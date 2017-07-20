Переходя через городской пруд, сотни зеленоградцев делают большой крюк, чтобы попасть на работу в Южную промзону. На просьбы построить отдельный пешеходный мост городская администрация неизменно отвечает отказом — мост не заложен в генплане и вообще «технически сомнительно». Мы обратились к специалистам, которые готовы быстро и недорого построить такой нужный мост.
Если построить отдельный пешеходный мост, то путь для пешеходов станет приятнее и короче — через парк к пруду, перейти мост, подняться по лестнице в дендропарк, перейти по «зебре» дорогу — проезд 4922. Этого в префектуре не отрицают, но отказывают в строительстве.
Они говорят, что пруд слишком широкий и невозможно сделать некапитальный быстровозводимый мост даже в самом узком месте (ширина 20 метров). А значит, мост должен быть капитальным, с фундаментом и опорами. Но его сделать нельзя, потому что для капитального моста нужно менять генплан. А значит, сделать это быстро не получится.
В недавнем ответе на очередной вопрос по этому поводу зампрефекта Олег Панин сообщил: «Сама возможность возведения такого сооружения в указанном месте представляется весьма сомнительной с технической точки зрения». Почему сомнительной, не пояснил. Но строители мостов считают иначе.
С технической точки зрения нет проблем построить понтонный (наплавной) мост длиной 20 метров. Директор компании «Родной берег» Любовь Оленева говорит, что они строили пешеходные мосты на понтонах длиной 60 и 100 метров через реки с течением. «Можем предложить наплавной мост шириной 2,4 метра, с настилом из лиственницы и ограждением из металла с двух сторон», говорит Оленева.
Использовать такой мост можно круглый год. Понтоны зимуют в водоеме, и если нет ледохода, проблем с эксплуатацией нет. Производство, доставка и установка займет не больше месяца. Для монтажа нужен лишь автокран, который разгрузит понтоны на воду. Стоимость «под ключ», включая доставку и монтаж, обойдется всего в 1,4 млн рублей. Дополнительно на мост можно провести освещение и сделать его шире.
Понтоны поставляются уже с судовыми билетами. Поэтому, если государственная инспекция по маломерным судам не будет препятствовать и местные власти дадут разрешение на установку, то аттестовать объект как наплавной пешеходный мост дело одного дня.
Обслуживание такого моста особых усилий не требует, учитывая, что это пруд, течение отсутствует, длина моста сравнительно коротка. Достаточно два раза в год — весной и осенью — проверять соединительные элементы, прочность настила и ограждения. По времени это не больше часа.
Единственное препятствие установки такого моста — бюрократия. «Как показывает практика, когда заказчиком выступают власти и бюджет государственный, все происходит очень долго, а при заключении таких договоров компанию-подрядчик потом заваливают запросами и проверками», говорит Оленева и советует найти спонсора на финансирование этого объекта. Спонсору это может быть интересно в качестве рекламной площадки: для этого можно использовать борта понтонного моста и леерное ограждение".
ООО «Родной берег» работает более десяти лет на рынке проектирования, производства, продажи понтонов и строительства объектов на водных акваториях. Клиенты компании — яхт-клубы, базы отдыха, крупные строительные компании. Производство находится в Конаково.
Вполне можно построить мост без промежуточных опор и устройства фундамента, считает генеральный директор компании Bulwerk Иван Клемышев. Мост с рамой повышенной жесткости как бы распирается между берегами. В обычных арочных мостах усилие передается на фундамент, но в данном случае фундамент можно не делать. Необходимо лишь предусмотреть фиксацию конструкции моста в местах его опирания на берег.
Для этого можно устроить две площадки опирания из винтовых свай неглубокого заложения. Это не капитальное решение, поскольку винтовые сваи так же легко демонтируются, как и монтируются. «Дополнительно можем предложить болтовые узлы крепления конструкции моста к свайному основанию, чтобы еще больше упростить процесс демонтажа, если необходимо, — сказал Клемышев. — Отдельные монтажные элементы моста можно спроектировать и изготовить такой массы и размеров, которые бы не потребовали привлечение крупной механизации для монтажа».
Стоимость проектирования такого моста оценили в 175 тысяч рублей, срок — около двух недель. А стоимость самого строительства сильно зависит от проектных решений — правильно было бы посчитать сумму после разработки проекта. В компании готовы согласовать проектные решения с органами местного самоуправления и городскими инстанциями.
Компания проектировала похожий мост длиной 26 метров для коттеджного поселка в Московской области. Там заказчик тоже боялся, что мост нельзя сделать без промежуточных опор, которые придется монтировать на дне озера. В итоге заказчик получил желаемый внешний вид, простое и экономичное техническое решение арочного моста.
Проектно-строительное бюро «Булвэрк» специализируется на проектировании и строительстве мостов, различного типа зданий, стадионов, торговых центров, а также в обследовании сооружений. В числе партнеров организации — ОАО «РЖД», «Газпром нефть», «Лукойл», ПАО «Химпром», сеть «Детский мир» и другие крупные концерны и предприятия.
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