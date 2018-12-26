6 комментариев
В 400-х автобусах вернут прежнюю схему посадки — только через переднюю дверь 26.12.2018 ZELENOGRAD.RU

С 27 декабря на конечных остановках в 400-е автобусы водители будут открывать для посадки только переднюю дверь. Об этом Zelenograd.ru сообщил источник в префектуре.

Изменение традиционной схемы посадки произошло в начале декабря и привело к многочисленным конфликтам — большинство пассажиров заходили в автобус по очереди, но некоторые шли без очереди в открытую вторую дверь. Для внутригородских автобусов открытие всех дверей ускоряет посадку, а для междугородних по сути 400-х это не годится. В Москве этого не понимали: «Мы тянули сколько могли, но указания мэра и заместителя мэра отменить не можем», объясняли Zelenograd.ru в автокомбинате.

6 декабря Zelenograd.ru начал общественную кампанию за срочный возврат традиционной схемы посадки и налаживание автобусного сообщения с Москвой. За три недели к кампании присоединилось более 1600 человек — они оставили свои подписи и несколько сотен предложений по улучшению работы транспорта. Мы отправили письма с требованием вернуть прежнюю схему посадки в департамент транспорта и попросили содействия у людей, принимающих решения.

Благодаря подписям наших читателей и при содействии префекта Зеленограда Анатолия Смирнова, руководство департамента транспорта решило вернуть прежнюю схему посадки и поручило «Мосгортрансу» выполнить это решение с четверга.

На этом кампания Zelenograd.ru не заканчивается. Следующая наша цель — добиться уменьшения очередей. Мы считаем, что «Мосгортранс» должен стремиться к уменьшению максимального времени ожидания в очереди на 400-й до 15 минут. Присоединяйтесь — zelenograd.ru/plus/400

Верите ли вы, что можно сократить максимальное ожидание в очереди на 400-е до 15 минут?
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Обсуждение
Наталья Липилина
6 часов назад
Спасибо, что вернули прежний порядок посадки в 400 через переднюю дверь. Спасибо, что услышали пожелания пассажиров с 30-летним стажем пользования этим маршрутом. Верю, что в Ховрино все наладится. На это нужно время.
Андрей М
6 часов назад
Спасибо, zeleongrad.ru!
Николай Ремез
6 часов назад
НУ,НАКОНЕЦ-ТО УСЛЫШАЛИ ЛЮДЕЙ !!!
Юрий Евстифеев
5 часов назад
Услышали требования пассажиров с 40-летним стажем пользования 400-х-го. А вот в Химках и Фрязино пока не услышали. Эксперимент над людьми продолжается - кто-то пишет диссертацию "Экономические, социологические и практические результаты оптимизации быдлооборота на транспорте".
галина ежурова
4 часа назад
Слава Богу,хоть пожалели людей.
Инна Иванова
2 часа назад
Хорошая новость,но почему только на конечных? Есть и другие многолюдные остановки,на которых тоже привыкли к очереди в переднюю дверь,например, метро Митино и Пятницкое ш.
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