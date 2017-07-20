Нельзя вот так просто взять и построить мост — почему префектура отказывает

Если построить отдельный пешеходный мост, то путь для пешеходов станет приятнее и короче — через парк к пруду, перейти мост, подняться по лестнице в дендропарк, перейти по «зебре» дорогу — проезд 4922. Этого в префектуре не отрицают, но отказывают в строительстве.

Они говорят, что пруд слишком широкий и невозможно сделать некапитальный быстровозводимый мост даже в самом узком месте (ширина 20 метров). А значит, мост должен быть капитальным, с фундаментом и опорами. Но его сделать нельзя, потому что для капитального моста нужно менять генплан. А значит, сделать это быстро не получится.

В недавнем ответе на очередной вопрос по этому поводу зампрефекта Олег Панин сообщил: «Сама возможность возведения такого сооружения в указанном месте представляется весьма сомнительной с технической точки зрения». Почему сомнительной, не пояснил. Но строители мостов считают иначе.