Работники предприятий Южной промзоны не первый год просят сделать мост через пруд между дендропарком и парком Победы — там, где водоем сужается. Так было бы намного удобнее для пешеходов. Префектура объяснила, почему этот мост нельзя вот так просто взять и построить.
О чем вообще речь? После реконструкции автомобильного моста через городской пруд пешеходам приходится делать большой крюк, чтобы попасть на предприятие. Из-за особенностей конструкции на мосту во время дождя скапливается вода и обливает пешеходов. Но если построить отдельный пешеходный мост, то путь станет приятнее и короче — через парк к пруду, перейти мост, подняться по лестнице в дендропарк, перейти по «зебре» дорогу — проезд 4922. Зимой люди так и ходят через пруд — по льду.
Проблема №1 — пруд слишком широкий. Похоже, просьбы «сделать мостик» в префектуре восприняли буквально — будто речь идет о декоративной конструкции, вроде садовой. Некапитальный быстровозводимый мост устроить здесь невозможно, сообщили Zelenograd.ru в префектуре, поскольку ширина пруда в узком месте — 20 метров. А значит, мост должен быть большепролетным, с фундаментом и опорами.
Проблема №2 — нужно менять генплан. Строительство капитального пешеходного моста через пруд должно быть предусмотрено Генпланом и проектом планировки города — там такой объект не рассматривался. То есть, сейчас нет даже оснований для разработки проекта такого моста. Следовательно, отвечают в префектуре, и построить его в рамках будущей реконструкции автомобильного моста нельзя.
И что в итоге? Из разъяснения префектуры вовсе не следует, что пешеходный мост через пруд нельзя построить в принципе. Просто это требует времени и денег. Есть примеры, когда средства на важные городские объекты выделялись благодаря усилиям чиновников и политиков. Например, развязка у «Штыков» или реконструкция площади Юности.
Поэтому зеленоградцам, которые хотят этот пешеходный мост, придется активно доносить свое желание до политиков и чиновников — от местных депутатов до представителей в городской и государственной думе. Заставить их менять генплан и найти средства на проектирование и строительство. В конце концов, скоро выборы и юбилей Зеленограда.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений