительно меньше, но в социальных сетях по-прежнему его критикуют. «Мы очень надеемся на ввод МЦД-3, он оттянет пассажиров», сказал зампрефекта. Но запустить электрички от Крюково в режиме МЦД, где проезд будет дешевле нынешних тарифов РЖД, планируется только через 2-3 года.
Одновременно в администрации сообщили, что лично проверили работу 400-го «экспресса» в вечерний час пик у метро «Ховрино». Проверка проходила два дня, 26 и 28 ноября (вторник и четверг).
26-го в течение 25 минут, с 17:50 до 18:15. «Критической ситуации в данный период не наблюдалось. На остановке находилось порядка 80-100 человек, пришло четыреавтобуса. Время ожидания составило 3-5 минут».
28-го наблюдали посадку в течение 40 минут, с 18:30 до 19.10. «С 18:30. до 18:45 на остановке было около 40-60 человек, прибыли пять автобусов. Время ожидания составило от 1 до 5 минут. К 19:00 в очереди на остановке стояли около 300 человек [то есть, за 15 минут пассажиров увеличилось впятеро]. Это произошло из-за перерыва в движении автобусов, который был связан с затрудненным движением на съезде с Северо-Восточной хорды. С 18.56 до 19:10 пришли семь автобусов [а как же упомянутое отсутствие места для такой очереди из автобусов?]. Время ожидания составило 7-9 минут».
Эта информация подана префектурой нейтрально, без оценки — хороший это результат или не совсем. Ранее в зеленоградском автокомбинате сказали, что перед ними поставлена задача, чтобы очередь стояла не больше 4-5 минут. Для чего и была введена параллельная посадка: когда приезжают одновременно два (или больше) автобусов, водители не ждут, пока пассажиры заполнят салон первого, а открывают переднюю дверь второго — кто рядом с ней, тот и садится.
Не похоже, чтобы «Мосгортранс» вёл системный мониторинг времени ожидания автобусов — для них в первую очередь важно, чтобы автобус ехал по расписанию, а не сколько пассажир ждет его на остановке. Поэтому редакция «Зеленоград.ру» начнет свой мониторинг. Для этого нам нужна помощь читателей. Просим вам, приходя на остановку, засекать время и смотреть, сколько минут прошло от момента прихода на остановку до посадки в автобус. Затем эти данные надо фиксировать в специальной форме.
Форма постоянно доступна по адресу zelenograd.ru/plus/400/time — для полноты картины просим вас заполнять форму для каждой поездки хотя бы в течение недели.