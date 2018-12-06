Утром 6 декабря в час пик водитель 400 «экспресса» открыл на посадку все двери. В результате огромная организованная очередь превратилась обезумевшую толпу и устроила гигантскую давку. Пассажиры требуют вернуть традиционную систему посадки и не доводить до травм. В автокомбинате объясняют, что их заставляют это делать чиновники мэрии. А Zelenograd.ru начинает общественную кампанию, чтобы заставить власти изменить ошибочное решение.
«Это не просто опасно — это бесчеловечно и жестоко» , — пишет один из пассажиров, призывая чиновников посмотреть, во что они «превращают людей своим бездумием и халатностью».
Отключение турникетов и вход во все двери во всех автобусах — инициатива мэра Москвы Сергея Собянина. Для внутригородских автобусов это ускоряет посадку и уменьшает время в пути. Но для междугородних по сути 400-х — создает проблему при посадке. Каким-либо распоряжением или указом инициатива мэра не закреплена — это просто поручение. Но выполнять поручение мэра приходится, даже понимая его абсурдность и опасность.
«Мы тянули сколько могли, но указания мэра и заместителя мэра отменить не можем», сказали Zelenograd.ru в автокомбинате, отметив, что понятие «очередь на 400-й» нигде не регламентировано и в часы пик «экспрессы» ходят каждые четыре минуты.
Автокомбинат понимал особенность 400-х и раньше открывал на посадку только переднюю дверь хотя бы в 400-м «экспрессе». Даже формально это необходимо, чтобы обеспечивать безопасность перевозок по скоростному шоссе. В префектуре также подчеркивают, что на 400-е автобусы правила для внутригородских московских автобусов не распространяются, потому что они «межсубъектные», то есть ездят и по Москве, и по области.
Но, видимо, позиция зеленоградской администрации не была принята во внимание московскими властями. Теперь посадка будет во все двери, пассажиры могут самоорганизовываться как хотят. Ограждения в местах посадки у «Океана» и на Крюковской площади" будут демонтированы. Таким образом зеленоградцев лишили удобной и справедливой традиции.
Проблемы при посадке можно решить иначе: кардинально увеличив число 400-х автобусов, увеличивая привлекательность работы в Зеленограде, улучшая другие виды транспорта до Москвы. Но не похоже, что эти проблемы решить проще, чем сохранить то, что уже работает.
Zelenograd.ru начинает общественную кампанию, целью которой является возвращение традиционной посадки в 400-е автобусы. В рамках кампании мы формируем группу местных жителей, которые заинтересованы в достижении нашей общей цели. От их имени мы постараемся убедить власти изменить ошибочное решение. Чтобы присоединиться к нашей кампании, заполните форму на странице zelenograd.ru/plus/400.
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