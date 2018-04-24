Нет конкуренции идей. В нормальной ситуации сначала нужно провести конкурс для выбора лучшей концепции. Затем сделать проект, а потом начинать стройку. Здесь всё не так. Некую концепцию, включая какие-то картинки, уже показали в управе. Этот показ анонсировали лишь за несколько часов до начала. То есть, похоже, желания сделать нормальное общественное обсуждение у властей нет.

Формальные конкурсы. Скорее всего конкурс на проектирование проводят формально — в нем выиграет заранее назначенная организация, которая уже делает (или даже сделала) весь проект. Иначе не успеть по срокам: если в конце мая выберут проектировщика, ему на работу дается пять месяцев, то как собираются успеть объявить конкурс на само строительство в начале августа. Не исключено, что и строительство начнётся до завершения конкурсных процедур. Такая же история была в прошлом году с реконструкцией площади Юности, которую делали с нарушением формальных процедур.

Не учитывают интересы людей (мост через пруд). Согласно техническому заданию, проектировщики в своей работе должны «формировать функциональное оснащение объектов» таким образом, чтобы «удовлетворить потребности различных групп пользователей». Одна из таких групп — довольно многочисленная — давно просит власти сделать пешеходный мост в узкой части пруда, рядом с существующим автомобильным. Но в представленной концепции мосту места не нашлось.

Когда стало известно о планах по благоустройству вокруг пруда, мы спросили своих читателей, что там нужно сделать. Большинство ответили, что прежде всего нужен пешеходный мост через пруд. Зеленоградская администрация давно отвечает на эти просьбы отказом — то мост не заложен в генплане, то его строительство технически сложно. Тогда мы предложили готовые решения от специалистов, в том числе и некапитальный понтонный мост (стоимость всего около двух миллионов рублей).

Теперь оказалось, что в неком «предыдущем варианте проекта» как раз планировали сделать понтонный мост. Но затем от этой идеи отказались «в целях разделения этих территорий на две зоны с разным функционалом». Что это значит и как этому мешает мост, не поясняется.

Ещё одна причина — не удалось решить вопрос об эксплуатации моста. Якобы «Гормост» отказался взять мост на баланс «поскольку он не является капитальным строением». Это очень странное объяснение. Во-первых, набережные тоже запланированы на понтонах, их тоже надо обслуживать. Непонятно также, что мешает заключить договор на обслуживание понтонного пешеходного моста со специализированной организацией, если «Гормост» это делать не умеет. Тем более, как нам поясняли специалисты, обслуживание такого моста особых усилий не требует. Достаточно два раза в год — весной и осенью — проверять соединительные элементы, прочность настила и ограждения.

И что теперь будет? Как показал пример с прошлогодней реконструкцией площади Юности, непродуманные проекты и некачественная работа из-за желания успеть «к дате» не мешает осваивать выделенные средства. Впрочем, формальная незавершенность проекта дает шанс найти в полуторамиллиардном бюджете несколько миллионов на пешеходный мост.

Для этого нужно показать властям, что мост действительно нужен тысячам зеленоградцев. Мы призываем вас оставлять подписи за включение пешеходного моста в проект благоустройства парка и попросить своих знакомых присоединиться к этой кампании. Мы обеспечим передачу вашего мнения городской администрации, депутатам, проектировщикам и добьемся их ответа. Возможно, через общественное давление что-то получится изменить.