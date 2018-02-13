«У нас ребенок, мы домой не ночевать приезжаем, а дома живем — хочется хороших условий», так объясняет Александр Усольцев выбор Зеленограда в качестве места для жизни. Усольцев — известный экскурсовод, основатель проекта «Прогулки по Москве» и может профессионально сравнивать разные районы Москвы. Для Zelenograd.ru он рассказал, как возник его бизнес и о самых интересных местах нашего города.
— Интерес к Москве и ее улицам у меня появился давным-давно в детстве. Я все время переезжал — рос рядом с Арбатом на Плющихе, в Марьино, на Соколе. Ребенком любил залезть в подвал или на крышу, или Садовое кольцо пройти просто по приколу.
Рывок произошел в 2004—2005 годах, когда появился «Живой журнал» и различные форумы. Это привело к тому, что очень многие люди (и это не только москвоведения касается) смогли, не создавая свой сайт, найти единомышленников. Появились сообщества, в которых обменивались полезной информацией, общались, устраивали выставки, экскурсии.
Нашему проекту больше 10 лет. Сначала мы просто вели блог о Москве в ЖЖ, позже сделали свой сайт «Прогулки по Москве». Изначально мы не ставили сверхцели, что это проект с четким бизнес-планом: мы выкладывали то, что нам казалось интересным, лишь потом начали предлагать экскурсии. Вскоре появился спрос, который стал обгонять предложения. Стоило предложить прогулку, как начали приходить по 10, потом по 20, по 30 человек. К нашему удивлению, появился спрос на индивидуальные экскурсии. Переломным моментом стал 2010 год.
Потом у нас появились гиды. Я сам отыскивал людей, которые не просто прочитали 20 основных книг по истории Москвы, а тех, кто этим горит, сам что-то ищет, а самое главное, сам умеет работать с информацией и анализировать ее. Таких людей очень мало.
В свое время люди не воспринимали идею ходить пешком, удивлялись, а как же автобус. Сейчас в городе пешеходных экскурсий большинство. При этом, увы, многие из них не слишком хорошего качества. Классические автобусные экскурсии остались, но они очень сильно завязаны на транспортную инфраструктуру.
У нас с четверга по воскресенье стабильно приходят люди на экскурсии. Очень хорошо идут рассказы из серии «неизвестное об известном», те же прогулки по Арбату, по Тверской, но только по переулкам, с каким-то интересными историями, это всегда «на ура».
Сейчас в нашем бизнесе интересно меняется ситуация. Те публичные экскурсии, что мы показываем на сайте — это вершина айсберга. В основном идут индивидуальные. Чаще всего это жители Москвы, которым все равно, заплатить 400 рублей или 6000. Им проще заплатить больше и погулять с семьей, самим спокойно выбрать время и маршрут.
Последние годы появилось много корпоративных заказчиков, приезжают руководители крупных компаний, Нобелевские лауреаты и другие всемирно известные люди. Несколько случаев было, когда просили подписать соглашение о неразглашении.
Я свободно могу вести экскурсии на английском — это другой уровень и другие цены. Но людей, которые хорошо говорят на английском и при этом свободно владеет фактурой мало — у меня только один такой гид. Обычно или одно, или другое.
Что касается иностранцев, можно выделить две основные группы. Одни совсем не знают истории, и им надо показать основные достопримечательности — Кремль, Воробьевы горы, и что-то интересное рассказать. Итальянцам — что Кремль строили итальянцы, британцам тоже что-то свое. То есть методика построения индивидуальной экскурсии заключается в том, чтобы человека затронуло, и он почувствовал свою связь с городом. Должно возникнуть личностное отношение к этой истории. Когда человек видит в этом себя, он начинает больше раскрываться, и у него совсем другие впечатления. Высший пилотаж — это рассказывать разные истории об одном и том же немцам или британцам, потому что у них разные фоновые знания.
