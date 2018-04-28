Здание развлекательного комплекса, считающегося первой очередью аквапарка, выставлено на торги с начальной ценой более 346 миллионов рублей. Его начали строить 10 лет назад между городским прудом и 4 микрорайоном, а потом бросили. Инвестор строительства признан банкротом, здание продает конкурсный управляющий.
По данным инвентаризации и оценки рыночной стоимости аквапарка (есть у Zelenograd.ru), проведенной в марте, здание готово на 88% - подключены коммуникации, проведены все строительные работы, кроме внутренней отделки. Эксперт не зафиксировал физического износа здания и оценил его состояние как «отличное». После завершения строительства его можно использовать по прежнему назначению, то есть как развлекательный центр.
Обосновывая рыночную стоимость здания, эксперт отметил, что степень его ликвидности низкая — в частности, из-за того, что оно не достроено, и потому что покупательская способность сейчас снизилась. Цена торгов сложилась из восстановительной стоимости здания (157 млн) и стоимости права на земельный участок площадью 2,2 гектара, на котором оно находится (189 млн).
В 2010 году Мосгосстройнадзор вынес предписание провести обследование строящегося здания аквапарка силами специализированной организации. По заключению экспертов на тот момент состояние основных строительных конструкций было «недопустимым». Мосгосстройнадзор выдал предписание на устранение серьезных нарушений. В 2011 году работы ненадолго возобновились — очевидно, застройщик выполнил предписание.
Торги назначены на 13 июня.
В 2002 году предприниматель Константин Сухов решил построить в Зеленограде современный развлекательный центр, площадью 8500 квадратных метров. В префектуре идею одобрили и выделили место под строительство. Финансированием проекта занялись совладельцы крупного тогда IT-холдинга R-Style: Рудников, Васин, Отрашевский и Бамгбала. В 2005 году они учредили ООО «Актера».
По задумке инвесторов, строительство должно было происходить в две очереди: сначала развлекательный центр, а потом сам аквапарк — плавательный бассейн с аттракционами. То, что построили между прудом и 4 микрорайоном, — это первая очередь, развлекательный центр с общепитом.
Инвестиционный контракт московские власти с «Актерой» заключили в 2007 году. По его условиям, город передал компании в аренду земельный участок площадью 22 тысячи квадратных метров возле городского пруда для проектирования и строительства комплекса из двух зданий — развлекательного центра и аквапарка высотой 20 метров. Первую очередь — развлекательный центр — должны были построить к середине 2008 года.
Акционеры. Уже в 2007 году начались конфликты между акционерами, и стройка остановилась. Первый иск к «Актере» подал Константин Сухов. Он оспаривал решение акционеров о смещении его с поста гендиректора компании. Акционеры подали другой иск. В судебном процессе они, в частности, указывали, что бывший гендиректор подписывал акты на выполнение работ по завышенной цене, увеличивал стоимость работ, не соответствующую их объему и качеству, тем самым необоснованно увеличивал затраты компании на строительство.
В 2010 году Сухов уже подал заявление о признании «Актеры» банкротом. Работы возобновились в 2011 году, а сроки строительства застройщику продлевали трижды: в 2009, 2013, 2015 годах. После этого наступило затишье. С тех пор арбитражный суд рассматривал иски к «Актере» от перессорившихся акционеров регулярно. Последний — в 2016 году.
Городские власти. Два года назад зеленоградская администрация обвинила инвестора строительства ООО «Актера» в нежелании достраивать аквапарк. Представитель «Актеры» тогда возразил — развлекательный центр построен ещё в 2013 году, но его невозможно открыть, поскольку не завершена реконструкция городского коллектора. Без него нет канализации, которая нужна для завершения стройки.
То есть, более года здание простаивало, считаясь строительным объектом, а город штрафовал инвестора за неисполнение обязательств по проектированию и строительству. «Мы фактически попали в долговую яму, не имея возможности гасить кредит, взятый на строительство», прокомментировали тогда в «Актере». В 2017 году ООО «Актера» было признано банкротом.
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