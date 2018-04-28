По данным инвентаризации и оценки рыночной стоимости аквапарка (есть у Zelenograd.ru), проведенной в марте, здание готово на 88% - подключены коммуникации, проведены все строительные работы, кроме внутренней отделки. Эксперт не зафиксировал физического износа здания и оценил его состояние как «отличное». После завершения строительства его можно использовать по прежнему назначению, то есть как развлекательный центр.

Обосновывая рыночную стоимость здания, эксперт отметил, что степень его ликвидности низкая — в частности, из-за того, что оно не достроено, и потому что покупательская способность сейчас снизилась. Цена торгов сложилась из восстановительной стоимости здания (157 млн) и стоимости права на земельный участок площадью 2,2 гектара, на котором оно находится (189 млн).

В 2010 году Мосгосстройнадзор вынес предписание провести обследование строящегося здания аквапарка силами специализированной организации. По заключению экспертов на тот момент состояние основных строительных конструкций было «недопустимым». Мосгосстройнадзор выдал предписание на устранение серьезных нарушений. В 2011 году работы ненадолго возобновились — очевидно, застройщик выполнил предписание.

Торги назначены на 13 июня.