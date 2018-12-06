Ограждения для посадки в 400-е демонтируют

«Это не просто опасно — это бесчеловечно и жестоко» , — пишет один из пассажиров, призывая чиновников посмотреть, во что они «превращают людей своим бездумием и халатностью».

Отключение турникетов и вход во все двери во всех автобусах — инициатива мэра Москвы Сергея Собянина. Для внутригородских автобусов это ускоряет посадку и уменьшает время в пути. Но для междугородних по сути 400-х — создает проблему при посадке. Каким-либо распоряжением или указом инициатива мэра не закреплена — это просто поручение. Но выполнять поручение мэра приходится, даже понимая его абсурдность и опасность.

«Мы тянули сколько могли, но указания мэра и заместителя мэра отменить не можем», сказали Zelenograd.ru в автокомбинате, отметив, что понятие «очередь на 400-й» нигде не регламентировано и в часы пик «экспрессы» ходят каждые четыре минуты.

Автокомбинат понимал особенность 400-х и раньше открывал на посадку только переднюю дверь хотя бы в 400-м «экспрессе». Даже формально это необходимо, чтобы обеспечивать безопасность перевозок по скоростному шоссе. В префектуре также подчеркивают, что на 400-е автобусы правила для внутригородских московских автобусов не распространяются, потому что они «межсубъектные», то есть ездят и по Москве, и по области.

Но, видимо, позиция зеленоградской администрации не была принята во внимание московскими властями. Теперь посадка будет во все двери, пассажиры могут самоорганизовываться как хотят. Ограждения в местах посадки у «Океана» и на Крюковской площади" будут демонтированы. Таким образом зеленоградцев лишили удобной и справедливой традиции.