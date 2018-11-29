Предвыборным решением мэра Москвы в автобусах отключили турникеты, а водителей обязали открывать все двери при посадке пассажиров. Это создало проблемы на 400-х автобусах, где традиционно на посадку выстраивается очередь, и все заходят через одну дверь. Однако водители нашли выход — старое правило, которое позволяет обойти новое.
Об этом стало известно из ответа на очередную жалобу в префектуру. На остановке у метро «Ховрино» при движении в сторону Зеленограда водитель 400-го «экспресса» после неоднократных просьб пассажиров отказался открывать среднюю дверь автобуса. По словам заявителя, водитель сказал, что «так делать не привык».
Водитель прав, ответил автокомбинат. На 400-х маршрутах работают как обычные трехдверные городские ЛиАЗы, так и автобусы большой вместимости — ГолАЗы-525110 и ЛиАЗы-525613. В них две двери, два ряда сидений и узкий проход. В таких автобусах, по правилам их эксплуатации, количество стоящих пассажиров не должно превышать 14 человек. Это нужно для безопасности перевозки, особенно в условиях следования по скоростному шоссе.
Кроме того, никто не отменял правила пользования наземным общественным транспортом. Пассажиры, требующие открытия всех дверей при посадке, апеллируют к пунктам 4.3 и 4.4 Правил, предписывающим открывать все двери в автобусах на вход и выход, если отсутствуют турникеты.
Но есть пункты 3.1.3 и 3.1.9, обязывающие водителя перевозить пассажиров «в соответствии с требованиями эксплуатации, безопасности дорожного движения» и «ограничивать посадку в зависимости от заполнения салона после оповещения пассажиров об окончании посадки».
Получается, что водитель 400-го может открывать только переднюю дверь, мотивируя это необходимостью контролировать заполняемость салона.
Да и вообще, в префектуре подчеркивают, что на 400-е автобусы правила для внутригородских московских автобусов не распространяются, потому что они «межсубъектные», то есть ездят по Москве и по области.
Впрочем, главная причина, почему посадка в 400-е должна производиться в одну дверь — потому что эта традиция удобна и справедлива. Задача властей не искать подходящие правила, а зафиксировать эту традицию в правилах.
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