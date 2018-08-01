В преддверии выборов мэра Москвы, штаб Сергея Собянина собирает наказы от избирателей. Zelenograd.ru передал мэру предложение по строительству пешеходного моста через городской пруд, под которым уже подписались более полутора тысяч зеленоградцев.

«Предлагаю вместе составить программу развития города, которая будет реализована в ближайшие пять лет, — пишет Собянин на сайте своего избирательного штаба. — Лучшие предложения и инициативы воплотим в жизнь».

На сайте Собянина обращение пока не прошло модерацию (хотя прошло больше суток), но опубликовано и доступно для голосования на сайте «Наш город».

Строительство пешеходного моста предлагается провести в рамках благоустройства территории Большого городского пруда, на которое выделено из бюджета 1,5 миллиарда рублей.

Сейчас пешеходы переходят пруд по длинному автомобильному мосту, сквозь шум, выхлопы и брызги. По этому маршруту каждый день ходят сотни человек: работники предприятий Южной промзоны, студенты МИЭТа. Как только пруд замерзает — люди начинают переходить его по льду. Кроме того, пешеходный мост соединит в единое пространство парк Победы и зону отдыха с пляжем на одном берегу пруда с живописным дендропарком на другой.

Мы призываем вас оставлять подписи за включение пешеходного моста в проект благоустройства парка и попросить своих знакомых присоединиться к этой кампании. Мы передаем ваше мнение властям, добиваясь, чтобы общественное давление меняло ситуации.