Проблема №1 — пруд слишком широкий. Похоже, просьбы «сделать мостик» в префектуре восприняли буквально — будто речь идет о декоративной конструкции, вроде садовой. Некапитальный быстровозводимый мост устроить здесь невозможно, сообщили Zelenograd.ru в префектуре, поскольку ширина пруда в узком месте — 20 метров. А значит, мост должен быть большепролетным, с фундаментом и опорами.

Проблема №2 — нужно менять генплан. Строительство капитального пешеходного моста через пруд должно быть предусмотрено Генпланом и проектом планировки города — там такой объект не рассматривался. То есть, сейчас нет даже оснований для разработки проекта такого моста. Следовательно, отвечают в префектуре, и построить его в рамках будущей реконструкции автомобильного моста нельзя.

И что в итоге? Из разъяснения префектуры вовсе не следует, что пешеходный мост через пруд нельзя построить в принципе. Просто это требует времени и денег. Есть примеры, когда средства на важные городские объекты выделялись благодаря усилиям чиновников и политиков. Например, развязка у «Штыков» или реконструкция площади Юности.

Поэтому зеленоградцам, которые хотят этот пешеходный мост, придется активно доносить свое желание до политиков и чиновников — от местных депутатов до представителей в городской и государственной думе. Заставить их менять генплан и найти средства на проектирование и строительство. В конце концов, скоро выборы и юбилей Зеленограда.