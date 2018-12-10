Женщина больше часа стояла в очереди на 400 «экпресс» на «Речном вокзале», после чего обратилась в префектуру с просьбой организовать палатки с горячим чаем вдоль очереди — люди будут благодарны, раз уж стоять всё равно приходится.
«5 декабря в 18:30 я встала в очередь на посадку, которая огибала торговый центр „У Речного“ и уходила дальше в жилой квартал. Сейчас 19:36, и я наконец-то в автобусе», написала Наталья. По её мнению, часовая очередь образовалась из-за больших интервалов в движении автобусов. А в зеленоградском автокомбинате утверждают, что в часы пик 400-е «экспрессы» ходят раз в четыре минуты.
Очевидно, власти не справляются с перевозками на 400-х маршрутах. Отсюда и требования создать хотя бы комфортные условия для ожидания автобусов.
С 5 декабря в 400-х автобусах, связывающих Зеленоград со станциями метро, стали открывать все двери на посадку пассажиров, выполняя поручение мэра. До того, понимая, что оптимально входить по очереди, водители 400 «экспрессов» открывали на вход только переднюю дверь. Но контролирующие инстанции это заметили и сделали замечание, обязав открывать все двери.
Теперь, когда очередь большая, при посадке образуется давка — в автобус лезут со всех сторон, люди просто отпихивают. Власти считают, что пассажиры должны организовать посадку сами. Ограждения на конечных собираются демонтировать. 86 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, против этого решения.
Проблему при посадке можно решить иначе: кардинально увеличив число 400-х автобусов, увеличивая привлекательность работы в Зеленограде, улучшая другие виды транспорта до Москвы. Но не похоже, что эти проблемы решить проще, чем сохранить хотя бы традиционный способ посадки.
Zelenograd.ru начал общественную кампанию, целью которой является возвращение традиционной посадки в 400-е автобусы. В рамках кампании мы формируем группу местных жителей, которые заинтересованы в достижении нашей общей цели. От их имени мы постараемся убедить власти изменить ошибочное решение. Чтобы присоединиться к нашей кампании, заполните форму на странице zelenograd.ru/plus/400. На момент публикации собрано более 800 подписей.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Часовое ожидание это не самое долгое в очереди на 400Э автобус. Чай возможно скрасит ожидание, но это точно не решение проблемы!