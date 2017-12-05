По сути, из дендропарка хотят сделать зону отдыха. Благо, деньги есть — парк попал в проект московской программы «Развитие городской среды 2018-2020» с немалым бюджетом. Очевидно, варианты благоустройства уже есть, если «всплыли» набережная и детская площадка.

«Зачем? — удивляется жительница округа в своем обращении в префектуру. — Дендропарк это наш мини-ботанический сад, детская площадка на его территории неуместна. На противоположном берегу есть несколько площадок. А здесь какая-никакая, а промзона. Лучше вместо площадки сделайте мостик для перехода (через пруд), а детям тут лучше не играть, а спокойно знакомиться с образцами флоры».



Из ответа администрации выяснилось, что-во первых, наш ботанический сад обслуживает учреждение «Автомобильные дороги» (которое главным образом отвечает за уборку и содержание дорог). Заказчик благоустройства дендропарка — департамент капитального ремонта. Во-вторых, со следующего года он должен стать особо охраняемой природной территорией. Это подразумевает особый статус, и что-то делать в дендропарке можно будет только с одобрения департамента природопользования. В-третьих — и это главное, — «на текущий момент по данному объекту предпроектные предложения находятся на стадии обсуждения».



Поэтому пользуемся моментом: предлагаем варианты и собираем ваши предложения — что надо сделать в дендропарке? Отправим их «Автомобильным дорогам» и в Департамент капремонта.