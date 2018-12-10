Женщина больше часа стояла в очереди на 400 «экпресс» на «Речном вокзале», после чего обратилась в префектуру с просьбой организовать палатки с горячим чаем вдоль очереди — люди будут благодарны, раз уж стоять всё равно приходится.



«5 декабря в 18:30 я встала в очередь на посадку, которая огибала торговый центр „У Речного“ и уходила дальше в жилой квартал. Сейчас 19:36, и я наконец-то в автобусе», написала Наталья. По её мнению, часовая очередь образовалась из-за больших интервалов в движении автобусов. А в зеленоградском автокомбинате утверждают, что в часы пик 400-е «экспрессы» ходят раз в четыре минуты.

Очевидно, власти не справляются с перевозками на 400-х маршрутах. Отсюда и требования создать хотя бы комфортные условия для ожидания автобусов.

С 5 декабря в 400-х автобусах, связывающих Зеленоград со станциями метро, стали открывать все двери на посадку пассажиров, выполняя поручение мэра. До того, понимая, что оптимально входить по очереди, водители 400 «экспрессов» открывали на вход только переднюю дверь. Но контролирующие инстанции это заметили и сделали замечание, обязав открывать все двери.

Теперь, когда очередь большая, при посадке образуется давка — в автобус лезут со всех сторон, люди просто отпихивают. Власти считают, что пассажиры должны организовать посадку сами. Ограждения на конечных собираются демонтировать. 86 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, против этого решения.