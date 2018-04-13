Навесы и новые скамейки появятся и на круглой клумбе позади ДК. Там же значится «новый памятник», кому — неизвестно.

На нижней и средней аллеях, недалеко от фонтана, зачем-то собираются делать пикниковые зоны (может хватит уже? На Чёрном озере от дыма часто трудно дышать).

Вдоль пляжа проложат дорожки для бега, а велосипедный маршрут пройдет по всей территории парка, минуя пляж.

Между парком и пляжем, там, где сейчас парковка, сделают детские и спортивные площадки.