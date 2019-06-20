Власти обещали сделать комфортной посадку в автобус 400 «экспресс» у остановки магазин «Океан». И решили, что лучше всего сделать удлиненный павильон, в который помещается очередь в 40-50 человек.

«Было два варианта — сделать навес или поставить удлиненные павильоны, — рассказал в эфире радио „Зеленоград сегодня“ зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий транспортные вопросы. — Такие можно увидеть на площади [Тверская Застава] Белорусского вокзала, особенно на трамвайных путях. По длине [павильона] это как современный трамвай». В такой павильон может уместиться человек 40-50, сказал Морозов.

Дмитрий Морозов сообщил, что префектура просила разработчиков проекта учесть особенности места посадки в 400-й автобус у остановки «Магазин «Океан» — длинные очереди, погодные условия. «Понятно, что до [магазина] «Океана», до которого выстраивается очередь в часы пик, крышу не дотянуть», отметил зампрефекта.

В проекте замены остановок на Центральном проспекте в ходе его реконструкции представлен павильон ожидания «трамвайного» типа, состоящий из нескольких стандартных секций. Его длина — 33 метра. Есть навес, стеклянная стена и лавочки — правда, не в каждой секции павильона. Табло с расписанием движения автобусов должно быть у крайних колонн первой и последней секций. Впрочем, в документах представлены типовые решения, а выбор конкретного типа павильона или его длины, если можно варьировать количество секций, остается за проектировщиком.

Зеленоградцы предлагали свои варианты решения проблемы с очередью. Вернее, с тремя очередями — «посидеть», «постоять» и «влезть после постоять», — которые образуются в часы пик. Например, сделать ограждение в виде змейки — как в аэропортах на регистрацию, — только стационарное, чтобы нельзя было пролезть. Повесить табло, фиксирующее оставшееся количество свободных мест в автобусе, чтобы очередь не тормозилась. Ну и, наконец, «сделать очередь не из людей, а из автобусов» — просто увеличить их количество и уменьшить интервалы движения.