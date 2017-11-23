Премьерный спектакль о Зеленограде, поставленный к юбилею города, представил зрителям «Ведогонь-театр». В ткань сюжета вплетены монологи представителей администрации округа, предпринимателей, учителей и обычных горожан в исполнении актеров. У персонажей нет имен, но это конкретные люди — монологи основаны на их интервью. Представляем вам пять монологов в текстовом варианте.
— Меня деньги не интересуют. Меня интересует игра. Мне еще в детстве нравились стратегические игры, когда начинаешь с ограниченного ресурса и борешься за его умножение. Может, это и определило мое будущее. Бизнес-сообщество в Зеленограде очень ограниченное, и людей с похожим восприятием действительности очень мало… В какой момент испытываешь возбуждение от своей работы? Когда есть позитивно настроенные единомышленники, которые готовы бороться со всеми сложностями, потому что им нравится заниматься масштабными вещами. Я здесь угасаю при всей своей любви к людям, я высохший немного… Много людей с опущенными головами, это очень деструктивно действует.
Я всегда мечтал и сейчас мечтаю построить небоскреб. Мне безумно нравится смотреть на строящиеся объекты, на то, как меняется среда. Мне безумно это нравится. …Здесь строить не с кем. Это очень расстраивает.
А с другой стороны, Зеленоград — он как супруга, как партнер. Ты прекрасно понимаешь все его фантастические плюсы. Я хочу, чтоб здесь жили мои дети; куда бы я ни пошёл, я вижу знакомых людей. Если жить в этой концепции, лучше Зеленограда ничего быть не может. Из-за того, что я затухаю, задаю всем вопросы — происходит ли что-то хорошее? … Нашел единственный новостной ресурс, который мне очень нравится и который читаю каждый день. «Построили новый свинарник», «запустили новую ракету», «отремонтировали четыре самолета». Я прекрасно понимаю всю субъективность выборки, но сам факт того, что что-то создается, меня мотивирует. Когда ракета улетает в небо, думаешь — «блин, все плохо, все умирает, но ракету-то мы запустили». Если эта полетела, то и другая полетит, и на Луну, и под землю спустимся… и вообще нам все по плечу. И мне как предпринимателю такие новости помогают почувствовать тренд.
В идеале я хочу создать инвестиционный фонд и инвестировать деньги в перспективные направления. Вот это нужно Зеленограду. Я хочу построить в Зеленограде объекты и здания с иностранными архитекторами. Они не должны быть дорогими, вот так — арт-объекты. Чтоб сюда приезжали иностранцы, командированные в свободную экономическую зону, фотографировали, говорили: «Блин, были в Зеленограде — это фантастика!»
— Ну, во-первых, у нас много светлых голов. У меня, у коллег, другие светлые головы… Вообще, в этом кластере при правительстве Москвы все-таки 150 предприятий. Такая концентрация фирм, работающих в инновационном поле на одной площадке, уникальна. Конечно, в Москве много чего есть, но это все как-то рассредоточено. Знаете, сейчас останови любого на улице, спроси: «Где у нас центр инноваций?» Будут говорить, наверное, про Сколково. А очень важно, чтобы в сознании людей присутствовал и Зеленоград, как центр инноваций. Все-таки у нас территория большая, промышленность, особая экономическая зона.
Вот у нас есть, например, проектировщик суперкомпьютеров. И есть проект лучшего в мире суперкомпьютера. Был я тут в ВПК, первый зам… показываю ему макет на экране, говорю: «По таким-то, таким-то и таким параметрам это лучший компьютер в мире». Он так посмотрел на меня… и говорит: «А кто может подтвердить, что вы мне сейчас правду сказали?» «Ну как кто — вот рядом с вами стоит ваш консультант по суперкомпьютерам, спросите его… Володя, я правду говорю или нет?»
Они все американское покупают. Накупят американских шкафов, соединят их кабелями и радуются — «мы создали лучший в России суперкомпьютер». Ребята, а ваша заслуга-то какая? Просто у вас денег было много. Сами-то вы что можете? Программы написать? Верю. Но к компьютеру вы какое отношение имеете? Только что государство дало вам обалденные деньги, и вы их освоили.
А у нас компьютер принципиально другой. Принцип его работы — не последовательная, а параллельная обработка данных. Конечно, в каждом деле есть свои минусы… Это другой язык программирования. Никто его не знает, не понимает. Ныне существующих программистов научить, скорее всего, не удастся, придется взять новых. Ну и, соответственно, — а что делать с уже с существующими программами? Их же надо теперь это (свистит)…
Ну вот. Денег не дают, хотя никто не говорит, что сделано плохо. Но результат-то есть! Есть результат.
— Все, чем я занимаюсь, — это мое предназначение. Этому нельзя научиться. Делая карьеру, настраиваться на это невозможно. В этом есть даже какое-то, прошу прощения, самоотречение. Условно говоря, ты понимаешь, что разгребаешь дерьмо… Сейчас я, конечно, занимаюсь не тем, чем мог бы заниматься. Речь идет об изменении системы управления в городе Москве. Наверное, и в помойках можно найти свой интерес, как их оптимизировать… Но я и там не имею необходимой самостоятельности для принятия решений. Например, я точно знаю, как надо организовать уборку города для того, чтобы сэкономить половину бюджетных средств, но — работаю по общим регламентам, даже вот в этих помойках, в этом деле. Я уж не говорю про образование, про все остальное, от чего нас просто-напросто отлучили.
