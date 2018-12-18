Организовать очередь при посадке на конечных остановках в 400-е автобусы должны сами пассажиры, заявили в «Мосгортрансе» — водители будут продолжать открывать все двери, несмотря на то, что это приводит к конфликтам между пассажирами. Пассажиры все больше злятся, а наши читатели прислали более четырехсот предложений о том, как наладить автобусное сообщение с Москвой.
Пассажиры обязаны заходить в автобус по очереди, говорится в пункте 4.2 правил пользования наземным общественным транспортом, сообщил зеленоградский автокомбинат в ответе на обращение пассажира. А согласно пункту 4.3 тех же правил водители теперь — после отключения турникетов — обязаны открывать на вход все двери, если даже речь идет о посадке в 400-й — по сути междугородний автобус.
Любопытно, что раньше автокомбинат, ссылаясь на другие правила, обосновал противоположное решение — законность открытия на посадку в 400Э только передней двери (как и было исторически задолго до появления турникетов) — на каждый приказ начальства найдется свой пункт правил.
Как соблюдать очередность, если при новых правилах посадки кто-то неизбежно пролезет без очереди? «Мосгортранс» не даёт ответа. В неофициальных беседах представители автокомбината говорят, что просто «не будет очереди». Но если не будет очереди, будет толпа. А для нее нет места — ширина тротуара не позволяет, только друг за другом. Получается, чем наглей пассажир, тем быстрей он уедет.
— Вчера это наблюдала. Подошли с ребенком, встали в очередь. Подъехал автобус. Побежали во вторую открытую дверь исключительно молодые мужики. Здоровые такие, прыткие. Самцы. Бабкам не угнаться. Одна с палочкой была, так чуть не затоптали. Зашли мы с ребенком, самцы уже сидят. Конечно им ***** [все равно], что ребенок стоял и ждал на морозе. Самцы-то быстрее бегают — выживает сильнейший. Сколько же гнили в обществе, боже мой. Кто их родил, воспитал… своих матерей также обгонят, место занимая? И на потеху им все двери открывать? Кто придумал этот бред?
— Теперь стадо, увидев открытые двери, ломится во все щели, и ***** [все равно] что один пришёл только что, а второй стоит уже час
— Много ушлых — вы с ребёнком на морозе постойте, а я вместо вас или вашей жены забегу и сяду в автобус! Как вам такая идея? Ладно бы старики были, так нет же — здоровые лбы. Не стыдно? Да о чем я, какой стыд, вам и слово такое не известно — «власти же разрешили»!
— И про «Мосгортранс». Видимо только ***** [человек, который совершает необдуманные и глупые поступки, доставляющие окружающим много неприятностей] не понимает разницы между маршрутом в черте города и маршрутом между населенными пунктами. И только ***** не учитывает этой разницы при принятии решений. Маршрут 400 как раз отличался всегда от обычных маршрутов.
Это верно. Открывать все двери на городских маршрутах — правильно. Но 400-е — по сути междугородние маршруты и логика посадки на них сложней. Кто-то хочет непременно сесть и готов подождать — из них образуется одна очередь. А кто-то хочет быстрей уехать и готов стоять. Иногда пассажирам непонятно, остались ли сидячие места, и желающие посидеть тормозят очередь. Эти особенности знают пассажиры и, наверное, в «Мосгортрансе» тоже.
Глупо и опасно надеяться на самоорганизацию пассажиров. «Мосгортранс» с помощью пассажиров и экспертов должен предложить новое решение — чтобы и конфликтов не было, и посадку ускорить.
Например, один из наших читателей предложил изменить конфигурацию ограждений, чтобы очередь была одна, а посадка шла в две двери.
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Если суммировать, то они сводятся к следующим пунктам:
- Увеличить число автобусов на 400-х маршрутах
- Выпускать в часы пик автобусы большой вместимости («гармошки»)
- Снова допустить на маршрут Зеленоград-Москва коммерческих перевозчиков
- Оборудовать автобусы табло с информацией о числе оставшихся сидячих мест
- Убрать промежуточные остановки по городу (или не останавливаться, если автобус переполнен)
- Перенести конечные остановки, чтобы сократить длину маршрута и оборачиваемость автобусов, а в местах образования пробок сделать выделенные полосы
- Развивать альтернативные виды транспорта: субсидировать проезд на «Ласточке» или по М11, ускорить работы по МЦД, построить метро
- Сделать комфортные ожидание и посадку: организовать очередь, сделать навесы и даже пункты обогрева
- Сбалансировать развитие территории: способствовать появлению новых высокооплачиваемх рабочих мест, регулировать строительство, чтобы не перегружать дороги
- Обязать чиновников ездить в час пик на общественном транспорте
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во времена до введения турникетов, во всех городских автобусах открывались все двери, кроме 400-х . Это были совсем другие правила посадки и мосгортранс это знал, и приемлел.
Так почему сейчас нельзя оставить правила посадки в 400 по очереди. И при чём здесь мосгортранс? Это должны решать местные власти.
А то сейчас народ приучится (а приучится быстро) к посадке в 400 во все двери и опять начнутся проблемы