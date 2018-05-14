Есть несколько фактических неточностей. Варламов пишет, что фонтан можно оценить только при виде сверху — и это «вид из окна чиновника, в этом доме живет все руководство Зеленограда». На самом деле нет — «все руководство» не живет не только в этом доме (корпус 534), но и вообще в МЖК — это распространённый зеленоградский миф. «Фонтан обнесен забором и закрыт для посещения большую часть года! Только летом туда пускают народ», пишет Варламов — это тоже не так.

«Никогда не думал, что убогие муниципальные лавочки, урны и забор покажутся мне верхом стиля. Но после этого фонтана, глаза просто отдыхают глядя на это», заключает Варламов.

Герой спектакля об истории Зеленограда, прототипом которого был руководитель МЖК Александр Раптовский, говорил о благоустройстве района так: «Почему все такое красивое в МЖК? Почему площадь часов не на площади Юности? Ребят, это наши деньги. Деньги нашей организации. Это не бюджетные деньги. Я получаю прибыль. Могу себе дачу на Мальдивах построить. А могу инвестировать в благоустройство. Я когда сюда пришел, тут голое поле было. Это моя идея, мой ребенок… Мой жизненный проект, получается».

Когда мы писали об открытии площади с часами и фонтаном, 85% читателей, принявших участие в опросе, ответили, что площадь им нравится.