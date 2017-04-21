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Мост через городской пруд придется реконструировать. Иначе никак не защитить пешеходов от брызг и грязи 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU


Мост начали строить в 2009 году, работы полностью завершили три года назад. С провалами на дороге, из-за которых во время дождя пешеходов обдает фонтанами грязи, ничего сделать не смогли. А чтобы поставить высокие экраны вдоль моста, надо переделать тротуар и усилить несущие конструкции. Для этого нужны деньги.

Фото: Zelenograd.ru

На неизбывные лужи на мосту пешеходы жалуются годами. Мост строила компания «Дормост», технический надзор за строительством был возложен на зеленоградскую компанию «Зинвест», а проект делало ОАО «Мосинжпроект». Строители утверждали, что стоимость работ в проектной документации занижена на 10 миллионов рублей.

Все эти годы провалы на мосту заделывали, а пешеходов пытались защитить мостками. В ответ на очередную жалобу префектура ответила, что обратилась в «Гормост» (это учреждение обслуживает мосты) с просьбой поставить грязещитные экраны вдоль пешеходной дорожки. В начальном проекте такие ограждения не были предусмотрены, сообщает окружная администрация. Как оказалось, сейчас их поставить нельзя.

В «Гормосте» ответили, что для этого надо частично реконструировать тротуар и усилить несущие конструкции моста «для восприятия дополнительных динамических ветровых нагрузок». А это серьезные строительные работы, на них нужны деньги. Чтобы их получить, реконструкцию моста нужно включить в адресную инвестиционную программу. Что префектура и сделала, обратившись в департамент строительства.

Асфальт на мосту все-таки попытаются отремонтировать в следующем году. «В связи с невозможностью устранения застоев воды ремонтными картами до 100 квадратных метров префектура будет рекомендовать включение данного объекта в текущей ремонт дорожных покрытий на 2018 год в полном объеме на всем протяжении», ответил зампрефекта Олег Панин в интернет-приемной. Рекомендовать такой способ ремонта будут учреждению «Автомобильные дороги ЗелАО».

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Обсуждение
fred26 fred26
21 апреля
Давно просили пешеходный мостик в узком месте пруда сделать, можно и под мостом - никого обрызгивать не будет
korzhikoff
21 апреля
Маленький отдельный мостик для пешеходов в этом узком месте под существующим мостом - это еще и прекрасный короткий путь от пляжной зоны в дендропарк, и к комплексу Элмы. И даже выходы например на стороне, где дендропарк уже есть, и подходы со стороны Парка Победы уже есть к этой точке. Мостика только нет((((
rbf@inbox.ru
21 апреля
можно и под мостом
Под мостом река =)
.j
21 апреля
Под мостом река =)
Чиновников в родстве нет? ))
нужно оказаться под тем мостом, чтобы понять, что низкий пешеходный мостик там будет очень кстати, и для парка, и для транзита с берега на берег.
fred26 fred26
21 апреля
Поднималась тема уже https://www.zelenograd.ru/news/12797/
fred26 fred26
21 апреля
Можно заново пофлешмобить префектуру вопросами. Раньше они отвечали, что бюджетом не предусмотрено, так пусть предусмотрят на 2018 год в рамках реконструкции

http://zelao.mos.ru/internet-treatment/internet-treatment/the-webcast/
vmp vmp
21 апреля
Можно понтонный мост поставить. Пусть себе плавает. Лодочная станция все равно закрыта, так что он никому мешать не будет.
Андрей М
24 апреля
> С провалами на дороге, из-за которых во время дождя пешеходов обдает фонтанами грязи, ничего сделать не смогли.

Прекрасно! Ну, не смогли, что ж теперь поделать.

Ливневая канализация в Древнем Риме была, а у нас не смогли.

Ну и, понятно, никто не виноват. Само ведь так получилось!
Ярослав Корчевский
24 апреля
1. Под этим мостом есть автомобильная дорога для разворота.
Если машина проезжает, то и человек пройдёт.
2. Не понятно, почему для защиты от луж нужно городить сложные конструкции.
Может проковырять дырочку в мосту. лужи сами стекут.
Размер дырочки нужен маленький.
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