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На берегу городского пруда откроют большой ресторанный комплекс 14.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Когда завершится строительство здания возле пруда со стороны МИЭТа, туда переедет ресторан «Дюшес» и значительно расширит свои услуги. Здесь откроют рестораны, детский игровой городок, зону барбекю, лодочную станцию.

Фото: Пасечник Юлия/Zelenograd.ru

Инвестор рассчитывает открыть развлекательный центр к концу лета. Пока «Дюшес» работает в прежнем режиме на улице Юности, в здании бывшего кинотеатра «Эра» рядом с театром «Ведогонь». Новое место в ресторане называют «оазисом удовольствий» и самым масштабным ресторанным проектом в Зеленограде и ближайшем Подмосковье.

Комплекс займет площадь более 5000 квадратных метров, в ресторане с панорамными окнами будут банкетный зал на 200 персон, конференц-зал, открытая кухня трех видов, винотека, кондитерская, рассказали Zelenograd.ru в администрации ресторана «Дюшес». Возле ресторана, на берегу пруда, устроят барбекю, оборудуют свой пляж, где будут устраивать вечеринки. На крыше здания устроят веранду.

В планах «Дюшеса» — своя лодочная станция (прямо напротив заброшенной) летом, свой каток зимой, а также шатер на 150 персон для организации выездных церемоний, свадеб и мероприятий у воды. В здании будет и детский городок с игровыми лабиринтами и кухней для проведения кулинарных мастер-классов.

Здание бывшего кинотеатра «Эра» в 2014 году передано в управление «Ведогонь-театру» — ресторан арендует там помещение. В следующем году запланирован капитальный ремонт здания.

Участок площадью 0,5 гектара на месте бывшей насосной станции Малого городского пруда принадлежит ООО «Лакки Ленд». Десять лет назад на этом месте собирались строить развлекательный центр в виде средневекового замка. Потом появился новый проект, выполненный компанией «плюсАР». Два года назад здание начали строить, но совсем в другом стиле. Предполагалось, что здесь будут офисы, рестораны, танцпол, фитнес-центр, детский развлекательный центр. Стройка остановилась на этапе монолитного основания — инвесторы искали деньги на её продолжение и завершение. Осенью строительство возобновилось.

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