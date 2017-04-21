На неизбывные лужи на мосту пешеходы жалуются годами. Мост строила компания «Дормост», технический надзор за строительством был возложен на зеленоградскую компанию «Зинвест», а проект делало ОАО «Мосинжпроект». Строители утверждали, что стоимость работ в проектной документации занижена на 10 миллионов рублей.

Все эти годы провалы на мосту заделывали, а пешеходов пытались защитить мостками. В ответ на очередную жалобу префектура ответила, что обратилась в «Гормост» (это учреждение обслуживает мосты) с просьбой поставить грязещитные экраны вдоль пешеходной дорожки. В начальном проекте такие ограждения не были предусмотрены, сообщает окружная администрация. Как оказалось, сейчас их поставить нельзя.

В «Гормосте» ответили, что для этого надо частично реконструировать тротуар и усилить несущие конструкции моста «для восприятия дополнительных динамических ветровых нагрузок». А это серьезные строительные работы, на них нужны деньги. Чтобы их получить, реконструкцию моста нужно включить в адресную инвестиционную программу. Что префектура и сделала, обратившись в департамент строительства.



Асфальт на мосту все-таки попытаются отремонтировать в следующем году. «В связи с невозможностью устранения застоев воды ремонтными картами до 100 квадратных метров префектура будет рекомендовать включение данного объекта в текущей ремонт дорожных покрытий на 2018 год в полном объеме на всем протяжении», ответил зампрефекта Олег Панин в интернет-приемной. Рекомендовать такой способ ремонта будут учреждению «Автомобильные дороги ЗелАО».