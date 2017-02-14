На городской пруд уйдёт 80 миллионов. Здесь планируется заменить детские и спортивные площадки, отремонтировать пешеходные дорожки, устроить сквер и площадку для отдыха — позади ДК, где была круглая клумба. На пляже заменят песок, восстановят летние питьевые фонтанчики, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы района Савелки Андрей Макшанцев. Будет ли туалет на пляже, неизвестно, — возможно, придется снова ходить за забор к стационарному туалету, который оказался на территории регбийного стадиона.

Планируется и благоустроить территорию между 7 микрорайоном и катком с искусственным льдом. Здесь будет парковка, возможно, веревочный городок, площадка для воркаута. Затем начнут делать бульвар на месте дорожки, спускающейся к пляжу. «Мы сами ее обнаружили в 2014 году в неопрятном состоянии», объяснил ранее замглавы управы Сергей Князев. Бульвар соединит пляж с 6 микрорайоном, будет «прямой хороший подход». Стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей — по десять на 2017 и 2018 годы.