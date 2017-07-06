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Шрамы Зеленограда. Что происходит с аквапарком у городского пруда? 06.07.2017 ZELENOGRAD.RU

В рубрике «Шрамы Зеленограда» разбираемся, что происходит с городскими долгостроями: история вопроса, причины остановки стройки и перспективы ее завершения. Первый — так называемый «аквапарк», который начали строить 10 лет назад.

Фото: Сайганов Александр
Вкратце

Построенное здание называется «первой очередью аквапарка», стоит пустым уже давно и постепенно разрушается. Вокруг территории глухой забор, стройка охраняется, хотя на ней ничего не происходит. Застройщик — в процессе банкротства. До конца года никаких изменений ждать не приходится. От планов все достроить инвестор не отказывается.

Как все начиналось

В 2002 год предприниматель Константин Сухов решил построить в Зеленограде современный развлекательный центр, площадью 8500 квадратных метров. В префектуре идею одобрили и выделили место под строительство. Финансированием проекта занялись совладельцы крупного тогда IT-холдинга R-Style: Рудников, Васин, Отрашевский и Бамгбала. В 2005 году они учредили ООО «Актера».

По задумке инвесторов, строительство должно было происходить в две очереди: сначала развлекательный центр, а потом сам аквапарк — плавательный бассейн с аттракционами. То, что построили между прудом и 4 микрорайоном — это первая очередь, развлекательный центр с общепитом.

Инвестиционный контракт московские власти с «Актерой» заключили в 2007 году. По его условиям, город передал компании в аренду земельный участок площадью 22 тысячи квадратных метров возле городского пруда для проектирования и строительства комплекса из двух зданий — развлекательного центра и аквапарка высотой 20 метров. Первую очередь — развлекательный центр — должны были построить к середине 2008 года.

Сначала обещали построить первую очередь в 2008 году
Фото: Zelenograd.ru
Кто виноват в задержке

Акционеры. Уже в 2007 году начались конфликты между акционерами и стройка остановилась. Первый иск к «Актере» подал Константин Сухов. Он оспаривал решение акционеров о смещении его с поста гендиректора компании. В 2010 году Сухов уже подал заявление о признании «Актеры» банкротом. Работы возобновились в 2011 году, а сроки строительства застройщику продлевали трижды: в 2009, 2013, 2015 годах. После этого наступило затишье. С тех пор арбитражный суд рассматривал иски к «Актере» от перессорившихся акционеров регулярно. Последний — в 2016 году.

Городские власти. Два года назад зеленоградская администрация обвинила инвестора строительства ООО «Актера» в нежелании достраивать аквапарк. Представители «Актеры» тогда возразили — развлекательный центр построен ещё в 2013 году, но его невозможно открыть, поскольку не завершена реконструкция городского коллектора. Без него нет канализации, которая нужна для завершения стройки.

То есть, более года здание простаивало, считаясь строительным объектом, а город штрафовал инвестора за неисполнение обязательств по проектированию и строительству. «Мы фактически попали в долговую яму, не имея возможности гасить кредит, взятый на строительство», прокомментировали тогда в «Актере».

Спустя 10 лет обещания смыты дождями
Фото: Сайганов Александр
Что сейчас происходит и какие перспективы

Здание не эксплуатируется и потихоньку разрушается. Но территория вокруг стройки под охраной, вход по пропускам. То есть объект не заброшен. «Развлекательный центр с объектами общепита» находится в высокой степени готовности, сообщала два года назад пресс-служба Москоминвеста, продлевая в очередной раз срок разрешения на строительство.

С мая 2017 года началась новая процедура банкротства «Актеры». За июнь-июль было получено около десяти требований от кредиторов-акционеров. Как сообщил Zelenograd.ru представитель инвестора, в октябре должен быть назначен внешний управляющий. При этом от строительных планов компания не отказывается.

Пишите нам о каком долгострое вам интересно узнать в следующий раз.

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Обсуждение
korzhikoff
5 часов назад
Отличные фото!!! Ощущение, что сама природа очень хочет уничтожить этот рукотворный позор. Жаль, что не может...
rbf@inbox.ru
3 часа назад
Напишите что там с ТРЦ на противоположном берегу )
MaTh MaTh
2 часа назад
"Жаль, что не может..."

Почему не может? Очень даже может, только природа действует еще медленнее, чем строители аквапарка.
Владимир Соколов
1 час назад
А вы говорите руки из Ж! Просто место проклятое...
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