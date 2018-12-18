Мнения пассажиров

— Вчера это наблюдала. Подошли с ребенком, встали в очередь. Подъехал автобус. Побежали во вторую открытую дверь исключительно молодые мужики. Здоровые такие, прыткие. Самцы. Бабкам не угнаться. Одна с палочкой была, так чуть не затоптали. Зашли мы с ребенком, самцы уже сидят. Конечно им ***** [все равно], что ребенок стоял и ждал на морозе. Самцы-то быстрее бегают — выживает сильнейший. Сколько же гнили в обществе, боже мой. Кто их родил, воспитал… своих матерей также обгонят, место занимая? И на потеху им все двери открывать? Кто придумал этот бред?

— Теперь стадо, увидев открытые двери, ломится во все щели, и ***** [все равно] что один пришёл только что, а второй стоит уже час

— Много ушлых — вы с ребёнком на морозе постойте, а я вместо вас или вашей жены забегу и сяду в автобус! Как вам такая идея? Ладно бы старики были, так нет же — здоровые лбы. Не стыдно? Да о чем я, какой стыд, вам и слово такое не известно — «власти же разрешили»!

— И про «Мосгортранс». Видимо только ***** [человек, который совершает необдуманные и глупые поступки, доставляющие окружающим много неприятностей] не понимает разницы между маршрутом в черте города и маршрутом между населенными пунктами. И только ***** не учитывает этой разницы при принятии решений. Маршрут 400 как раз отличался всегда от обычных маршрутов.