Такого дорогого благоустройства в Зеленограде еще не видели: на устройство набережных, площадок, освещения, дорожек и всего остального в парке Победы и возле городского пруда выделено 1,6 миллиарда рублей, не считая затрат на на проектирование. Рассказываем, что собираются сделать за эти деньги и почему работы уже идут с нарушениями.
Краткое описание проекта ранее обнародовали на портале «Активный гражданин». Подробный проект представили 11 апреля в управе. Причем встречу анонсировали всего за несколько часов до её начала.
Необходимость благоустройства объясняют так: в парке есть неблагоустроенные места, не решено его «соприкосновение с водой», недостаточно мест для отдыха, дорожное покрытие изношено, нет веломаршрутов. Кроме того, парк не приспособлен для инвалидов.
Проектировщики запланировали две понтонные набережные с теневыми навесами. На той, что пройдет вдоль северного берега (со стороны парка Победы), устроят летнюю танцплощадку, кафе, туалет, площадку для пинг-понга, пункт проката лодок.
Навесы и новые скамейки появятся и на круглой клумбе позади ДК. Там же значится «новый памятник», кому — неизвестно.
На нижней и средней аллеях, недалеко от фонтана, зачем-то собираются делать пикниковые зоны (может хватит уже? На Чёрном озере от дыма часто трудно дышать).
Вдоль пляжа проложат дорожки для бега, а велосипедный маршрут пройдет по всей территории парка, минуя пляж.
Между парком и пляжем, там, где сейчас парковка, сделают детские и спортивные площадки.
Зимой на пруду устроят два катка — один ближе к пляжу, второй ближе к мосту между префектурой и МИЭТом, а также хоккейную площадку. Рядом с мостом появится трасса для тюбинга.
Со другой стороны пруда, там, где дендропарк, все скромнее: устроят набережную с дощатым настилом и перилами, поставят раздевалку для любителей спорта, оборудуют места для рыбалки. Поставят и новые фонари.
Всего вокруг пруда поставят более 650 новых фонарей. Фонари в парке поменяли на светодиодные совсем недавно, в прошлом году.
В проекте заложен ремонт каскадного фонтана. Его капитально ремонтировали в 2012 году, правда, он быстро потёк, а гранит и плитка стали отваливаться. В процессе ремонта исчезла синяя мозаичная плитка.
Другую часть пруда, между 4 микрорайоном и МИЭТом, видимо, отдали бизнесу. Инвестор строительства развлекательного центра у городского пруда (со стороны МИЭТа) планирует устроить свою лодочную станцию летом, развлечения у воды, свой каток зимой. Берег напротив потерян для отдыха жителей из-за долгостроя — «аквапарка». Перспектив его достройки и открытия пока нет: инвестор признан банкротом, совладельцы судятся друг с другом.
Денег на пешеходный мост через пруд, который давно просят жители, не нашлось. Картинка с набережной в проекте вводит в заблуждение — будто это и есть летний вариант понтонного моста. Но это только набережная, по ней нельзя перейти на другой берег. 76% участников опроса Zelenograd.ru о благоустройстве дендропарка ответили, что прежде всего надо сделать пешеходный мост через пруд — от дендропарка к парку Победы. На многочисленные просьбы о таком мосте зеленоградская администрация отвечала отказом — мост не заложен в генплане, строительство технически сложно. Ранее мы предложили готовые решения от специалистов, в том числе и понтонный мост (стоимость всего около двух миллионов рублей).
При этом в первом варианте проекта был понтонный мост, но, во-первых, от идеи отказались «в целях разделения этих территорий на две зоны с разным функционалом» (что это значит, не вполне понятно). Во-вторых, «Гормост» отказался брать мост на баланс, поскольку он не капитальный. А значит, его некому будет содержать. А значит, по логике властей, и построить его невозможно.
Бюджетные траты стоимостью больше миллиарда требуют обязательного общественного обсуждения. При этом сроки его проведения уже нарушены, сообщает сайт государственных закупок. Общественные обсуждения закупки должны были начаться еще 12 марта, и их отсутствие зафиксировано как нарушение постановления правительства РФ №835. Принять участие в обсуждении, которое продлится до 3 мая, может любой гражданин РФ — надо только зарегистрироваться на сайте госзакупок. Впрочем, какие-либо документы на сайте госзакупок — сметы, техническое задание, сроки работ — отсутствуют.
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