Летом в дендропарке отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах, просто гуляют. На берегу ловят рыбу из пруда. В остальное время года здесь немноголюдно. В том числе потому, что из дендропарка нельзя попасть на другую сторону пруда удобным и коротким путем — надо возвращаться к дороге, переходить её и идти к автомобильному мосту, а потом пройти весь мост рядом с машинами.

Работники предприятий Южной промзоны не раз просили зеленоградскую администрацию устроить пешеходный мост рядом (или под) существующим автомобильным — здесь ширина водоема всего 20 метров. Но префектура отказывает — этих работ нет в Генплане развития округа и вообще это «технически сомнительно».

О планах благоустройства сообщает управа района Старое Крюково со ссылкой на зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Дендпропарк станет так называемым «знаковым объектом благоустройства» — какими были в этом году зона отдыха возле Большого городского пруда, Быково болото, Черное озеро, пешеходная зона в 8 микрорайоне и парке в 23-м. Сейчас речь идет о предварительном проекте.