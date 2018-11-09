Понтонный пешеходный мост включен в проект благоустройства территории вокруг городского пруда. Мост должны открыть вместе с обновленным парком — в конце октября 2019 года. Общественная кампания за строительство этого моста, которую организовала редакция Zelenograd.ru, похоже, увенчалась успехом.

Пешеходный мост пройдёт параллельно автомобильному и удачно впишется в существующую сеть дорожек. Мост позволит пешеходам и велосипедистам сократить путь от Центрального проспекта до Южной промзоны и МИЭТа. Его запроектировали примерно в том месте, где зимой люди и так переходили пруд по льду. Пешеходы, вынужденные сейчас идти по автомобильному мосту, избавятся от грязи и выхлопов. Кроме того, новый мост соединит в единую прогулочную зону парк Победы и дендропарк, расположенные на противоположных берегах пруда.

Ширина нового моста — 3 метра. Длина — 20. Его соберут из небольших пластиковых понтонных модулей, которые скрепят между собой. Для удобного входа на мост к концам понтона закрепят сходни. Вдоль моста установят алюминиевые стойки, к которым прикрепят леерные ограждения.

Мост — один из трёх понтонов, которые установят вдоль городского пруда. Самый большой пойдет от пляжа к Центральному проспекту и закончится небольшим причалом для лодок. Понтон поменьше установят со стороны дендропарка, примерно напротив второй «клюшки». Стоимость всех понтонов около 11,5 миллионов рублей. То есть стоимость пешеходного моста не превышает 1-1,5 миллионов рублей.