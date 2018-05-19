Популярный журналист Илья Варламов, делающий обзоры хорошего и плохого в российских городах, вместе с зеленоградцем и редактором сайта «Прогулки по Москве» Александром Усольцевым проехали на велосипедах по «старому» Зеленограду — интересно узнать, как выглядит наш город в глазах приезжего.
Варламов и Усольцев приехали на электричке в Крюково, на велосипедах поехали к МИЭТу, затем к Центральной площади и «Флейте», к Чёрному озеру, оттуда в МЖК, потом к пруду Быково болото в 1 микрорайоне и закончили на площади Юности. Во время прогулки Усольцев, как и полагается местному жителю, рассказывал о достопримечательностях, а Варламов комментировал проблемы.
Зеленоград это где? Чтобы доехать до Зеленограда, надо брать билет до Крюково — это не всем понятно. Разумная мысль — пора уже переименовать станцию Крюково в Зеленоград.
Неудобная платформа. Стандартная платформа слишком низкая для «Ласточек». Неудобно выйти с платформы с велосипедом или коляской. Нет пандуса и уж тем более лифта.
Уберите турникеты. Вход в автобус через турникет только через переднюю дверь замедляет посадку. В Москве много где убрали турникеты — в Зеленограде ещё нет.
Плохо для велосипедистов и колясок. При въезде из лесопарка к спорткомплексу МИЭТа рядом с лестницей нет пандуса, есть только грунтовый спуск. Еще пример — чтобы перейти Центральный проспект возле префектуры, нужно долго идти по длинному надземному переходу
Центральная парковка. Центральная площадь занята парковкой. Почему-то говорят, что были попытки закрыть эту парковку и «поднялся народный бунт». На самом деле, наоборот — когда в начале марте в будний день полностью закрывали эту парковку, никто даже не пикнул.
Колхоз. Символы юбилея Зеленограда — «колхоз и деградация» (с этим трудно спорить). МЖК — «колхоз и цыганщина» (фонтан в МЖК так поразил Варламова, что он раньше уже писал о нем отдельно).
Коммунальный идиотизм. Параллельно пешеходной дорожке идет развороченная колея. Варламов считает, что это «машина объезжала пробку», но, очевидно, это слишком большой трактор — такая беда по всему городу.
Площадь Юности — филиал «Моей улицы». Хорошо это и плохо, узнать не удалось — ролик быстро закончился.
Еще забавное: ютьюб перед роликом — очень в тему — показывает рекламу новостройки у Черного озера, а в процессе съемок разбили камеру — возможно, это город так мстит.
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Турникеты ему не удобны... Так мы уже привыкли к ним и культурно заходим в автобус, а не как в Москве толпой кто быстрее и давка у дверей даже при входе только через переднюю дверь...пример: трамвай на площади 3-х вокзалов в сторону Красносельской в утренний час-пик...надо хорошо работать локтями, что бы сесть в трамвай