Другая группа — искусствоведы, историки и люди высокой культуры, которые интересуются тем, что уникально в Москве. В основном это не то, что мы обычно ценим — московскую готику, модерновые доходные дома. Если человек вырос в Вене, московский модерн для него глубоко вторичен и неинтересен, а вот советский авангард или конструктивизм — это что-то совершенно потрясающее. У нас эта архитектура недооценена. Особенный интерес вызывает советский период, особенно у людей после сорока лет, которые застали «железный занавес», и им очень интересно, как развивалось искусство в 20-30-х годах. Израильтяне, к примеру, очень гордятся Баухаусом, а его основоположники либо из России приехали, либо вдохновлялись идеями, которые были в Советском Союзе.
Москву я хорошо знаю, и по каждому району могу назвать его достоинства и недостатки. Кстати, одно из бизнес-направлений последних лет -консультации для брокеров от застройщиков по тому или иному району, как он возник, как развивался, развивается сейчас, какие особенности — от архитектурных до инфраструктурных. Поскольку я постоянно общаюсь с большим количеством специалистов от урбанистов до чиновников, то я могу примерно прогнозировать на несколько лет, что там улучшится или ухудшится.
Это одна из причин, почему мы в женой перебрались в Зеленоград. Поскольку у нас ребенок, мы домой не ночевать приезжаем, а дома живем, хочется хорошие условия.
По сочетанию «цена — качество жизни — экология» было принято решение переехать сюда. Важен был уровень городской среды — плотность населения тут не такая большая, соответственно, нагрузка на инфраструктуру тоже. У нас были четкие требования — садик и школа рядом и дом в пешей доступности от Крюково. В результате выбрали 9-й район. Искали квартиру на аренду, а сейчас уже ищем на покупку, потому что понимаем, что всё, окончательно укоренились.
Зеленоград интересен тем, что это город-мечта 60-х годов. К сожалению, во многом здесь не было реализовано то, что изначально задумывалось: есть рудименты, есть отдельные созданные вещи. Многое подпорчено — к примеру, парковка перед префектурой. На мой взгляд, в ближайшие пару лет будет ухудшение городской среды, но поскольку город подчиняется Москве, вряд ли ситуация дойдет до того, что происходит в Твери или Солнечногорске.
У нас было сотрудничество с ДК — я проводил велосипедную экскурсию. Для меня это была некоммерческая, и даже убыточная история, потому что я отказывался от других проектов. Почему на велосипедах? Потому что даже на машине сложно — внутриквартальные планировки не всегда позволяют свободно заехать внутрь, а пешком перемещаться по раскиданным по городу объектам слишком долго.
А смотреть есть что: площадь Юности, Дом Культуры, Быково болото, которое не стали осушать, а сделали прудик, вокруг которого стоят экспериментальные дома. Экспериментальные остановки, где каменные глыбы стоят на тоненьких ножках. Дом-флейта, во многом конструктивистский проект 20-х годов в адаптированном для 60-х годов виде. Очень многие строительные решения и идеи взяты от дома Наркомфина на Новинском бульваре — коридорная система, разноуровневые квартиры, вынесенные лестницы, крыша с соляриями.
МИЭТ — градообразующее предприятие. Сам проект интересен тем, что при его строительстве вдохновлялись американскими кампусами, построенными за городом. Это принципиально малоэтажные корпуса, архитектура, соразмерная человеку, которая не подавляет своими масштабами. А создатели самих краснокирпичных построек изучали опыт финских институтов, поэтому здания очень похожи на корпуса под Хельсинки. Эрнст Неизвестный делал там барельефы — тоже показатель, насколько важным был этот проект, раз пригласили человека известного, знаковую фигуру того времени. Интересная история связана с колоколом перед МИЭТом — архитектор выменял его из музея в Тутаеве в Ярославской области на старинное ружье.
Одна из самых крутых фишек Зеленограда — это то, что здесь лес старше самого города. Еще одна интересная особенность — это децентрализация. Для примера возьмем центр Москвы — это Красная площадь. А где самый-самый центр Зеленограда? Тут сразу возникает дискуссия — площадь Юности, Центральный проспект, Крюково. Нет однозначного ответа, хотя понятно, что все привязано к Крюково как к маятнику миграции в Москву. В задачи архитекторов входило создавать центры притяжения, равномерные по всему городу. Это общая черта городов, которые строились после войны — к примеру, Нижнекамск, Набережные Челны.
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