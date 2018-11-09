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Пешеходный мост через пруд откроют через год 09.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Схема: Департамент капитального ремонта

Понтонный пешеходный мост включен в проект благоустройства территории вокруг городского пруда. Мост должны открыть вместе с обновленным парком — в конце октября 2019 года. Общественная кампания за строительство этого моста, которую организовала редакция Zelenograd.ru, похоже, увенчалась успехом.

Пешеходный мост пройдёт параллельно автомобильному и удачно впишется в существующую сеть дорожек. Мост позволит пешеходам и велосипедистам сократить путь от Центрального проспекта до Южной промзоны и МИЭТа. Его запроектировали примерно в том месте, где зимой люди и так переходили пруд по льду. Пешеходы, вынужденные сейчас идти по автомобильному мосту, избавятся от грязи и выхлопов. Кроме того, новый мост соединит в единую прогулочную зону парк Победы и дендропарк, расположенные на противоположных берегах пруда.

Ширина нового моста — 3 метра. Длина — 20. Его соберут из небольших пластиковых понтонных модулей, которые скрепят между собой. Для удобного входа на мост к концам понтона закрепят сходни. Вдоль моста установят алюминиевые стойки, к которым прикрепят леерные ограждения.

Мост — один из трёх понтонов, которые установят вдоль городского пруда. Самый большой пойдет от пляжа к Центральному проспекту и закончится небольшим причалом для лодок. Понтон поменьше установят со стороны дендропарка, примерно напротив второй «клюшки». Стоимость всех понтонов около 11,5 миллионов рублей. То есть стоимость пешеходного моста не превышает 1-1,5 миллионов рублей.

Мост это «Понтон №3»
Схема: Департамент капитального ремонта

История со строительством пешеходного моста тянется уже много лет. Власти в официальных ответах находили множество причин, почему мост нельзя сделать. И пруд широкий, и надо менять генплан для капитального строительства, и некому его обслуживать, и денег нет. Год назад редакция Zelenograd.ru обратилась к специалистам и выяснила, что технических проблем построить мост нет, а стоит он совсем недорого. Когда же появился проект благоустройства территории вокруг городского пруда, на который планировали потратить около 1,5 миллиардов рублей, мы начали общественную кампанию за строительство моста.

В рамках кампании мы собрали 1600 подписей зеленоградцев, вели обширную переписку с органами исполнительной власти, депутатами, чиновниками, проектировщиками и т. д. В результате этого организованного общественного давления принято решение о включении моста в проект благоустройства пруда.

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Обсуждение
Анна Леонтьева
Вчера, 14:48
пешеходный мост будет расположен под автомобильным мостом или сбоку от него?
Александр Эрлих
Вчера, 15:15
Судя по чертежам, сбоку. Под существующую тропиночную сеть.
A T
Вчера, 15:47
Ну что ж, хоть нынешние поколения МИЭТовцев смогут ходить между МИЭТом с промзоной и той частью города без участия в аттракционе "Грязевой душ".
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