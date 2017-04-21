Мост начали строить в 2009 году, работы полностью завершили три года назад. С провалами на дороге, из-за которых во время дождя пешеходов обдает фонтанами грязи, ничего сделать не смогли. А чтобы поставить высокие экраны вдоль моста, надо переделать тротуар и усилить несущие конструкции. Для этого нужны деньги.
На неизбывные лужи на мосту пешеходы жалуются годами. Мост строила компания «Дормост», технический надзор за строительством был возложен на зеленоградскую компанию «Зинвест», а проект делало ОАО «Мосинжпроект». Строители утверждали, что стоимость работ в проектной документации занижена на 10 миллионов рублей.
Все эти годы провалы на мосту заделывали, а пешеходов пытались защитить мостками. В ответ на очередную жалобу префектура ответила, что обратилась в «Гормост» (это учреждение обслуживает мосты) с просьбой поставить грязещитные экраны вдоль пешеходной дорожки. В начальном проекте такие ограждения не были предусмотрены, сообщает окружная администрация. Как оказалось, сейчас их поставить нельзя.
В «Гормосте» ответили, что для этого надо частично реконструировать тротуар и усилить несущие конструкции моста «для восприятия дополнительных динамических ветровых нагрузок». А это серьезные строительные работы, на них нужны деньги. Чтобы их получить, реконструкцию моста нужно включить в адресную инвестиционную программу. Что префектура и сделала, обратившись в департамент строительства.
Асфальт на мосту все-таки попытаются отремонтировать в следующем году. «В связи с невозможностью устранения застоев воды ремонтными картами до 100 квадратных метров префектура будет рекомендовать включение данного объекта в текущей ремонт дорожных покрытий на 2018 год в полном объеме на всем протяжении», ответил зампрефекта Олег Панин в интернет-приемной. Рекомендовать такой способ ремонта будут учреждению «Автомобильные дороги ЗелАО».
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нужно оказаться под тем мостом, чтобы понять, что низкий пешеходный мостик там будет очень кстати, и для парка, и для транзита с берега на берег.
http://zelao.mos.ru/internet-treatment/internet-treatment/the-webcast/
Прекрасно! Ну, не смогли, что ж теперь поделать.
Ливневая канализация в Древнем Риме была, а у нас не смогли.
Ну и, понятно, никто не виноват. Само ведь так получилось!
Если машина проезжает, то и человек пройдёт.
2. Не понятно, почему для защиты от луж нужно городить сложные конструкции.
Может проковырять дырочку в мосту. лужи сами стекут.
Размер дырочки нужен маленький.