Убрать с 1 января турникеты из сочлененных автобусов особо большой вместимости — двухсекционных «гармошек» — пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Без турникетов получится сэкономить время на посадке в автобус, считает мэр.
«Автобусы стоят, ждут пока пассажиры зайдут, — сказал в интервью телеканалу ТВЦ Собянин. — Если на каждой остановке тратится минута, на 20 остановках набежит чуть ли не полчаса». Говоря об автобусах особо большой вместимости, мэр отметил, что они составляют более 20% подвижного состава и ходят на магистральных, межрайонных и других маршрутах.
На зеленоградских маршрутах курсируют несколько таких автобусах, в основном на маршруте 19, но иногда на 15-м и 25-м, сообщили в ГУП «Мосгортранс». Но официального распоряжения департамента транспорта по поводу турникетов пока не было.
«Немного увеличим количество контролеров, — ответил Собянин на вопрос о контроле оплаты проезда после снятия турникетов. — Но я надеюсь, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров стала гораздо выше. Москвичи понимают, что если опять будет огромная масса безбилетников, мы будем вынуждены вернуться к старой системе — никому от этого лучше не будет». Культура оплаты повышается, люди покупают долгосрочные билеты, безлимитные, оплачивают картой «Тройка, подчеркнул мэр.
Систему контроля оплаты проезда с помощью турникетов столичные власти впервые опробовали в Зеленограде в 2001 году. В 2002 году валидаторами и турникетами были оборудованы все зеленоградские автобусы; в 2007-м — весь подвижной состав «Мосгортранса». В 2012-м власти заговорили о том, что турникеты надо убирать, но спустя три года отложили эти планы, чтобы отладить систему контроля оплаты проезда.
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К настоящему моменту уже установлено 310 «комплектов стационарного оборудования для бесконтактной оплаты проезда» на автобусах в 22 филиалах предприятия, сообщили в главной транспортной компании Московской области. До конца апреля планируется оснастить таким оборудованием еще более 500 машин, а до конца года — более 4 тысяч автобусов. Работы проводятся в рамках инвестиционного контракта между правительством региона, «Мострансавто» и АО «УЭК».
Перевозчик обещает, что турникеты будут устанавливаться только на автобусах, имеющих две и более двери для входа и выхода пассажиров. «Автобусы малой вместимости, а также автобусы повышенной комфортности будут оборудованы только валидаторами — терминалами бесконтактного обмена информацией с транспортной картой "Стрелка"», — заявил гендиректор предприятия Александр Зайцев.
В автобусах городских маршрутов для оплаты проезда пассажиру необходимо будет один раз приложить транспортную карту «Стрелка» или социальную карту к валидатору при входе. На межмуниципальных (многотарифных) маршрутах приложить карту к валидатору необходимо будет дважды — при входе (чтобы обозначить остановку входа) и при выходе (для оплаты поездки). Пассажиры, не имеющие транспортных карт, смогут приобрест