18 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что турникеты в наземном общественном транспорте полностью уберут к сентябрю. А ведь впервые они появились в Зеленограде 17 лет назад — в качестве эксперимента на автобусе №16. Рассказываем полную историю московских турникетов: почему первым стал Зеленоград, как пассажиры отнеслись к их появлению, кто заработал на турникетах и почему решение убрать их откладывали много лет.
В 2001 году Зеленоград стал первым в России городом, где в наземном транспорте экспериментально поставили турникет и валидатор для оплаты проезда. Официально это называлось — автоматизированная система контроля проезда (АСКП). Её внедрение преследовало две цели — повысить собираемость платы за проезд и учесть объемы перевозок пассажиров.
Чтобы узаконить турникеты, 4 ноября 2000 года тогдашний премьер правительства Москвы Юрий Лужков подписывает распоряжение, где утверждались первые экспериментальные московские маршруты — два автобусных, два трамвайных. Согласно распоряжению, предложили турникеты столичное управления транспорта и связи, зеленоградская префектура и «Мосгортранс». Всю техническую часть на период проведения эксперимента брало на себя ООО «Солярус» — это было прямо прописано в документе. Закон о госзакупках тогда еще не был принят, и такой порядок, видимо, был допустим.
«Зеленоград — самый маленький район Москвы, самый компактный, обслуживает его одно автопредприятие, поэтому все возникающие проблемы здесь можно решить быстро», — говорил тогда Андрей Макшанцев, возглавлявший зеленоградский автокомбинат (сейчас он — глава управы района Савелки). «Зеленоград — центр электроники, жители более культурные, подготовленные к техническим новинкам. Опять же приезжих здесь меньше, чем в Москве, меньший пассажиропоток», — объяснял выбор площадки для эксперимента специалист «Соляруса» Владимир Асмаков.
Первый турникет и валидатор появились в феврале 2001-го в автобусе №16 (Крюково — 14 микрорайон). А уже 7 июня того же года мэрия выпускает распоряжение №499, где оценивает эксперимент на 16-м маршруте как успешный — «существенно увеличился объем выручки, собираемой за проезд, появилась возможность получения достоверной информации об объемах перевозки льготных категорий пассажиров». Управление транспорта, автокомбинат и префект Анатолий Смирнов предлагали распространить эксперимент на все зеленоградские маршруты, кроме 400-го. Это предложение приняли и турникеты начали ставить повсеместно. Последним внутригородским маршрутом, где поставили турникет, стал 19-й. В единственном тогда маршруте №400, соединявшем Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», турникеты и валидаторы появились 1 мая 2007 года.
Зеленоградцам новшество не понравилось. Петиции с требованиями «немедленно прекратить эксперименты над трудовым народом» сыпались на головы городских властей без счета, писала в 2003 году «Российская газета». Зеленоградцы жаловались на большие очереди при посадке в транспорт, на узкие проходы строго через первую дверь автобусов. Считывающее устройство часто отказывало, проездные билеты «жевались». Старожилы помнят частую ругань с водителями автобусов из-за несрабатывания валидаторов и турникетов, посадки не в первую дверь.
Финансовую же сторону эксперимента власти тогда оценили как удачную: выручка за полтора года увеличилась в 2,5 раза, удалось обновить зеленоградский автопарк и увеличить зарплату водителям до 10 тысяч рублей (данные 2003 года), приостановив тем самым их повальный уход с комбината. Тот факт, что турникеты, появившиеся к тому моменту и в Москве, замедлили скорость перемещения транспорта, не оценивался — очевидно, интервалы движения тогда не были приоритетными. Время поездки увеличилось на 15-20%, признавал в начале эксперимента директор автокомбината Андрей Макшанцев.
17 лет назад самым напряженным местом для посадки пассажиров была Крюковская площадь (каковым осталась и сейчас, но уже вместе с Привокзальной). Чтобы решить проблему 16 июля 2002 году правительство Москвы выпустило новое распоряжение, в котором предписывалось построить посадочный автобусный терминал на Крюковской площади — на месте остановок. Предполагалось, что турникеты будут вынесены на вход в терминал. Этого так и не произошло.
