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При посадке в автобусы 400К и 400 Т будут открывать все двери 31.08.2018 ZELENOGRAD.RU

С 1 сентября на всех городских автобусах должны отключить турникеты. Одновременно пассажиров начнут пускать во все двери при посадке в автобус. Частично это коснётся и 400-х автобусов, несмотря на давнюю традицию заходить в них только через переднюю дверь.

Посадка на маршруты 400 «поостановочный» и 400 «экспресс», идущих до станций метро «Речной вокзал» и «Ховрино», правила посадки не изменятся — пассажиров, как и всегда, будут по очереди заходить в переднюю дверь. Это касается как места посадки в Зеленограде — остановки «Магазин «Океан» и Крюковской площади, — так и Фестивальной улицы. Но на промежуточных остановках 400-х «экспрессов» и «поостановочных» будут открывать все двери. Такое решение принял зеленоградский автокобинат.

На маршрутах 400 Т (16 микрорайон — станция метро «Тушинская») и 400К (14 микрорайон — станция метро «Сходненская») пассажиров будут пускать во все двери и при посадке — как в Зеленограде, так и при движении из Москвы. Это обусловлено и тем, что в местах посадки в 400 «поостановочный» и 400 «экспресс» стоят ограждения — из-за них пассажиры не смогут заходить во все двери. Порядок посадки в 400-е определен, независимо от марки автобуса — будь то ГолАЗ или ЛиАЗ, сообщили Zelenograd.ru на автокомбинате.

Исторически, еще задолго до появления турникетов, и когда еще был один маршрут 400-го, сложилась традиция заходить в этот автобус по очереди и только через переднюю дверь. Более 70% участников опроса Zelenograd.ru проголосовали за то, чтобы оставить такой порядок, а не открывать все двери автобуса.

Первые московские турникеты и валидаторы появились в феврале 2001 года в зеленоградском автобусе №16 (Крюково — 14 микрорайон). В единственном тогда маршруте №400, соединявшем Зеленоград со станцией метро «Речной вокзал», турникеты и валидаторы появились 1 мая 2007 года.

Поддерживаете ли вы решение окрывать, где это возможно, все двери при посадке в 400-е?
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