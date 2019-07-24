Некоторые считают, что очереди образуются из-за посадки в одну дверь — такое исключение сделали именно для 400-го «экспресса». Но причины в другом.

Парадокс: чем больше автобусов приезжает к конечным остановкам в часы пик, тем больше вырастает очередь. Некоторые стоящие в очереди видят, что подошёл второй (третий, четвёртый) автобус и, даже если первом — ближайшем — есть свободные места, предпочитают его пропустить, чтоб гарантированно сесть, ведь оценить, сколько свободных мест осталось в автобусе, они не могут. В результате иногда получается, что под посадку простаивают один-два пустых автобуса, ожидая по 10-15 минут, когда заполнится и отъедет первый автобуса.

Вторая проблема посадки на 400-й — люди, желающие постоять (из «стоячей» очереди или вообще не из очереди, но желающие быстрее сесть в конкретный автобус). «Они будут упрямо просить одуревших к вечеру сограждан еще продвинуться в салон и тратить на это драгоценные минуты», пишет Денис.

Решение проблемы — ограждение в виде змейки, как в аэропортах на регистрацию, когда общая очередь разделяется на несколько параллельных. С таким ограждением можно и садиться во все двери, а не в одну. Или даже в два автобуса одновременно, соблюдая правило очереди. При правильной организации это отсечёт пытающихся пролезть вперёд других пассажиров. «Змейку» при посадке в 400-й уже предлагали сделать, причём сделать стационарной, чтобы под неё нельзя было подлезть.

Плюс к этому Денис предлагает использовать автобусы «гармошки» — это модификации сочленённого автобуса ЛиАЗ-6213. В нем 153 пассажирских места, из них 34 (плюс-минус несколько) сидячих. В ГолАЗах и ЛиАЗах междугороднего класса, работающих на 400-х, больше сидячих мест (47-53), зато намного меньше стоячих — 10-13 в соответствии с техническими характеристиками. В часы пик стоящих пассажиров набивается больше регламентированного количества, что небезопасно. Плюс, время на посадку-высадку людей из таких автобусов занимает больше времени, чем из других серий.

Сейчас префектура решила сделать для пассажиров 400-го «экспресса» длинный павильон ожидания у остановки «Магазин «Океан». Чтобы туда уместились 40-50 человек. Более половины участников опроса Zelenograd.ru ответили, что длина остановки не имеет значения, если всё равно долго стоять в очереди.