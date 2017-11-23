Поздравить город с юбилеем не официозными речами и мероприятиями, а полноценным художественным высказыванием — задача непростая. «Ведогонь-театр» задумал спектакль о Зеленограде несколько лет назад. В минувшие выходные необычная постановка была представлена зрителям. Корреспонденты Zelenograd.ru Юлия Кравченко и Елена Панасенко посмотрели спектакль и поделились своими впечатлениями.
Спектакль посвящен грядущему 60-летию Зеленограда. «Это очень важная для меня работа, — подчеркивал художественный руководитель „Ведогонь-театра“ и режиссер-постановщик спектакля Павел Курочкин в интервью и накануне премьеры, общаясь с журналистами. — Потому что это про город, в котором я родился и прожил всю свою жизнь. Поэтому мне важно, с одной стороны, высказаться по этому поводу, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы получилось художественное произведение, которое было бы интересно другим людям».
Сначала спектакль задумали как вербатим — документальный театр, в котором актеры последовательно произносят монологи или диалоги реальных людей. Но потом было решено написать пьесу на основе не только рассказов зеленоградцев, но и документальных историй, публикаций разных лет — статей, очерков, новостей. Материала накопилось много, и с ним надо было что-то делать, — связывать смыслами и сюжетами, делать основу спектакля. Пьесу написала Екатерина Бондаренко — молодой, но известный драматург. Она никогда не бывала в Зеленограде до приезда в «Ведогонь-театр», где обсуждалась будущая постановка. Это был сознательный выбор режиссера.
«Наше знание города, существование внутри него замыливает взгляд, — сказал Курочкин. — И многие вещи, которые Катя, как человек посторонний, заметила, — мы про них не знали и не думали. Вот этот другой, посторонний взгляд был очень важен. И нам хотелось, чтобы это театральное сочинение стало бы не нашей домашней радостью, а полноценным спектаклем, который интересен не только живущим здесь людям, а всем, кто посмотрит спектакль и скажет: «Какой интересный город! Давайте туда поедем».
Название «Белки, сосны, микросхемы» придумал Павел Курочкин. «Хотелось бы, чтобы в названии не было бы излишнего, и значит ложного пафоса, — пояснил режиссер. — Хотелось бы, чтобы оно было озорным, даже веселым. Потому что мы рассказываем про город, которому всего 60 лет. Это очень мало. И мы делаем, в общем, молодой спектакль про молодой город».
В спектакле два героя с именами: Андрей и Лена. Он студент МИЭТа, потом инженер в НИИТМ. Она учительница, а потом строит дома в МЖК, чтобы решить квартирный вопрос. Сюжет строится на линии жизни этой пары: влюбленная романтика 60-х, взросление, решение бытовых и личных проблем, растерянность и расставание в переломном моменте истории в конце 80-х-начале 90-х. И вариации судьбы — чем бы могла закончиться их история, тесно связанная с историей города.
Есть персонаж-режиссер — это сам Курочкин. Спектакль как бы продолжает создаваться по ходу действия. Есть неназванные участники пьесы — учительница истории, певица. Есть коллективные персонажи, выступающие как хор в традициях античной драмы, — собирательный образ горожан. Этот хор обсуждает новости, сплетничает, спорит, пересказывает друг другу легенды Зеленограда. Эпизодически появляются и прототипы реальных людей, связанных с городом, — архитектор Покровский, строитель Злобин. Они нужны скорее для иллюстрации исторических событий — ведь охватывается период с начала создания Зеленограда до наших дней.
Документальный театральный прием в спектакле — это монологи ныне живущих и работающих в Зеленограде людей. Имена не называются, но люди вполне узнаваемы. В сюжетной ткани есть и будущее: это сочинения или высказывания школьников о том, как они его представляют, какими они будут во взрослой жизни. И, наконец, в спектакле появляется «пришелец из будущего» и рассказывает — как оно там, в 3125 году.
Спектакль о легендах Зеленограда получился, история любви Андрея и Лены — не очень: против ожидаемого, скорее, вышла история несостоявшегося развода, романтическая гипербола быстро растворяется в тоскливой рефлексии. Зато это правда жизни, думает зритель. Что поделать, если жизнь в городе электроники на переломе 90-х действительно свелась у многих к печальной рефлексии, и даже в заявленное возрождение 2000-х верится с трудом — судьбы и институты уже сломаны. Зато лось в этой истории любви был совершенно прекрасен.
Как прекрасен и рассказ «женщины в пальто» о том, как можно заблудиться зимой в лесу в центре города. А вот тема белок явно раскрыта не до конца, хотя они есть даже в названии.
