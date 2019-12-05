Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры 05.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Префектура объяснила, почему дополнительными автобусами нельзя решить проблему с ожиданием 400-го «экспресс» Зеленоград—метро «Ховрино» и измерила время ожидания. Мы тоже предлагаем начать контроль времени ожидания 400-х.

Придется подождать МЦД

«Есть некий резерв [автобусов], но он уже скоро закончится, — сказал в эфире радио „Зеленоград сегодня“ курирующий транспортные вопросы зампрефекта Дмитрий Морозов. — Когда одновременно два автобуса подаются под посадку, другим надо где-то размещаться, очереди из автобусов уже негде отстаиваться. Теоретически можно добавить ещё несколько автобусов, и это делается: в часы пик у „Океана“ и в Ховрино дежурят сотрудники автокомбината и оперативно принимают решения, если нужен резерв. Но это условно помогает».

Морозов отметил, что жалоб [в префектуру] на работу 400-го «экспресса» стало значительно меньше, но в социальных сетях по-прежнему его критикуют. «Мы очень надеемся на ввод МЦД-3, он оттянет пассажиров», сказал зампрефекта. Но запустить электрички от Крюково в режиме МЦД, где проезд будет дешевле нынешних тарифов РЖД, планируется только через 2-3 года.

Читайте также
«400-й уезжает полупустой — все ждут сидячих мест». Письмо в редакцию о проблеме из-за новых автобусов НефАЗ
Префектура проверила время ожидания 400-го

Одновременно в администрации сообщили, что лично проверили работу 400-го «экспресса» в вечерний час пик у метро «Ховрино». Проверка проходила два дня, 26 и 28 ноября (вторник и четверг).

26-го в течение 25 минут, с 17:50 до 18:15. «Критической ситуации в данный период не наблюдалось. На остановке находилось порядка 80-100 человек, пришло четыреавтобуса. Время ожидания составило 3-5 минут».

28-го наблюдали посадку в течение 40 минут, с 18:30 до 19.10. «С 18:30. до 18:45 на остановке было около 40-60 человек, прибыли пять автобусов. Время ожидания составило от 1 до 5 минут. К 19:00 в очереди на остановке стояли около 300 человек [то есть, за 15 минут пассажиров увеличилось впятеро]. Это произошло из-за перерыва в движении автобусов, который был связан с затрудненным движением на съезде с Северо-Восточной хорды. С 18.56 до 19:10 пришли семь автобусов [а как же упомянутое отсутствие места для такой очереди из автобусов?]. Время ожидания составило 7-9 минут».

Эта информация подана префектурой нейтрально, без оценки — хороший это результат или не совсем. Ранее в зеленоградском автокомбинате сказали, что перед ними поставлена задача, чтобы очередь стояла не больше 4-5 минут. Для чего и была введена параллельная посадка: когда приезжают одновременно два (или больше) автобусов, водители не ждут, пока пассажиры заполнят салон первого, а открывают переднюю дверь второго — кто рядом с ней, тот и садится.

Читайте также
«Наша задача, чтобы очередь стояла не больше пяти минут». Как объясняют параллельную посадку в 400 «экспресс»
Общественный контроль

Не похоже, чтобы «Мосгортранс» вёл системный мониторинг времени ожидания автобусов — для них в первую очередь важно, чтобы автобус ехал по расписанию, а не сколько пассажир ждет его на остановке. Поэтому редакция «Зеленоград.ру» начнет свой мониторинг. Для этого нам нужна помощь читателей. Просим вам, приходя на остановку, засекать время и смотреть, сколько минут прошло от момента прихода на остановку до посадки в автобус. Затем эти данные надо фиксировать в специальной форме.

Форма постоянно доступна по адресу zelenograd.ru/plus/400/time — для полноты картины просим вас заполнять форму для каждой поездки хотя бы в течение недели.

Сколько вы обычно ждете 400-й автобус?
Не больше 5 минут
5-9 минут
10 минут или больше
Проголосовали 65 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в 16 микрорайоне. Водитель сбежал с места ДТП Новости
Человека, следившего за безопасностью вырубки в зеленоградском лесопарке, убило деревом Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории
Ищем информацию о зеленоградском синхротроне Истории
Массовая эвакуация зеленоградских детсадов и школ, из-за которой родителей срывали с работы, оказалась учениями. Хотели проверить реальное состояние дел Истории
Zelenograd Dev Meetup — декабрь 2019 Афиша
«Левый фронт» и гражданские активисты Зеленограда приглашают на встречу о России будущего: Удальцов, Развозжаев, Шевченко, Ульянченко Афиша
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
В новостройке в 9-м микрорайоне произошел пожар Новости
Женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК. Она в реанимации Новости
«400-й уезжает полупустой — все ждут сидячих мест». Письмо в редакцию о проблеме из-за новых автобусов НефАЗ Истории
С дворниками и техникой для зимней уборки «более-менее порядок», заверяет префектура. После объединения «Жилищников» убирать станут лучше Новости
Как расширить парковочное пространство на Центральном проспекте. Предложения жителя 4-го микрорайона Александра Панфилова Истории
Молочные кухни в Московской области закроют с января и заменят деньгами Новости
Спасенный нашими читателями селезень обрел новый дом и подругу в частном парке компаний «Артис» и «Гуд Вуд» под Зеленоградом Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру