Больше 70-ти московских автобусов с 1 января будут работать без турникетов — в них останутся только валидаторы для оплаты проезда. В этом списке автобусные маршруты из всех столичных округов, кроме Зеленограда. В чем причина, разбирались вместе с «Мосгортрансом».



Убрать с 1 января турникеты из сочлененных автобусов особо большой вместимости — двухсекционных «гармошек» — московские власти решили, чтобы сэкономить время на посадке в автобус. Как выяснилось, речь шла только о тех маршрутах, которые полностью или в основном обслуживают такие автобусы. В частности, это автобусы, которые перевозят пассажиров к аэропортам — например, №851, идущий от «Речного вокзала» к «Шереметьево», — полуэкспрессные и магистральные маршруты.

В Зеленограде нет маршрутов, на которых работают только автобусы-"гармошки" (ЛиАЗ 6213, ЛиАЗ 62137). Таких автобусов всего пять на округ, они изредка ходят вместе с автобусами других марок на маршрутах 15, 19, 25. Поэтому зеленоградские маршруты не вошли в список «бестурникетных».

О перспективе — снимут ли турникеты в таких автобусах в будущем, — пока неизвестно, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Систему контроля оплаты проезда с помощью турникетов столичные власти впервые опробовали в Зеленограде в 2001 году. В 2002 году валидаторами и турникетами были оборудованы все зеленоградские автобусы; в 2007-м — весь подвижной состав «Мосгортранса». В 2012-м власти заговорили о том, что турникеты надо убирать, но спустя три года отложили эти планы, чтобы отладить систему контроля оплаты проезда.

Более 70% читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, будут продолжать платить за проезд, даже если в автобусах не будет турникетов.