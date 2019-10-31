Цель благая — 65% участников опроса «Зеленоград.ру» поддерживают параллельную посадку. Но 70% из них считают, что её надо лучше организовать.

Кому-то не хватает места в первом автобусе, тогда как стоящие за ним сели во второй. Бывает так, что пассажиры, не попавшие в первый автобус, разворачиваются и пытаются войти во второй, куда уже есть своя очередь. Другие жалуются, что автобусы подъезжают на посадку группами и второй или третий автобус может уехать полупустым. Иногда очередь разбивается на две части и уже не соединяется — новые пассажиров встают в хвост первой или второй очереди.

Одновременная посадка в несколько автобусов без упорядочивания очереди провоцирует неразбериху и даже конфликты вроде тех, что были в конце прошлого года, когда на посадку в 400Э открывали все двери.

Как «Мосгортранс» планирует решить эту проблему, неизвестно. «Зеленоград.ру» продолжает общественную кампанию по улучшению автобусного сообщения Зеленограда и Москвы, цель которой, чтобы предельное время ожидания от прихода на остановку до посадки в автобус не превышало 15 минут — присоединяйтесь.