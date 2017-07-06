Как все начиналось

В 2002 год предприниматель Константин Сухов решил построить в Зеленограде современный развлекательный центр, площадью 8500 квадратных метров. В префектуре идею одобрили и выделили место под строительство. Финансированием проекта занялись совладельцы крупного тогда IT-холдинга R-Style: Рудников, Васин, Отрашевский и Бамгбала. В 2005 году они учредили ООО «Актера».

По задумке инвесторов, строительство должно было происходить в две очереди: сначала развлекательный центр, а потом сам аквапарк — плавательный бассейн с аттракционами. То, что построили между прудом и 4 микрорайоном — это первая очередь, развлекательный центр с общепитом.

Инвестиционный контракт московские власти с «Актерой» заключили в 2007 году. По его условиям, город передал компании в аренду земельный участок площадью 22 тысячи квадратных метров возле городского пруда для проектирования и строительства комплекса из двух зданий — развлекательного центра и аквапарка высотой 20 метров. Первую очередь — развлекательный центр — должны были построить к середине 2008 года.