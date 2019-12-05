Префектура проверила время ожидания 400-го

Одновременно в администрации сообщили, что лично проверили работу 400-го «экспресса» в вечерний час пик у метро «Ховрино». Проверка проходила два дня, 26 и 28 ноября (вторник и четверг).

26-го в течение 25 минут, с 17:50 до 18:15. «Критической ситуации в данный период не наблюдалось. На остановке находилось порядка 80-100 человек, пришло четыреавтобуса. Время ожидания составило 3-5 минут».

28-го наблюдали посадку в течение 40 минут, с 18:30 до 19.10. «С 18:30. до 18:45 на остановке было около 40-60 человек, прибыли пять автобусов. Время ожидания составило от 1 до 5 минут. К 19:00 в очереди на остановке стояли около 300 человек [то есть, за 15 минут пассажиров увеличилось впятеро]. Это произошло из-за перерыва в движении автобусов, который был связан с затрудненным движением на съезде с Северо-Восточной хорды. С 18.56 до 19:10 пришли семь автобусов [а как же упомянутое отсутствие места для такой очереди из автобусов?]. Время ожидания составило 7-9 минут».

Эта информация подана префектурой нейтрально, без оценки — хороший это результат или не совсем. Ранее в зеленоградском автокомбинате сказали, что перед ними поставлена задача, чтобы очередь стояла не больше 4-5 минут. Для чего и была введена параллельная посадка: когда приезжают одновременно два (или больше) автобусов, водители не ждут, пока пассажиры заполнят салон первого, а открывают переднюю дверь второго — кто рядом с ней, тот и садится.