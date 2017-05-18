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Пешеходный мост через городской пруд. Почему его нельзя построить быстро и что делать? 18.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Работники предприятий Южной промзоны не первый год просят сделать мост через пруд между дендропарком и парком Победы — там, где водоем сужается. Так было бы намного удобнее для пешеходов. Префектура объяснила, почему этот мост нельзя вот так просто взять и построить.

По автомобильном мосту идти не только долго, но и грязно
Фото: Zelenograd.ru

О чем вообще речь? После реконструкции автомобильного моста через городской пруд пешеходам приходится делать большой крюк, чтобы попасть на предприятие. Из-за особенностей конструкции на мосту во время дождя скапливается вода и обливает пешеходов. Но если построить отдельный пешеходный мост, то путь станет приятнее и короче — через парк к пруду, перейти мост, подняться по лестнице в дендропарк, перейти по «зебре» дорогу — проезд 4922. Зимой люди так и ходят через пруд — по льду.

Проблема №1 — пруд слишком широкий. Похоже, просьбы «сделать мостик» в префектуре восприняли буквально — будто речь идет о декоративной конструкции, вроде садовой. Некапитальный быстровозводимый мост устроить здесь невозможно, сообщили Zelenograd.ru в префектуре, поскольку ширина пруда в узком месте — 20 метров. А значит, мост должен быть большепролетным, с фундаментом и опорами.

Проблема №2 — нужно менять генплан. Строительство капитального пешеходного моста через пруд должно быть предусмотрено Генпланом и проектом планировки города — там такой объект не рассматривался. То есть, сейчас нет даже оснований для разработки проекта такого моста. Следовательно, отвечают в префектуре, и построить его в рамках будущей реконструкции автомобильного моста нельзя.

И что в итоге? Из разъяснения префектуры вовсе не следует, что пешеходный мост через пруд нельзя построить в принципе. Просто это требует времени и денег. Есть примеры, когда средства на важные городские объекты выделялись благодаря усилиям чиновников и политиков. Например, развязка у «Штыков» или реконструкция площади Юности.

Поэтому зеленоградцам, которые хотят этот пешеходный мост, придется активно доносить свое желание до политиков и чиновников — от местных депутатов до представителей в городской и государственной думе. Заставить их менять генплан и найти средства на проектирование и строительство. В конце концов, скоро выборы и юбилей Зеленограда.

Хотели бы вы, чтобы какие-то инициативные горожане организовали политическое давление для строительства пешеходного моста через пруд?
Да, могу сам этим заняться
Да, но сам могу только подписаться под обращением или что-то в этом роде
Всё это бесполезно, ничего не получится
Проголосовали 218 человек
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Обсуждение
vmp vmp
Вчера, 16:33
Купить на распродаже списанного военного имущества несколько секций понтонного моста, привезти и закрепить можно ещё до выборов.
Людмила Тарасовна
Вчера, 17:19
Кто построит норм мостик — за того проголосую.
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