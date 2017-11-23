«Не только домашняя радость»: каким задумывался спектакль о Зеленограде

Спектакль посвящен грядущему 60-летию Зеленограда. «Это очень важная для меня работа, — подчеркивал художественный руководитель „Ведогонь-театра“ и режиссер-постановщик спектакля Павел Курочкин в интервью и накануне премьеры, общаясь с журналистами. — Потому что это про город, в котором я родился и прожил всю свою жизнь. Поэтому мне важно, с одной стороны, высказаться по этому поводу, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы получилось художественное произведение, которое было бы интересно другим людям».

Сначала спектакль задумали как вербатим — документальный театр, в котором актеры последовательно произносят монологи или диалоги реальных людей. Но потом было решено написать пьесу на основе не только рассказов зеленоградцев, но и документальных историй, публикаций разных лет — статей, очерков, новостей. Материала накопилось много, и с ним надо было что-то делать, — связывать смыслами и сюжетами, делать основу спектакля. Пьесу написала Екатерина Бондаренко — молодой, но известный драматург. Она никогда не бывала в Зеленограде до приезда в «Ведогонь-театр», где обсуждалась будущая постановка. Это был сознательный выбор режиссера.

«Наше знание города, существование внутри него замыливает взгляд, — сказал Курочкин. — И многие вещи, которые Катя, как человек посторонний, заметила, — мы про них не знали и не думали. Вот этот другой, посторонний взгляд был очень важен. И нам хотелось, чтобы это театральное сочинение стало бы не нашей домашней радостью, а полноценным спектаклем, который интересен не только живущим здесь людям, а всем, кто посмотрит спектакль и скажет: «Какой интересный город! Давайте туда поедем».

Название «Белки, сосны, микросхемы» придумал Павел Курочкин. «Хотелось бы, чтобы в названии не было бы излишнего, и значит ложного пафоса, — пояснил режиссер. — Хотелось бы, чтобы оно было озорным, даже веселым. Потому что мы рассказываем про город, которому всего 60 лет. Это очень мало. И мы делаем, в общем, молодой спектакль про молодой город».