Прибыль от турникетов в автобусах получал не только перевозчик — «Мосгортранс». Поставкой билетов с магнитной полосой и всего оборудования занималось то самое ООО «Солярус», упомянутое еще в «лужковском» распоряжении 2000-го года. А в 2001 году в России был зарегистрирован патент на изобретение автоматизированной системы оплаты проезда и контроля проездных документов. За использование АСКП «Мосгортранс» платил вознаграждение (роялти).
Авторами патента стали Михаил Муратов, Ольга Вайт и Алексей Гуревич. Муратов вместе со своей супругой, гражданкой Австралии Ольгой Вайт являлся владельцем 50-процентной доли в ООО «Солярус», сообщали «Известия». Вторая половина принадлежала кипрской компании Asinio Commercial Limited, которая унаследовала свою долю от ЗАО «Фирма «ПР Телеком» (ее владелец — крупнейший акционер «Акадо» Юрий Припачкин, а один из основателей — бывший заместитель главы департамента транспорта Москвы Сергей Макаренко). По данным Счетной палаты, только в 2008—2010 годах расходы «Мосгортранса» на услуги фирмы «Солярус» как держателя патента на технологию и программное обеспечение составили более 900 миллионов рублей. В 2006 году Муратов передал права на патент ЗАО «Смарт технологии», единоличными акционерами которой являются он сам и его жена.
В 1998 году бывший начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев зарегистрировал патент на изобретение «Автоматизированная система оплаты проезда и проверки проездных документов на транспорте». Соавторами стали те же Муратов и Вайт.
Контракт, по которому обладателям патента уходило 2,55% от стоимости поездок, действовал до середины 2016 года. С появлением закона о государственных закупках «Мосгортранс» стал заключать контракты по сервисному и информационному обслуживанию АСКП — поставке валидаторов, турникетов и программного обеспечения. В аукционах неизменно участвовали три связанные между собой организации — упомянутые «Солярус», «Смарт Технологии» и «Консультационное бюро «Союзинформ». Учредителем «Союзинформа» была предприниматель Инна Сергеева, одновременно являвшаяся гендиректором фирмы «Смарт технологии», принадлежащей Михаилу Муратову. Эта фиктивная конкуренция продолжалась на торгах до 2017 года.
«Смарт технологии» Муратова и сейчас продолжают сотрудничать со столичным транспортным комплексом: 18 мая с компанией заключен госконтракт стоимостью 12 миллионов рублей на доработку программного обеспечения автоматизированного рабочего места билета кассира (это тоже часть АСКП).
С приходом в Москву Сергея Собянина отношение властей к турникетам изменилось. Если в 2000 году с помощью турникетов решали задачу по сбору денег за проезд, то новый мэр объявил одним из приоритетов работы удобство общественного транспорта. В 2011 году Николай Лямов, занимавший тогда пост вице-мэра по вопросам транспорта, заявил, что турникеты сократили пассажиропоток на 30% и увеличили время загрузки на каждой остановке на несколько минут. Однако обещанный демонтаж турникетов столичные власти отложили на несколько лет, чтобы отладить систему контроля оплаты проезда. Кроме того, подсчитали, что демонтаж турникетов с закупкой и установкой новых валидаторов может обойтись бюджету примерно в 100 миллионов рублей.
С 1 января 2018 года турникеты убрали в автобусах-«гармошках», чтобы сэкономить время на посадке пассажиров. Но Зеленограда это не коснулось: как выяснилось, речь шла только о тех маршрутах, которые полностью или в основном обслуживают такие автобусы, а в округе нет маршрутов, на которых работают только «гармошки» (ЛиАЗ 6213, ЛиАЗ 62137). «Гармошки» были только началом: сейчас на 80-ти автобусных и всех трамвайных маршрутах Москвы убрали турникеты, чтобы пассажиры входили во все двери.
18 июня мэр Сергей Собянин заявил о намерении убрать, наконец, турникеты во всех московских автобусах. Для этого нужно срочно закупить две-три тысячи валидаторов. По замыслу, они должны стоять в автобусах у каждой двери. Собянин поручил департаменту транспорта сделать все уже к сентябрю, отметив, что это «большая работа».
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