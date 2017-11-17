«Автобусы стоят, ждут пока пассажиры зайдут, — сказал в интервью телеканалу ТВЦ Собянин. — Если на каждой остановке тратится минута, на 20 остановках набежит чуть ли не полчаса». Говоря об автобусах особо большой вместимости, мэр отметил, что они составляют более 20% подвижного состава и ходят на магистральных, межрайонных и других маршрутах.

На зеленоградских маршрутах курсируют несколько таких автобусах, в основном на маршруте 19, но иногда на 15-м и 25-м, сообщили в ГУП «Мосгортранс». Но официального распоряжения департамента транспорта по поводу турникетов пока не было.

«Немного увеличим количество контролеров, — ответил Собянин на вопрос о контроле оплаты проезда после снятия турникетов. — Но я надеюсь, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров стала гораздо выше. Москвичи понимают, что если опять будет огромная масса безбилетников, мы будем вынуждены вернуться к старой системе — никому от этого лучше не будет». Культура оплаты повышается, люди покупают долгосрочные билеты, безлимитные, оплачивают картой «Тройка, подчеркнул мэр.

Систему контроля оплаты проезда с помощью турникетов столичные власти впервые опробовали в Зеленограде в 2001 году. В 2002 году валидаторами и турникетами были оборудованы все зеленоградские автобусы; в 2007-м — весь подвижной состав «Мосгортранса». В 2012-м власти заговорили о том, что турникеты надо убирать, но спустя три года отложили эти планы, чтобы отладить систему контроля оплаты проезда.