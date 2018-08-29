С 1 сентября заходить в автобусы можно будет через любую дверь, оплачивая проезд через валидатор. Сейчас у входов через вторую и третью (где они есть) двери автобусов ставят новые валидаторы. Отключение турникетов означает, что будет больше контролеров.

Обещанное мэром Москвы отключение турникетов во всех городских автобусах и троллейбусах с 1 сентября подтвердил столичный департамент транспорта. Закуплено шесть тысяч валидаторов нового типа, оплачивать проезд можно будет не только проездными билетами, но и банковскими картами и смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей.

На некоторых маршрутах общественного транспорте турникеты начали убирать еще с 1 января, и сейчас они отключены на 80-ти автобусных маршрутах и во всех трамваях. Это позволило сократить время посадки с 5 минут до 30 секунд, а длительность поездки по маршруту — на 5-20%. По данным «Мосгортранса», там, где нет турникетов, усилен контроль оплаты проезда — то есть, контролеры будут появляться в автобусах чаще, чем сейчас.



Зеленограда, с которого и начался эксперимент с турникетами, все эти изменения не касались. Но теперь, как и во всей Москве, в зеленоградских автобусах отключат турникеты с 1 сентября, подтвердили Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Сейчас ставят новые валидаторы.

Остается только вопрос с 400-ми маршрутами, на которых работают ГолАЗы с двумя дверями, отметили на автокомбинате. Исторически, еще задолго до появления турникетов, сложилась традиция заходить в 400-й автобус по очереди и только через переднюю дверь. Будут ли теперь открывать на посадку в 400-е все двери, пока неизвестно.