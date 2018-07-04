Почему площадкой для эксперимента стал Зеленоград

В 2001 году Зеленоград стал первым в России городом, где в наземном транспорте экспериментально поставили турникет и валидатор для оплаты проезда. Официально это называлось — автоматизированная система контроля проезда (АСКП). Её внедрение преследовало две цели — повысить собираемость платы за проезд и учесть объемы перевозок пассажиров.

Чтобы узаконить турникеты, 4 ноября 2000 года тогдашний премьер правительства Москвы Юрий Лужков подписывает распоряжение, где утверждались первые экспериментальные московские маршруты — два автобусных, два трамвайных. Согласно распоряжению, предложили турникеты столичное управления транспорта и связи, зеленоградская префектура и «Мосгортранс». Всю техническую часть на период проведения эксперимента брало на себя ООО «Солярус» — это было прямо прописано в документе. Закон о госзакупках тогда еще не был принят, и такой порядок, видимо, был допустим.

«Зеленоград — самый маленький район Москвы, самый компактный, обслуживает его одно автопредприятие, поэтому все возникающие проблемы здесь можно решить быстро», — говорил тогда Андрей Макшанцев, возглавлявший зеленоградский автокомбинат (сейчас он — глава управы района Савелки). «Зеленоград — центр электроники, жители более культурные, подготовленные к техническим новинкам. Опять же приезжих здесь меньше, чем в Москве, меньший пассажиропоток», — объяснял выбор площадки для эксперимента специалист «Соляруса» Владимир Асмаков.

Первый турникет и валидатор появились в феврале 2001-го в автобусе №16 (Крюково — 14 микрорайон). А уже 7 июня того же года мэрия выпускает распоряжение №499, где оценивает эксперимент на 16-м маршруте как успешный — «существенно увеличился объем выручки, собираемой за проезд, появилась возможность получения достоверной информации об объемах перевозки льготных категорий пассажиров». Управление транспорта, автокомбинат и префект Анатолий Смирнов предлагали распространить эксперимент на все зеленоградские маршруты, кроме 400-го. Это предложение приняли и турникеты начали ставить повсеместно. Последним внутригородским маршрутом, где поставили турникет, стал 19-й. В единственном тогда маршруте №400, соединявшем Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», турникеты и валидаторы появились 1 мая 2007 года.