Сосны и микросхемы великолепны в декорациях, которые превращаются из сосен в микросхемы и обратно сменой направления света. Вообще, интересных сценических решений и придумок много: речитатив хора, постоянно сталкивающиеся в small talks персонажи — ровно так же, как они сталкиваются на дорожке где-нибудь в лесу за МИЭТом и, принимая общее направление, ведут свои беседы.
«Интервью» на камеру в финале спектакля получились откровенные и искренние, от лица, в том числе, узнаваемых в городе людей. И это мина замедленного действия, благодаря которой спектакль будут обсуждать, посмотрев его, и рассказывать о нём тем, кто его еще не видел.
Вообще говоря, всё хочется пересмотреть в записи еще раза два-три, чтобы как следует разглядеть и расслышать разные интересные мелочи. Погадать — а чья это история? а это кто? а это где? Почитать список «соавторов» по рассказам, интервью и легендам тоже было бы интересно.
Динамика действия радует, оно происходит в том ритме, в котором сейчас принято впитывать зрелища — только местами скорость провисает. Собранный, как коллаж, из реальных историй зеленоградцев, спектакль прошит сквозными нитями. Помимо Андрея и Лены постоянно появляется, например, недовольный жизнью современный студент, который не может найти работу и произносит монолог из Коэльо. И Коэльо, и студент, скорее, из «нулевых» — но неважно, мы их обоих прекрасно помним.
Выходит на сцену и сам режиссёр, — а в конце произносит самую настоящую исповедь о театре и своих мечтах. Мечты исполнились, театр в городе есть, и даже спектакль о городе есть, подарок к 60-летию. Всё хорошо. Но что же дальше? Вопрос, в котором зависли сегодня многие, точное попадание. Тут хочется встать и немедленно пожать режиссёру руку. Но в театре принято аплодировать.
Спектакль о целом городе обречен как на похвалу, так и на критику — ведь у каждого своё видение, что такое город вообще и Зеленоград в частности. Как устойчивы эпитеты «белокаменная» или «порт пяти морей» применительно к Москве, так и не избежать слов «микроэлектроника», «эксперименты», «научный город», «МИЭТ», «особая экономическая зона», «инновации» в разговоре о Зеленограде. Это только на экспорт — для тех, кто слышал о Зеленограде, но не живет в нём. А для внутреннего употребления — это ещё много-много всякого и разного. От майских и ноябрьских демонстраций 70-х и встреч у фонтана на площади Юности до экспериментов с коммунальными платежками и турникетами в 90-х-2000-х. От ланей за Черным озером — до реформ образования, опять-таки опробованных на зеленоградцах. А еще Лисьи горки, лыжи в Малино, завод стеклянных пуговиц.
Почти все местные приметы Зеленограда прямо или косвенно упоминается в новом спектакле «Ведогонь-театра». У авторов явно не было задачи сделать «исторический» спектакль — в прошлое пристально не вглядываются, скорее проходят по верхам знакомых сюжетов. Это небольшие исторические эпизоды, как слайды или фотографии: Малино, Самохвалов, Зеленоград, Покровский, город строится, Злобин, НИИ работают. В психологизм тоже не впадают — ведь любой из старожилов может хмыкнуть и сказать: «Не так всё было».
Спектакль получился добрым и легким, это такой разговор по душам. В паре Андрей — Лена, думаю, могут узнать себя многие люди старше 50 лет, ведь перестроечный водораздел с потерей работы и смысла жизни разрушил множество семей. Единственных персонажей с именами играют актеры Илья Роговин и Наталья Третьяк — это уже сложившаяся «романтическая пара» «Ведогонь-театра» (посмотрите их также в спектаклях «Рождество в доме сеньора Купьелло» и «Счастье моё» — рекомендую).
Финальные монологи «на камеру» актеров, озвучивающих причастных к Зеленограду людей, и школьные сочинения на тему будущего придают спектаклю вес и добавляют грусти. Всё сложно. Всё не так, как могло бы быть. Но хотя бы белки остались. Белки — это, пожалуй, константа города.
Одна девушка в зале сказала, что спектакль ей понравился. Оказывается, она приехала с другого конца Москвы — просто кто-то позвал в театр. В Зеленограде до этого она не бывала, и вообще мало что слышала о нём. Представляется, это один из признаков успеха — спектакль интересен сам по себе, а не только для внутреннего ностальгического употребления.
Даты ближайших показов спектакля — на сайте театра vedogon.ru.
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