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300 миллионов рублей выделили на зеленоградские зоны отдыха. Рассказываем, на что их потратят 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

300 миллионов на благоустройство зеленоградских зон отдыха в 2017 году выделила мэрия — это указано в распоряжении префектуры от 8 февраля. На эти деньги благоустроят городской пруд, Черное озеро, Быково болото, парк в 23 микрорайоне, пешеходную дорожку в 8 микрорайоне. Эти места считаются «знаковыми».

Чёрное озеро
Фото: Мосприрода

На городской пруд уйдёт 80 миллионов. Здесь планируется заменить детские и спортивные площадки, отремонтировать пешеходные дорожки, устроить сквер и площадку для отдыха — позади ДК, где была круглая клумба. На пляже заменят песок, восстановят летние питьевые фонтанчики, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы района Савелки Андрей Макшанцев. Будет ли туалет на пляже, неизвестно, — возможно, придется снова ходить за забор к стационарному туалету, который оказался на территории регбийного стадиона.

Планируется и благоустроить территорию между 7 микрорайоном и катком с искусственным льдом. Здесь будет парковка, возможно, веревочный городок, площадка для воркаута. Затем начнут делать бульвар на месте дорожки, спускающейся к пляжу. «Мы сами ее обнаружили в 2014 году в неопрятном состоянии», объяснил ранее замглавы управы Сергей Князев. Бульвар соединит пляж с 6 микрорайоном, будет «прямой хороший подход». Стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей — по десять на 2017 и 2018 годы.

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Масштабные работы запланированы на Черном озере — ими займется «Мосприрода», учреждение департамента природопользования. Это реконструкция пешеходных дорожек, устройство цветников, капитальный ремонт сцены (что за сцена, не уточняется) и спортивной площадки, устройство площадок для отдыха, озеленение, новые лежаки, ремонт спасательной вышки. «Это красивый проект», отметил глава управы. Очистка водоема проходит по отдельной статье, и конкретных планов пока нет.

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На Быковом болоте как раз планируется почистить воду, укрепить берега, а также поставить скамейки, беседки, спортплощадки с тренажерами, устроить теннисный корт и озеленить территорию.

В пешеходной зоне 8 микрорайона — это дорога от «старого» моста к станции Крюково внутри района — заменят асфальт, отремонтируют пешеходные дорожки и детскую площадку у корпуса 828а, посадят то ли деревья, то ли кусты, поставят скамейки.

В 23 микрорайоне между корпусами 2308, 2307, 2306, 2304 поставят фонари, скамейки, устроят хоккейную площадку, площадку для выгула собак и уличные тренажеры. Запланировано и озеленение. В проекте планировки «Зеленого бора» это место — центральная площадь, к которой должен вести бульвар с аллеями, цветниками и фонтанами.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 16:43
В управах уже накрывают столы, запасы шампанского и икры в пятёрочках резко сократились
Оксана Пучинина
Вчера, 17:07
А можно подробнее про сквер в Парке Победы (там, где была круглая клумба)? Во время строительства там уничтожили несколько лиственниц (там, где коротенькая лиственничная аллея выходила на круглую площадку). Их планируется восстанавливать или нет?
Алла Федорова
Вчера, 18:42
Еще бы всю дорогу сделали пешеходной в 8 районе от "старого" моста к станции Крюково, ато все запарковано автомобилями по обе стороны и не пройдешь.
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