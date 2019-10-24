На 400-х ввели одновременную посадку в несколько автобусов. Хорошо ли это? 24.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Когда на посадку на маршрут 400 «экспресс» приезжает одновременно несколько автобусов, то второй (третий и так далее) теперь в не ждут, когда закончится посадка в первый автобус, а сразу открывают переднюю дверь — в автобус начинает заходить та часть очереди, которой посчастливилось оказаться возле открытых дверей.

О новом методе ускорить посадку в автобус 400 «экспресс» на конечных рассказали сами пассажиры. «Мосгортранс» об изменениях правил посадки (привычно) не объявил. Водители говорят, что выполняют указание руководства.

Проблема действительно существует — очередь бывает не только из пассажиров, но и из автобусов. Иногда в очереди под посадку скапливалось 3-4 автобуса и время их ожидания могло составить больше 20 минут. За это время автобус может проехать всю трассу от Зеленограда до Москвы.

Чтобы автобусы не простаивали в очереди, нужно обеспечить быструю посадку. Вход во все двери, который ввели по всей Москве в прошлом году. при длинных очередях вызывал многочисленные конфликты и был отменен. Кажется, что параллельная посадка в несколько автобусов — хорошее решение. Но, как обычно, дьявол в деталях. Вот о каких проблемах рассказали «Зеленоград.ру» сами пассажиры.

Третий автобус уехал пустой. Посадку в «Ховрино» одновременно ведут три автобуса — очередь быстро садится в них и все три уезжают. При этом третий автобус уехал почти пустым. А через пару минут — когда в метро приехал очередной поезд — его пассажиры вынуждены ждать следующего автобуса. Ничто не мешало этому третьему автобусу подождать несколько минут и уехать не порожняком.

Не хватило места. Пассажир стоит в очереди примерно там, где находится хвост первого автобуса. Посадка в первый автобус почти закончилась, места в первом автобусе ему уже точно не достанется. В этот момент под посадку подъезжает второй автобус, открывает первую дверь и в него заходит та часть очереди, которая была за спиной нашего пассажира. В итоге несправедливость — он пришёл раньше, а уедет позже. Причем, возможно, значительно позже.

Очевидно, посадку надо ускорять. Хорошо, что «Мосгортранс» пробует исправить ситуацию. Плохо, что при этом не объявляет о своих экспериментах. «Очень жаль, что снова людей не спросили как им удобнее», -пишет в редакцию наш читатель Елена. «На остановке дежурит какой-то крендель в форме Мосгортранса. Что-то снимает на телефон. Очередь с ним дискутирует о новых правилах посадки» , — сообщает наш читатель Александр.

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Как бы ни была организована посадка, самое главное — сколько времени пассажир тратит от прихода на остановку. Максимальный интервал для автобусов 400Э составляет 14 минут. Значит и время, проведенное пассажиром на остановке не должно превышать 14 минут. Но на практике далеко не всегда удается сесть в автобус за 14 минут.

Поэтому «Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию, цель которой — организовать работу 400-х автобусов таким образом, чтобы время ожидания не превышало 15 минут. В кампании уже участвует более двух тысяч человек. Чтобы присоединиться к нам, заполните форму.

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На 400-х ввели одновременную посадку в несколько автобусов. Хорошо ли это? Новости
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