Масштабное благоустройство дендропарка возле предприятий Южной промзоны планируется в следующем году. Здесь запланировали набережную, замену покрытия дорожек и тропинок, прогулочную зону «многофункционального назначения» с дополнительными фонарями и видеокамерами, детскую площадку с антивандальными качелями и навесом.
Летом в дендропарке отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах, просто гуляют. На берегу ловят рыбу из пруда. В остальное время года здесь немноголюдно. В том числе потому, что из дендропарка нельзя попасть на другую сторону пруда удобным и коротким путем — надо возвращаться к дороге, переходить её и идти к автомобильному мосту, а потом пройти весь мост рядом с машинами.
Работники предприятий Южной промзоны не раз просили зеленоградскую администрацию устроить пешеходный мост рядом (или под) существующим автомобильным — здесь ширина водоема всего 20 метров. Но префектура отказывает — этих работ нет в Генплане развития округа и вообще это «технически сомнительно».
О планах благоустройства сообщает управа района Старое Крюково со ссылкой на зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Дендпропарк станет так называемым «знаковым объектом благоустройства» — какими были в этом году зона отдыха возле Большого городского пруда, Быково болото, Черное озеро, пешеходная зона в 8 микрорайоне и парке в 23-м. Сейчас речь идет о предварительном проекте.
Идея создания дендропарка принадлежит Марку Афанасьевичу Трохану, зеленоградцу, кандидату сельскохозяйственных наук — возможно, в будущем парк будет носить его имя. Именно он привозил сюда саженцы со всего Советского Союза: хотел создать сад непрерывного цветения. В полной мере эта идея не реализовалась, однако его стараниями в парке было высажено более 70 сортов растений.
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