300 миллионов на благоустройство зеленоградских зон отдыха в 2017 году выделила мэрия — это указано в распоряжении префектуры от 8 февраля. На эти деньги благоустроят городской пруд, Черное озеро, Быково болото, парк в 23 микрорайоне, пешеходную дорожку в 8 микрорайоне. Эти места считаются «знаковыми».
На городской пруд уйдёт 80 миллионов. Здесь планируется заменить детские и спортивные площадки, отремонтировать пешеходные дорожки, устроить сквер и площадку для отдыха — позади ДК, где была круглая клумба. На пляже заменят песок, восстановят летние питьевые фонтанчики, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы района Савелки Андрей Макшанцев. Будет ли туалет на пляже, неизвестно, — возможно, придется снова ходить за забор к стационарному туалету, который оказался на территории регбийного стадиона.
Планируется и благоустроить территорию между 7 микрорайоном и катком с искусственным льдом. Здесь будет парковка, возможно, веревочный городок, площадка для воркаута. Затем начнут делать бульвар на месте дорожки, спускающейся к пляжу. «Мы сами ее обнаружили в 2014 году в неопрятном состоянии», объяснил ранее замглавы управы Сергей Князев. Бульвар соединит пляж с 6 микрорайоном, будет «прямой хороший подход». Стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей — по десять на 2017 и 2018 годы.
Масштабные работы запланированы на Черном озере — ими займется «Мосприрода», учреждение департамента природопользования. Это реконструкция пешеходных дорожек, устройство цветников, капитальный ремонт сцены (что за сцена, не уточняется) и спортивной площадки, устройство площадок для отдыха, озеленение, новые лежаки, ремонт спасательной вышки. «Это красивый проект», отметил глава управы. Очистка водоема проходит по отдельной статье, и конкретных планов пока нет.
На Быковом болоте как раз планируется почистить воду, укрепить берега, а также поставить скамейки, беседки, спортплощадки с тренажерами, устроить теннисный корт и озеленить территорию.
В пешеходной зоне 8 микрорайона — это дорога от «старого» моста к станции Крюково внутри района — заменят асфальт, отремонтируют пешеходные дорожки и детскую площадку у корпуса 828а, посадят то ли деревья, то ли кусты, поставят скамейки.
В 23 микрорайоне между корпусами 2308, 2307, 2306, 2304 поставят фонари, скамейки, устроят хоккейную площадку, площадку для выгула собак и уличные тренажеры. Запланировано и озеленение. В проекте планировки «Зеленого бора» это место — центральная площадь, к которой должен вести бульвар с аллеями, цветниками и фонтанами.
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