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Что нужно сделать в зеленоградском дендропарке (и чего не нужно). Собираем предложения зеленоградцев 05.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Месяц назад зеленоградская администрация сообщила, что в дендропарке напротив Южной промзоны сделают набережную, детскую площадку, пешеходную зону, заменят покрытие дорожек и тропинок. Многих возмутили эти планы, но теперь оказалось, что их пока обсуждают и окончательно решения нет. С кем обсуждают — неизвестно, но мы решили собрать предложения наших читателей и отправить их властям.

По сути, из дендропарка хотят сделать зону отдыха. Благо, деньги есть — парк попал в проект московской программы «Развитие городской среды 2018-2020» с немалым бюджетом. Очевидно, варианты благоустройства уже есть, если «всплыли» набережная и детская площадка.

«Зачем? — удивляется жительница округа в своем обращении в префектуру. — Дендропарк это наш мини-ботанический сад, детская площадка на его территории неуместна. На противоположном берегу есть несколько площадок. А здесь какая-никакая, а промзона. Лучше вместо площадки сделайте мостик для перехода (через пруд), а детям тут лучше не играть, а спокойно знакомиться с образцами флоры».

Из ответа администрации выяснилось, что-во первых, наш ботанический сад обслуживает учреждение «Автомобильные дороги» (которое главным образом отвечает за уборку и содержание дорог). Заказчик благоустройства дендропарка — департамент капитального ремонта. Во-вторых, со следующего года он должен стать особо охраняемой природной территорией. Это подразумевает особый статус, и что-то делать в дендропарке можно будет только с одобрения департамента природопользования. В-третьих — и это главное, — «на текущий момент по данному объекту предпроектные предложения находятся на стадии обсуждения».

Поэтому пользуемся моментом: предлагаем варианты и собираем ваши предложения — что надо сделать в дендропарке? Отправим их «Автомобильным дорогам» и в Департамент капремонта.

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