— Интерес к Москве и ее улицам у меня появился давным-давно в детстве. Я все время переезжал — рос рядом с Арбатом на Плющихе, в Марьино, на Соколе. Ребенком любил залезть в подвал или на крышу, или Садовое кольцо пройти просто по приколу.

Рывок произошел в 2004—2005 годах, когда появился «Живой журнал» и различные форумы. Это привело к тому, что очень многие люди (и это не только москвоведения касается) смогли, не создавая свой сайт, найти единомышленников. Появились сообщества, в которых обменивались полезной информацией, общались, устраивали выставки, экскурсии.

Нашему проекту больше 10 лет. Сначала мы просто вели блог о Москве в ЖЖ, позже сделали свой сайт «Прогулки по Москве». Изначально мы не ставили сверхцели, что это проект с четким бизнес-планом: мы выкладывали то, что нам казалось интересным, лишь потом начали предлагать экскурсии. Вскоре появился спрос, который стал обгонять предложения. Стоило предложить прогулку, как начали приходить по 10, потом по 20, по 30 человек. К нашему удивлению, появился спрос на индивидуальные экскурсии. Переломным моментом стал 2010 год.

Потом у нас появились гиды. Я сам отыскивал людей, которые не просто прочитали 20 основных книг по истории Москвы, а тех, кто этим горит, сам что-то ищет, а самое главное, сам умеет работать с информацией и анализировать ее. Таких людей очень мало.