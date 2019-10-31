«Наша задача, чтобы очередь стояла не больше пяти минут». Как объясняют параллельную посадку в 400 «экспресс» 31.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Новый способ посадки в 400-й «экспресс» возле «Океана» и у метро Ховрино применяет зеленоградский автокомбинат: если приезжают несколько автобусов, водители не ждут, пока пассажиры заполнят салон первого, а открывают переднюю дверь второго - кто рядом с ней, тот и садится. "Мосгортранс" изменил порядок посадки, ничего не объясняя. "Зеленоград.ру" узнал, какая у них цель 

«Наша задача — разгрузить очередь, мы регулируем движение, чтобы очередь стояла не больше 4-5 минут, — прокомментировали «Зеленоград.ру» новшество в автокомбинате. — До того стояли [в очереди] 20-30 минут — жаловались, а теперь пять минут — тоже плохо».

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Цель благая — 65% участников опроса «Зеленоград.ру» поддерживают параллельную посадку. Но 70% из них считают, что её надо лучше организовать.

Кому-то не хватает места в первом автобусе, тогда как стоящие за ним сели во второй. Бывает так, что пассажиры, не попавшие в первый автобус, разворачиваются и пытаются войти во второй, куда уже есть своя очередь. Другие жалуются, что автобусы подъезжают на посадку группами и второй или третий автобус может уехать полупустым. Иногда очередь разбивается на две части и уже не соединяется — новые пассажиров встают в хвост первой или второй очереди.

Одновременная посадка в несколько автобусов без упорядочивания очереди провоцирует неразбериху и даже конфликты вроде тех, что были в конце прошлого года, когда на посадку в 400Э открывали все двери.

Как «Мосгортранс» планирует решить эту проблему, неизвестно. «Зеленоград.ру» продолжает общественную кампанию по улучшению автобусного сообщения Зеленограда и Москвы, цель которой, чтобы предельное время ожидания от прихода на остановку до посадки в автобус не превышало 15 минут — присоединяйтесь.

Сколько вы обычно стоите в очереди на 400 «экспресс» в часы пик?
5 минут или меньше
не больше 15 минут
15 минут или больше
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