… Хочешь откровенно? Просто между нами. Я для себя такую позицию выработал. Надо как в 41-м — окопаться, и вот это все неправильное не пускать сюда. Буквально, в географическом смысле окопаться и не пускать в Зеленоград. Это не бездействие, это дело. Это такая вот ответная реакция.
Я могу привести кучу примеров. Это посягательства наглых, все давящих инвесторов в начале 2000-х, желающих строить коммерческое жилье в Зеленограде. С точки зрения города экономическая же катастрофа! Это заселение большого количества людей, которым негде работать. Я даже не знаю, как устоял… Ко мне приезжали посланцы с подписями из правительства… не буду называть фамилий разных народных артистов и депутатов. А я выдержал. И мы каждый год строили ровно столько коммерческого жилья, сколько мог потреблять Зеленоград…
Я тебе так скажу — здесь нельзя врать. Ну что я буду рассказывать про медицину лучше, чем она есть на самом деле? Когда те, с кем я провожу свои встречи каждый день, в силу жизненных обстоятельств, вынуждены встречаться в то же самой поликлинике.
Я тебе признаюсь — мне в свое время предлагали перейти на работу в Москву. Я отказался. Потому что Зеленоград — это мой город. Я сюда приехал учиться, закончил институт. Жил, работал всю сознательную жизнь. Женился — дети, внуки, все зеленоградцы, я уж корнями врос в этом городе.
Я так скажу — я не по себе сужу, я по жизни убежден, что эффективно может работать только тот человек, у которого есть это вот предназначение…"
— Каменная тема запала мне в душу, когда я начал альпийскую горку собирать. И тогда я начал изучать некоторые камни, покупать. И теперь у меня коллекция, которой требуется территория. Кавказ, Южный Урал… прекрасные камни. Валуны, глыбы. Очень красивой формы. С ними я хочу сделать такой парк удивительных камней.
А другой проект — «Свидетели времени». Там будет земной шар диаметром 12 метров, на нем будут ячейки, где выделены материки и океаны, — это центр экспозиции. Свидетели времени — это история земли в артефактах, которые будут расположены вокруг этого земного шара. И первый артефакт — это окаменелое дерево возраст которого 380 миллионов лет. Еще деревьев не было — были хвощеобразные, папоротниковидные. А у меня этот артефакт есть — можно его потрогать, пощупать; на нём видно, что нет годовых колец, а есть сосуды и капилляры. следующий артефакт — окаменелое дерево возрастом 350 миллионов лет. А это уже каменноугольный период. В это время уже появились динозавры, начали формироваться материки. Окаменелое дерево в яшме, 290 миллионов лет. Потом 200 миллионов лет, а это уже годовой период. Потом у меня мореный дуб возрастом 4,5 тысячи лет из Белоруссии. А в мире в это время строят египетские пирамиды. Мореный дуб возрастом 2 тысячи лет, это уже начало нашей эры.
Закончить цикл я бы хотел деревом, которое было бы свидетелем нашего периода развития. Я обратился в зеленоградский Леспромхоз, говорю — «слушай, если будет что-то такое»… А он мне говорит: «В Горетовке один обратился, ему надо вырубку сделать…» А мне нужно было дерево с корнями, со стволом. Договорился с хозяином. Я спецоперацию делал… Корень четыре метра диаметром. Обрезал дерево на уровне 10 метров и ночью перевозил в сопровождении милиции. Потом отдал на радиоуглеродный анализ и оказалось, что это лиственница возрастом 550 лет. А это значит, что история от Ивана III… Оно жило в то время, и ты можешь его потрогать…
Иногда люди приходят и спрашивают: «А почему все такое красивое в МЖК? Почему площадь часов не на площади Юности?» Ребят, это наши деньги. Деньги нашей организации. Это не бюджетные деньги. Я получаю прибыль. Могу себе дачу на Мальдивах построить. А могу инвестировать в благоустройство. Я когда сюда пришел, тут голое поле было. Это моя идея, мой ребенок… Мой жизненный проект, получается.
— У меня с мечтой получилась странная вещь. Я с детства мечтал стать артистом. Много делал для этого. Сыграл сложную, хорошую роль в замечательном спектакле. Сыграл хорошо. Я всегда мечтал создать в Зеленограде театр. И мы его создали. Это заняло годы. Но он есть, он получился, доказал свою творческую состоятельность. А уж когда мы «Золотую маску» получили…
Когда мечты осуществились, я стал думать — это есть, то есть, сын вырос, встал на ноги, занимается любимым делом. Внучка у меня родилась. Вот она, вся моя жизнь. С другой стороны, болезни навалились. Одна операция, другая… Я подумал, что это знаки, сигналы — всё, пора закругляться, завершать, уходить. Дошел до горизонта. Хотя до него нельзя дойти…
И вдруг жизнь стала отодвигать горизонт. Принято решение о том, что театру передают все здание бывшего кинотеатра «Эра», а это больше 5000 квадратных метров вместо 800. И это уже совсем другие задачи, сложные, интересные. Жизнь стала открывать новые возможности, новые препятствия создавать. Стали делать проект капитального ремонта, придумывать вместе с дизайнерами и проектировщиками, как большой зал кинотеатра превратить в театральное пространство. И ушли эти мысли, что жизнь прожита. А может, это просто какой-то бонус.
Я стал думать, что жизнь посылает другие знаки. Ты еще не все сделал, ты еще много чего должен. Вот этот спектакль надо доделать, например. Надо ведь как-то завершить историю Андрея и Лены…
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