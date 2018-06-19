О своем намерении обеспечить бестурникетный проход во всех автобусах до сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время приемки новых автобусов в парке «Мосгортранса» в понедельник, 18 июня.

По словам градоначальника, нужно закупить две-три тысячи валидаторов. По замыслу, они должны стоять в автобусах у каждой двери. Чтобы уложиться к сентябрю, Собянин пообещал поставить соответствующую задачу перед транспортным департаментом и руководством городского перевозчика, сообщает агентство «Москва».

С начала года в Москве сняли турникеты на 80 автобусных маршрутах, с 16 июня бестурникетный вход действует во всех трамваях.

Кампания по демонтажу турникетов в городском транспорте стартовала 1 января 2018 года. Сперва речь шла только об автобусах-«гармошках», которые, соответственно, курсируют на маршрутах с большим пассажиропотоком. Из-за того, что вход был исключительно через переднюю дверь, посадка занимала до десяти минут, а то и больше. Со снятием турникетов автобусы меньше задерживаются на остановках, а пассажиры быстрее добираются до места назначения. Изменения произошли на маршрутах во всех округах столицы, включая Новую Москву, но не коснулись Зеленограда.

Как ранее пояснили в «Мосгортрансе», в Зеленограде нет маршрутов, где работают только «гармошки», таких автобусов всего пять на округ. Тем временем на некоторых зеленоградских направлениях пассажиры тратят по 5—7 минут, чтобы просто войти в автобус. И когда в мае местные жители в очередной раз спросили префектуру о ликвидации турникетов в автобусах, та ответила, что этого нет в планах.

Зеленоград стал пилотной площадкой для апробации автоматизированной системы контроля проезда в 2001 году. В 2002-м уже все зеленоградские автобусы оборудовали валидаторами и турникетами, а в 2007-м — и весь подвижной состав «Мосгортранса». Примерно тогда же впервые заговорили уже о демонтаже турникетов.

На первых порах турникетная система помогла решить проблему с безбилетниками. Как следствие, возросли доходы перевозчика. А спустя время обнаружилось, что ведение турникетов сократило пассажиропоток и увеличило время загрузки на каждой остановке на несколько минут. В связи с этим в 2012-м людям пообещали убрать турникеты из всего наземного транспорта «Мосгортранса» до конца года. Однако подсчитав, что демонтаж турникетов с закупкой и установкой новых валидаторов может обойтись бюджету примерно в 100 миллионов рублей, отложили идею на пару-тройку лет. Прошло уже шесть.

9 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы на пост мэра Москвы. Сергей Собянин заявил свою кандидатуру каксамовыдвиженец.

Полный список маршрутов с бестурникетным входом во все двери.