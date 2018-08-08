«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд

Устройство пешеходного понтонного моста через городской пруд и понтонных набережных не вошло в проект благоустройства парка Победы, поскольку не прошло согласование с ГУП «Мосводосток». Причины отказа выясняем.

Ранее включить понтонный мост в проект благоустройства предложила префектура. Тем более, в проекте предусматривались понтонные набережные. Однако «Мосводосток», который отвечает за содержание пруда, не согласовал ни мост, ни набережные, сообщил Zelenograd.ru заместитель префекта Олег Панин.

Причины отказа в согласовании понтонного моста «Мосводостоком» префектура не сообщила. Мы отправили запрос в организацию с просьбой мотивировать отказ. По нашим данным в Москве нет ни одного понтонного моста и очень мало понтонных набережных.

Сейчас пешеходы переходят пруд по длинному автомобильному мосту, сквозь шум, выхлопы и брызги. По этому маршруту каждый день ходят тысячи человек, которые работают на предприятиях Южной промзоны, учатся в МИЭТе. Как только пруд замерзает — люди начинают переходить его по льду. Это наглядное доказательство необходимости моста. Кроме того, пешеходный мост соединит в единое пространство парк Победы и зону отдыха с пляжем на одном берегу пруда с живописным дендропарком — на другой.

На благоустройства территории вокруг пруда в этом и следующем годах потратят около полутора миллиардов рублей. Стоимость строительства пешеходного понтонного моста специалисты оценивают в несколько миллионов.

Zelenograd.ru проводит общественную кампанию по строительству пешеходного моста. За это предложение уже подписались более 1,5 тысяч зеленоградцев.

Это не первый отказ в строительстве моста. Сначала власти говорили, что от этой идее отказались «в целях разделения этих территорий на две зоны с разным функционалом». Что это значит и как этому мешает мост, не пояснялось. Другой причиной называлось невозможность обслуживать мост — якобы учреждение «Гормост», который обслуживает городские мосты, отказался брать понтонный мост на баланс «поскольку он не является капитальным строением». При этом непонятно, что мешало заключить договор на обслуживание со специализированной организацией, если «Гормост» это делать не умеет. Тем более, как поясняли специалисты, обслуживание такого моста особых усилий не требует.

Просьба решить вопрос со строительством моста передана в избирательный штаб кандидата в мэры Сергея Собянина, а также зеленоградским депутатам. Продолжайте подписываться за мост.