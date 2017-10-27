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В зеленоградском дендропарке сделают прогулочную набережную и детскую площадку 27.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Масштабное благоустройство дендропарка возле предприятий Южной промзоны планируется в следующем году. Здесь запланировали набережную, замену покрытия дорожек и тропинок, прогулочную зону «многофункционального назначения» с дополнительными фонарями и видеокамерами, детскую площадку с антивандальными качелями и навесом.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Летом в дендропарке отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах, просто гуляют. На берегу ловят рыбу из пруда. В остальное время года здесь немноголюдно. В том числе потому, что из дендропарка нельзя попасть на другую сторону пруда удобным и коротким путем — надо возвращаться к дороге, переходить её и идти к автомобильному мосту, а потом пройти весь мост рядом с машинами.

Работники предприятий Южной промзоны не раз просили зеленоградскую администрацию устроить пешеходный мост рядом (или под) существующим автомобильным — здесь ширина водоема всего 20 метров. Но префектура отказывает — этих работ нет в Генплане развития округа и вообще это «технически сомнительно».

О планах благоустройства сообщает управа района Старое Крюково со ссылкой на зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Дендпропарк станет так называемым «знаковым объектом благоустройства» — какими были в этом году зона отдыха возле Большого городского пруда, Быково болото, Черное озеро, пешеходная зона в 8 микрорайоне и парке в 23-м. Сейчас речь идет о предварительном проекте.

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Идея создания дендропарка принадлежит Марку Афанасьевичу Трохану, зеленоградцу, кандидату сельскохозяйственных наук — возможно, в будущем парк будет носить его имя. Именно он привозил сюда саженцы со всего Советского Союза: хотел создать сад непрерывного цветения. В полной мере эта идея не реализовалась, однако его стараниями в парке было высажено более 70 сортов растений.

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Нужно ли включить в проект благоустройства дендропарка пешеходный мост на другую сторону пруда?
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7 часов назад
Почему через Михайловский пруд в 15 районе перекинули мостик, а тут проблемы?
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