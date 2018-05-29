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Турникеты останутся в зеленоградских автобусах на неопределенное время 29.05.2018 ZELENOGRAD.RU

На некоторых зеленоградских маршрутах пассажиры тратят по 5-7 минут, чтобы просто войти в автобус — желающих много, входа всего один и перегорожен турникетом. С начала года на 80-ти автобусных и 30-ти трамвайных маршрутах Москвы убрали турникеты, чтобы пассажиры могли входить во все двери. Автобусы меньше стоят на остановках, а пассажиры могут быстрее доехать до места назначения, констатирует «Мосгортранс». При этом убирать турникеты из зеленоградских автобусов не хочет.

Убрать с 1 января турникеты из сочлененных автобусов особо большой вместимости — двухсекционных «гармошек», — обслуживающих маршруты с интенсивным потоком пассажиров, московские власти решили, чтобы сэкономить время на посадке в автобус. Сначала речь шла о маршрутах, которые полностью или в основном обслуживают такие автобусы, но постепенно турникеты начали снимать и в московских трамваях. В Зеленограде нет маршрутов, на которых работают только автобусы-«гармошки», объяснили ранее в «Мосгортрансе», их всего пять на округ, поэтому зеленоградские маршруты не вошли в список «бестурникетных». На очередной вопрос — когда же уберут турникеты? — префектура ответила, что делать этого не планируется.

Между тем, люди теряют время при входе в автобус только через переднюю дверь и турникет. «Я каждый вечер стою в очереди на 17-й автобус, он иногда по 5-7 минут стоит на остановке, — пишет зеленоградец. —  За это время можно было треть маршрута проехать. В итоге увеличивается время в дороге, требуется больше автобусов на линии, сложнее поддерживать тактовость движения при неравномерном потоке пассажиров».

Опущенные штанги турникетов наблюдаются не только в автобусах-«гармошках». Например, турникеты запрещено включать на 103-м автобусном маршруте, курсирующем на юго-западе Москвы, а на этом маршруте работают и обычные несочлененные ЛиАЗы-5292.65. Вопрос оплаты проезда в «бестурникетных» автобусах решается просто — установлены валидаторы возле всех дверей или как минимум двух. Собственно, валидаторы у средней двери стоят уже в большинстве зеленоградских автобусов. Через среднюю дверь обычно заходят с детскими колясками, минуя турникеты. Новые автобусы, которые закупает «Мосгортранс», сразу поставляются с большим количеством валидаторов. А проблему безбилетников в автобусах без турникетов решают в Москве увеличением штата контролеров.

Нужно ли убрать турникеты из зеленоградских автобусов?
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