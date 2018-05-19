Плохой Зеленоград от Варламова

Зеленоград это где? Чтобы доехать до Зеленограда, надо брать билет до Крюково — это не всем понятно. Разумная мысль — пора уже переименовать станцию Крюково в Зеленоград.

Неудобная платформа. Стандартная платформа слишком низкая для «Ласточек». Неудобно выйти с платформы с велосипедом или коляской. Нет пандуса и уж тем более лифта.

Уберите турникеты. Вход в автобус через турникет только через переднюю дверь замедляет посадку. В Москве много где убрали турникеты — в Зеленограде ещё нет.

Плохо для велосипедистов и колясок. При въезде из лесопарка к спорткомплексу МИЭТа рядом с лестницей нет пандуса, есть только грунтовый спуск. Еще пример — чтобы перейти Центральный проспект возле префектуры, нужно долго идти по длинному надземному переходу

Центральная парковка. Центральная площадь занята парковкой. Почему-то говорят, что были попытки закрыть эту парковку и «поднялся народный бунт». На самом деле, наоборот — когда в начале марте в будний день полностью закрывали эту парковку, никто даже не пикнул.

Колхоз. Символы юбилея Зеленограда — «колхоз и деградация» (с этим трудно спорить). МЖК — «колхоз и цыганщина» (фонтан в МЖК так поразил Варламова, что он раньше уже писал о нем отдельно).

Коммунальный идиотизм. Параллельно пешеходной дорожке идет развороченная колея. Варламов считает, что это «машина объезжала пробку», но, очевидно, это слишком большой трактор — такая беда по всему городу.

Площадь Юности — филиал «Моей улицы». Хорошо это и плохо, узнать не удалось — ролик быстро закончился.

Еще забавное: ютьюб перед роликом — очень в тему — показывает рекламу новостройки у Черного озера, а в процессе съемок разбили камеру — возможно, это город так мстит.