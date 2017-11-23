— Меня деньги не интересуют. Меня интересует игра. Мне еще в детстве нравились стратегические игры, когда начинаешь с ограниченного ресурса и борешься за его умножение. Может, это и определило мое будущее. Бизнес-сообщество в Зеленограде очень ограниченное, и людей с похожим восприятием действительности очень мало… В какой момент испытываешь возбуждение от своей работы? Когда есть позитивно настроенные единомышленники, которые готовы бороться со всеми сложностями, потому что им нравится заниматься масштабными вещами. Я здесь угасаю при всей своей любви к людям, я высохший немного… Много людей с опущенными головами, это очень деструктивно действует.

Я всегда мечтал и сейчас мечтаю построить небоскреб. Мне безумно нравится смотреть на строящиеся объекты, на то, как меняется среда. Мне безумно это нравится. …Здесь строить не с кем. Это очень расстраивает.



А с другой стороны, Зеленоград — он как супруга, как партнер. Ты прекрасно понимаешь все его фантастические плюсы. Я хочу, чтоб здесь жили мои дети; куда бы я ни пошёл, я вижу знакомых людей. Если жить в этой концепции, лучше Зеленограда ничего быть не может. Из-за того, что я затухаю, задаю всем вопросы — происходит ли что-то хорошее? … Нашел единственный новостной ресурс, который мне очень нравится и который читаю каждый день. «Построили новый свинарник», «запустили новую ракету», «отремонтировали четыре самолета». Я прекрасно понимаю всю субъективность выборки, но сам факт того, что что-то создается, меня мотивирует. Когда ракета улетает в небо, думаешь — «блин, все плохо, все умирает, но ракету-то мы запустили». Если эта полетела, то и другая полетит, и на Луну, и под землю спустимся… и вообще нам все по плечу. И мне как предпринимателю такие новости помогают почувствовать тренд.

В идеале я хочу создать инвестиционный фонд и инвестировать деньги в перспективные направления. Вот это нужно Зеленограду. Я хочу построить в Зеленограде объекты и здания с иностранными архитекторами. Они не должны быть дорогими, вот так — арт-объекты. Чтоб сюда приезжали иностранцы, командированные в свободную экономическую зону, фотографировали, говорили: «Блин, были в Зеленограде — это фантастика!»